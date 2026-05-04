ANAF a băgat frica în datornici. Românii care câștigă bani în online, tot mai interesați de declararea veniturilor. Unde pierde statul. „Avem o evaziune fiscală uriașă”

Potrivit unei analize, tot mai mulți români se interesează de modul în care își pot declara veniturile atunci când vine vorba despre vânzarea de bunuri în mediul online, pe platforme specifice precum OLX, Vinted sau Autovit. Aceștia se tem de sancțiunile date de ANAF, care urmărește tot mai îndeaproape aceste tranzacții.

Românii, tot mai interesați de cum să-și declare veniturile din online

Românii vor să fie informați, iar căutările cu privire la declararea veniturile neconvenționale au crescut cu 68,5% în primele luni ale anului 2026, comparativ cu anul trecut, arată o analiză realizată de portalul de utilitate publică . Acest lucru se întâmplă în contextul în care tinerii încep să câștige bani de pe urma platformelor, iar digitalizarea s-a accelerat, mai ales că ANAF urmărește fiecare mișcare prin directiva europeană DAC7. Aceasta obligă platformele online să raporteze la Fisc toate aceste lucruri.

Analiza arată că îngrijorările au apărut printre cei care folosesc aplicații de vânzări second-hand și auto. Vizate de directivă sunt persoanele care efectuează peste 30 de tranzacții anuale sau au încasări de 2.000 de euro. Astfel, s-au înregistrat peste 145.000 de interogări unice legate de comerțul second-hand. În zona auto, sursa menționată a înregistrat peste 89.000 de căutări legate de tranzacțiile auto de pe platforme precum Autovit.ro și OLX Auto.

Utilizatorii platformelor de conținut video și divertisment pentru adulți nu vor să-și piardă banii

Mai mult decât atât, de frica sancțiunilor, și cei care fac bani din platforme de tip YouTube, TikTok sau OnlyFans s-au arătat interesați de detalii de acest gen. Creatorii de conținut au generat peste 210.000 de căutări cu privire la modul în care se declară veniturile la ANAF.

Și cei care sunt prezenți pe aplicațiile de trading au devenit mai conștiincioși. Sute de mii de români au micro-investiții în acțiuni fracționate sau criptomonede și acum își fac griji cu privire la momentul în care trebuie să-și retragă banii. Astfel, analiza arată că au existat peste 175.000 de căutări în primele trei luni din 2026 despre cum să-și declare dividentele din diferite platforme precum Revolut, XTB sau eToro.

Există și o teamă generală în ceea ce privesc popririle din conturi. Sursa menționată arată că utilizatorii se interesează preventiv despre blocarea banilor, iar căutările pe acest subiect au crescut cu 82% față de 2025.

„Observăm o tranziție clară de la economia informală a internetului. Utilizatorii români trec printr-o maturizare forțată. Aceștia vor să își plătească taxele și să doarmă liniștiți, dar birocrația îi copleșește. Un tânăr poate câștiga 1.500 de lei din TikTok. Un student obține 800 de lei din haine vândute pe Vinted. Ei nu vor să fie tratați de stat cu rigoarea birocratică a unei corporații. Formularele întortocheate și limbajul contabil îi sperie”, explică analiștii portalului InfoContact.ro.

ANAF vede mai ușor ce faci și își recuperează banii mai repede

Secretarul general al ANAF, Mironel Panțuroiu, a subliniat pentru FANATIK faptul că, datorită digitalizării, Fiscul poate ține evidența mult mai ușor asupra acestor chestiuni. În urma schimbărilor, ANAF nu doar că identifică mai ușor veniturile românilor, ci . Secretarul general al instituției susține că economia digitală este esențială, iar prin .

„Este esențială pentru că acum, cu digitalizarea, recuperarea creanțelor se face mult mai rapid, mult mai bine, iar costurile sunt mult mai mici, costurile cu recuperarea creanțelor fiscale”, a spus oficialul ANAF.

Statul îți vede veniturile cu ajutorul directivei europene, dar a simplificat și declararea acestora. Secretarul general al ANAF precizează că acea declarație unică este acum precompletată și mult mai ușor de înțeles. „Înainte era un formular destul de greu, cu un limbaj limbaj criptat, să-i zic mai mult. Acum este precompletată această declarație, iar veniturile, evident că vin mult mai rapid în conturile trezoreriei”.

Lovitură pentru cei care lucrează în zona gri sau neagră a economiei

Economiștii se arată încântați de datele care arată că românii doresc să rămână informați când vine vorba de declararea veniturilor la stat. Adrian Negrescu ne-a spus că e un lucru salutar faptul că românii reușesc să realizeze venituri semnificative din activitățile online, însă pune accent pe faptul că declararea lor este absolut necesară.

„Decât să ajungă ANAF-ul să-ți impoziteze cu 70% veniturile pentru că nu le-ai declarat, mai bine și mai sănătos este să faci această declarație unică în care să treci pe lângă veniturile din salariile obișnuite și ce sunt veniturile extrasalariale”, a punctat economistul.

Unde pierde statul foarte mulți bani

De asemenea, el menționează că există încă sectoare de activitate în care lucrurile sunt scăpate de sub control și unde există un nivel mare de evaziune fiscală, din care statul pierde bani.

„Eu mă aștept ca pe viitor și cei care prestează activități aici în țară, și vorbim aici de tot fel de servicii pentru care nu emit bon fiscal, pentru care nu cer factură, să fie declarate. Sper că ANAF-ul aici să intervine mai mult pentru că avem o evaziune fiscală uriașă, mai ales, uitați-vă, cel mai bun exemplu e în piețe, acolo unde niciunul dintre comercianți nu vinde cu bon fiscal produsele pe care le comercializează.

Nu mai vorbesc de serviciile de înfrumusețare, de zona de servicii auto. Sunt tot felul de sectoare în economie care, din păcate, lucrează în continuare la negru și sper ca statul să intervină și în aceste activități pentru a repune, până la urmă, concurența, pentru a aduce bani la buget și, într-adevăr, pentru a asigura concurența necesară între cei care își plătesc taxele și cei care evită să facă acest lucru, având un avantaj semnificativ din punct de vedere financiar”, a menționat Adrian Negrescu pentru FANATIK.