Sport

ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat o fraudă de nu mai puțin de 26 de milioane de lei. Cum s-a ajuns la această sumă uriașă
Ciprian Păvăleanu
10.07.2026 | 07:30
ANAF a demascat o frauda de 5000000 de euro in galele MMA Cum au ajuns organizatorii la suma ametitoare
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Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă ce prejudicia bugetul statului cu 26 de milioane de lei. Foto: Colaj FANATIK
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Inspectorii Antifraudă ANAF au descoperit un mecanism complex prin care o companie ce organiza și transmitea lupte MMA reușea să fraudeze milioane de lei. Acest lucru era posibil prin cele 30.000 de abonamente pe care fanii sportului de contact le plăteau online pentru a putea urmări meciurile.

Fraudă de 26 de milioane de lei descoperită de ANAF în lumea sportului de contact

O societate ce organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte a prejudiciat bugetul de stat cu nu mai puțin de 26,36 milioane de lei. Potrivit ANAF, compania comercializa abonamente lunare, coduri de acces și ID-uri de participare pentru vizionare transmisiunilor pe platforme de streaming dedicate.

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În urma verificărilor, inspectorii au constatat că firma încasa lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără ca aceste sume să fie înregistrate în contabilitate sau să fie declarate autorităților fiscale. Inspectorii antifraudă au descoperit că societate obținea venituri nedeclarate și din activități conexe, precum organizare de evenimente și afilierea cu platforme de pariuri și cazinouri online. Audiența atrasă de transmisiunile MMA era direcționată către aceste platforme, generând alte venituri care nu erau declarate.

Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 26,36 milioane de lei, adică aproximativ 5 milioane de euro. ANAF a anunțat că va sesiza instituțiile competente de urmărire penală.

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Comunicatul emis de ANAF pentru acest caz

ANAF a emis un comunicat prin care a explicat pe larg ancheta inspectorilor și despre cum reușea respectiva societate să evite plățile către stat: „Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marțiale mixte.

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Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate.

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Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale”, se arată în comunicatul ANAF.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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