ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?

FANATIK a descoperit detalii neașteptate despre compania deținută de Monica Hunyadi, supranumită „coafeza” de la ESZ Prahova. Documentele oficiale și datele publice includ cifre surprinzătoare, care ridică semne de întrebare asupra afacerii și activității sale.

”Coafeza” care a ajuns în centrul atenției în criza apei din Prahova și Dâmbovița

Criza apei potabile care a lovit județele Prahova și Dâmbovița la începutul lunii decembrie 2025 a scos la iveală personaje neașteptate din instituțiile implicate în gestionarea situației. Una dintre ele este așa-numita „coafeză” de la ESZ Prahova, pe numele ei Monica Hunyadi.

Tânăra, despre care presa a relatat în repetate rânduri că ar fi avut o ascensiune rapidă în funcții sus puse, figurează cu o firmă care are cod caen specific activităților de coafură și înfrumusețare. Un detaliu care a alimentat și mai mult discuțiile cu privire la rolul ei în cadrul companiei ESZ Prahova și competențele pe care le-ar fi avut într-o structură implicată în infrastructura de apă.

Declin suspect la firma Monică Hunyadi: afaceri de 4.130 lei în 2024

Astfel, la o simplă căutare pe , FANATIK a descoperit că situația firmei HUNYMOO S.R.L., compania deținută de „coafeza” din Prahova, ridică numeroase semne de întrebare.

Potrivit datelor financiare oficiale, în ultimii ani firma a avut o evoluție cel puțin bizară. Dacă în 2021 cifra de afaceri ajungea la 226.165 lei, iar în 2022 scădea la 203.101 lei, în 2023 compania raporta doar 145.875 lei. Anul 2024 însă marchează un declin abrupt: numai 4.130 lei cifră de afaceri, de aproape 50 de ori mai mică decât în anul precedent.

Situația devine și mai alarmantă când analizăm cheltuielile și rezultatele firmei. În 2024, de exemplu, HUNYMOO S.R.L. a declarat cheltuieli totale de 219.424 lei, la venituri de doar 26.522 lei, ceea ce a dus la o pierdere netă de 192.944 lei. Este cel mai prost rezultat al firmei în ultimii ani, depășind inclusiv pierderea raportată în 2023 – 105.495 lei.

Anul 2022 a fost singurul în care firma a înregistrat un profit net modest, de 15.753 lei, în timp ce în 2021 profitul net era de 12.051 lei. În 2020, societatea a consemnat o pierdere de 160.832 lei, iar în 2019 pierderea era de 26.941 lei.

Punct de lucru expirat și inactivitate fiscală. Firma ”coafezei” de la ESZ Prahova, în impas total

Pe partea fiscală, situația firmei deținută de Monica Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova, este una delicată. Potrivit documentelor verificate la 3 decembrie 2025, societatea figurează ca inactivă fiscal, cu data inactivării stabilită la 24 noiembrie 2025.

Măsura a fost dispusă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, instituția care a întocmit dosarul de declarare a inactivității, iar în observațiile oficiale este menționat: „Inactiv conform deciziei nr. 18035400 / 20-NOV-25”. Odată cu această înregistrare, firma își pierde dreptul de a desfășura activități economice valabile din punct de vedere fiscal.

Situația este complicată și din perspectiva funcționării curente. Platformele de verificare indică faptul că punctul de lucru al societății este expirat, ceea ce înseamnă că HUNYMOO S.R.L. nu mai are niciun sediu secundar activ înregistrat.

Situație paradoxală: firmă inactivă fiscal, dar încă plătitoare de TVA

În același timp, rubrica ANAF dedicată oricăror eventuale modificări, anularea înregistrării TVA, reactivare, radiere sau un istoric al intervențiilor ulterioare, este complet lipsită de informații, semn că firma nu a inițiat niciun demers pentru a-și remedia situația fiscală.

Paradoxal, societatea ”coafezei” de la ESZ Prahova apare în continuare ca plătitoare de TVA, statut activ din 1 martie 2024, iar interogarea în Registrul VIES din 3 decembrie 2025 o indică drept validă. Totuși, regimul TVA la încasare este doar marcat ca „înregistrat”, cu început la 01.03.2024, ultima actualizare fiind făcută la 14.02.2024. Datele nu schimbă însă realitatea juridică actuală: firma este blocată fiscal și nu poate funcționa legal.

Ce înseamnă o firmă inactivă fiscal?

Informațiile de pe site-ul oficial al instituție relevă că o o scoate temporar din circuitul fiscal, din cauză că nu a respectat anumite obligații. Practic, firma continuă să existe juridic, dar nu mai are voie să desfășoare activitate economică recunoscută fiscal.

Inactivitatea fiscală apare atunci când o firmă nu depune declarațiile fiscale o perioadă mai lungă, nu funcționează la sediul declarat sau are probleme grave de conformare. În momentul în care este trecută pe lista firmelor inactive, compania nu mai poate emite facturi deductibile, nu poate deduce TVA sau cheltuieli, iar partenerii ei își asumă riscuri dacă lucrează cu ea, pentru că toate tranzacțiile devin nedeductibile.

Pe scurt, o firmă inactivă fiscal este o firmă “tăiată de la ANAF”, care nu mai are dreptul să desfășoare activități economice valabile în fața Fiscului. Abia după ce își rezolvă problemele și își actualizează situația, poate cere reactivarea, revenind la statutul normal.

De la salonul de înfrumusețare la funcții de responsabilitate în companii de stat

Deși a început de la un salon de înfrumusețare, parcursul profesional al acesteia a fost unul impresionant. Este absolventă a Facultății de Comunicare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, iar în 2017 și-ar fi completat pregătirea cu un master în comunicare managerială și resurse umane.

Cariera sa profesională a inclus o experiență la nivel parlamentar, lucrând la Camera Deputaților ca și colaborator extern sau consultant, unde s-a ocupat de corespondență, petiții și diverse activități de suport administrativ.

În 2022 a fost numită membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Electrificare CFR SA, divizia energetică a feroviarilor, iar ulterior a ajuns , companie de stat responsabilă cu distribuția apei sub autoritatea Apele Române.

Venituri substanțiale pentru „coafeza” de la ESZ Prahova

Monica Hunyadi, supranumită în mediul public „coafeza de la ESZ Prahova”, a obținut în 2024 venituri din trei surse importante din sectorul public. Pe lângă salariul de manager servicii suport la ESZ Prahova, care se situează între 90.000 și 120.000 de lei anual, aceasta a mai încasat indemnizații ca membru în Consiliile de Administrație ale Electrificare CFR SA (între 40.000 și 60.000 de lei) și Autorității de Siguranță Feroviară Română (aproximativ 35.000 – 50.000 de lei).

Combinând toate aceste surse, veniturile sale totale din 2024 ajung la aproximativ 165.000 – 230.000 de lei.