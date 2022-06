ANAF anunță o primă listă neagră cu peste 200 de persoane. Cel mai mare prejudiciu e de 22 milioane lei

Noul șef al ANAF, Lucian Heiuş, a anunțat debutul campaniei de verificare a veniturilor neconforme în rândul populației.

Persoanele fizice, verificate de inspectorii ANAF. Cel mai mare prejudiciu descoperit: 22 de milioane de lei

Oficialul Fiscului a afirmat că peste 200 de persoane au fost identificate într-o primă fază. Acești cetățeni au fost selectați pe baza unui program informatic, dat fiind faptul că inspectorii nu au cum să verifice milioane de CNP-uri.

ADVERTISEMENT

”Am făcut această analiză pe 4 ani încheiați, în septembrie sau octombrie vom avea şi anul 2020. Am identificat venitul estimat de noi, am comparat cu venitul declarat şi am constatat că există diferenţe.

Această diferenţă trebuia să îndeplinească două condiţii, să fie mai mult de 10% decât venitul declarat şi nu mai puţiun de 50.000 de lei, nu ne coborâm la diferenţe care nu sunt relevante.În cei 4 ani s-a acumulat această sumă de 20 de miliarde”, a precizat Lucian Heiuş, conform .

ADVERTISEMENT

a mai adăugat că: ”Avem selectate 214 persoane sau 215 persoane, la care riscul de neconformare la declarare este foarte evident, şi la care se va intra în control începând cu 1 iulie”.

Conform șefului ANAF, suma cea mai mare descoperită la aceste prime 215 persoane a fost de 22 de milioane de lei, ”diferenţă între venituri”.

ADVERTISEMENT

ANAF verifică și 131 de milioane de euro obținuți din tranzacţionarea criptomonedelor

Într-un postat pe site-ul oficial, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că a iniţiat controale pentru verificarea veniturilor obţinute în perioada 2016 – 2021 din tranzacţionarea criptomonedelor prin intermediul unor diferite platforme descentralizate, precum Binance, KuCoin, Maiar, BitMart, FTX ş.a.

Într-o primă fază, au fost identificate venituri de peste 131 milioane de euro obţinute de 63 de cetăţeni români. Până în prezent, inspectorii DGAF au identificat circa 48,67 milioane euro omişi de la declarare, parţial sau integral.

ADVERTISEMENT

Până în prezent, pentru recuperarea obligaţiilor fiscale nedeclarate au fost emise decizii de impunere pentru o sumă totală de aproape 2,10 milioane euro.

ADVERTISEMENT

”Trebuie menţionat că, în aceeaşi măsură, au fost identificate şi venituri de circa 15 milioane euro obţinute din tranzacţionarea criptomonedelor, care au fost declarate integral, pentru care au fost achitate impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente”, se precizează în comunicat.