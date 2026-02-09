O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în centrul anchetei explozive a celor de la ANAF s-ar afla o firmă din județul Giurgiu, care a prejudiciat constant statul cu sume colosale.

Evaziune fiscală amețitoare la Giurgiu: ANAF ar viza o firmă de-ale baronului PSD Niculae Bădălău

Conform surselor noastre, se pare că la mijloc este o firmă gestionată de Niculae Bădălău, cunoscut și sub titulatura de ”baron de Giurgiu”. Verificările realizate de inspectorii AntiFraudă, finalizate în februarie, au scos la iveală un prejudiciu uriaș adus bugetului de stat, în valoare de peste 12,4 milioane de lei, bani proveniți din exploatarea și comercializarea agregatelor minerale (balast).

Controlul angajaților Fiscului au vizat desfășurarea firmei în perioada 2022-2025, timp în care ar fi derulat operațiuni masive de extracție și vânzare de nisip, petriș, argilă și balast. Firma care i-ar aparține lui Bădălău nu doar că nu și-ar fi plătit taxele, dar ar fi ascuns intenționat o parte din activitate, evitând și a impozitului pe profit.

Cum a fost fentat statul: schema de fraudare

Datele obținute de ANAF sunt șocante: între august 2022 și mai 2024, compania ar fi exploatat și comercializat 500.692 de metri cubi de agregate minerale, echivalentul a 811.121 de tone, fără ca aceste cantități să fie înregistrate în evidența contabilă. Din vânzarea acestora, firma ar fi obținut venituri de peste 32,4 milioane de lei, complet nedeclarate statului român. Consecința? Un prejudiciu de 11.342.231 lei, din care 6.157.211 lei TVA și 5.185.020 lei impozit pe profit.

Societatea pe care a pus ochii ANAF exploata minerale fără să aibă dreptul

Totodată, în luna aprilie 2025, societatea ar fi vândut două imobile din patrimoniu, fără să declare nicăieri tranzacțiile și, totodată, fără să achite taxele aferente. Suma ”uitată” de firmă ar fi de 1.124.164 de lei, compusă din 670.000 lei impozit pe profit și 453.000 de lei TVA. Inspectorii AntiFraudă au mai descoperit ceva deosebit de grav în această poveste cu iz mafiot: exploatarea agregatelor minerale s-a făcut fără permis valabil, căci documentul era expirat din iunie 2023. Pentru cantitatea extrasă ilegal, a calculat o redevență estimată la 1.401.000 de lei, sumă care urmează a fi recuperată. Autoritățile au dispus, așadar, măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și ale societății.

FANATIK a încercat să ia legătura cu Gabi Bădălău, fiul fostului deputat PSD, care este și asociat la firma familiei. Până la publicarea prezentului articol, Bădălău Jr. nu a oferit un răapuns referitor la acțiunea ANAF-Antifraudă.

Pe de altă parte, Niculae Bădălău a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect, motivând că nu este implicat în mod direct în afacerea vizată de controlul ANAF.

Comunicatul ANAF integral:

Un nou caz de mare evaziune descoperit de ANAF Antifraudă, la Giurgiu:

Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale

”Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:

6.157.211 lei TVA de plată;

5.185.020 lei impozit pe profit

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.

În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.”