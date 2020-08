ANAD a îngheţat sancţiunea de suspendare pentru handbalistele de la Corona Braşov. Când vor putea reveni pe teren

Federația Română de Handbal a dat un comunicat prin care anunță că ANAD a îngheţat sancţiunea de suspendare pentru handbalistele de la Corona Braşov.

În noiembrie 2019, nu mai puțin de 17 handbaliste de la Corona Brașov au fost suspendate din cauza dopingului, fiind acuzate de folosire a terapiei cu laser intravenos.

Jucătoarele de la Corona Brașov au primit suspendări cuprinse între 15 și 20 de luni. Decizia a venit în cursul lunii iunie, la șapte luni de la izbucnirea scandalului.

Sancțiunile handbalistelor de la Corona Brașov au fost înghețate de ANAD

Conform site-ului oficial al Federației Române de Handbal, ANAD a emis ordinul cu privire la îngheţarea sancţiunii de suspendare din activitatea sportivă pentru handbalistele de la Corona Brașov implicate în scandalul de dopaj.

”Măsura în care perioada de suspendare impusă poate fi îngheţată se va decide în baza gravităţii încălcării anti-doping săvârşite de sportiv (…) şi a relevanţei ajutorului substanţial oferit de sportiv (…) pentru efortul de eliminare a dopajului în sport”, se arată în Codul Mondial Anti-Doping.

FRH anunţă astfel că, în conformitate cu anexa la ordinul ANAD, sportivele din lotul 1, adică Daciana Hosu, Cristina Laslo şi Bianca Bazaliu, a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 3 luni, au beneficiat de îngheţarea cu 7,5 luni a suspendării, fiind eligibile să revină în competiţie din 10 iulie 2020.

”Sportivele din lotul 2, Buceschi Eliza Iulia, Lopătaru Ana Maria, Bucur Daria, Nolevska Natasha, Gomez Elaina Barbosa, a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 4 luni, au beneficiat de îngheţarea cu 6,5 luni a suspendării, ele putând să revină în competiţie cu data de 11 septembrie (14 septembrie pentru Elaina Barbosa)”, notează FRH.

”În ceea ce priveşte sportivele din lotul 3, Pavicevic Ivona (1 an şi 4 luni), Ciuciulete Andreia Elisa, Căprar Oana Maria, Lăcătuş Claudia Eugenia, Neagu Marilena Alexandrina, Popescu Diana Mihaela, Tymoshenkova Viktoriia şi Laura Constantin (1 an şi 6 luni), a căror perioadă de suspendare iniţială a fost de 1 an şi 8 luni, ele vor beneficia de îngheţarea cu 4 luni a suspendării, urmând să poată reveni în competiţii la 28 martie 2021 (28 noiembrie 2020 – Pavicevic, 17 februarie 2021 – Constantin)”, explică FR Handbal.

Corona Brașov o va lua de la capăt începând din sezonul ce urmează să înceapă. Echipa s-a înscris în Divizia A, al doilea eșalon handbalistic, și a început pregătirea începând cu data de 7 iulie. Obiectivul este promovarea în primul eșalon la finalul stagiunii.

