ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare

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Inspectorii Antifraudă ANAF au descoperit un mecanism complex prin care o companie ce organiza și transmitea lupte MMA reușea să fraudeze milioane de lei. Acest lucru era posibil prin cele 30.000 de abonamente pe care fanii sportului de contact le plăteau online pentru a putea urmări meciurile.

O societate ce organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte a prejudiciat bugetul de stat cu nu mai puțin de 26,36 milioane de lei. Potrivit ANAF, compania comercializa abonamente lunare, coduri de acces și ID-uri de participare pentru

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În urma verificărilor, inspectorii au constatat că firma încasa lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără ca aceste sume să fie înregistrate în contabilitate sau să fie declarate autorităților fiscale. și din activități conexe, precum organizare de evenimente și afilierea cu platforme de pariuri și cazinouri online. Audiența atrasă de transmisiunile MMA era direcționată către aceste platforme, generând alte venituri care nu erau declarate.

Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 26,36 milioane de lei, adică aproximativ 5 milioane de euro. ANAF a anunțat că va sesiza instituțiile competente de urmărire penală.

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Comunicatul emis de ANAF pentru acest caz

ANAF a emis un comunicat prin care a explicat pe larg ancheta inspectorilor și despre cum reușea respectiva societate să evite plățile către stat: „Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marțiale mixte.

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Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate.

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Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale”, se arată în comunicatul ANAF.