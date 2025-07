ANAF are un nou secretar general adjunct. Mironel Panţuroiu: „Dorim schimbarea mentalităţii tuturor angajaţilor noştri”

În planul reducerii deficitului bugetar al guvernului Bolojan un rol central îl joacă ANAF, insituţia care are sarcina de a colecta datoriile fiscale și a combate evaziunea fiscală și fraudele vamale. De două săptămâni instituţia are , care porneşte la drum cu o echipă nouă.

Mironel Panţuroiu: „Propunerea a venit din partea preşedintelui ANAF”

Din noua conducere face parte, începând de joi, Mironel Panţuroiu, numit în funcţia de secretar general adjunct al ANAF, printr-o decizie a primului ministru. Un profesionist cu zece ani de experienţă în cadrul Fiscului, acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK: „Este o nouă provocare. Sunt familiarizat cu structura ANAF, am lucrat şi lucrez în structurile sale, iar această propunere din partea preşedintelui ANAF am primit-o cu bucurie, într-un moment destul de complicat şi de greu pentru economia românească”.

Noul secretar general adjunct confirmă că va fi o echipă cu totul nouă la ANAF, iar , unde 9 dintre cei 15 directori au fost schimbaţi din funcţie, vor fi urmate probabil de alte remanieri.

„Urmează ca de săptămâna viitoare să avem discuţii exacte, detaliate tehnice, şi de acolo se va face un plan”, mai spune acesta.

Noul secretar general adjunct al ANAF a fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor

Cu o vastă experienţă în domeniul fiscal, Mironel Panţuroiu a mai deţinut în ultimii ani, pe lângă funcţiile din ANAF, pe cele de secretar de stat în Ministerul Finanţelor, membru în Consiliul de Administraţie al Tarom, dar şi de director în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

„De zece ani sunt în ANAF. Aproape un an şi jumătate am fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe, apoi am mai avut câteva posturi de conducere în ANAF. Zece ani de zile sunt suficienţi să dau un randament optim pentru a schimba puţin mentalitatea şi de a aduce o contribuţie destul de mare la ANAF, atât ca imagine, cât şi ca rezultate”, a mai spus Panţuroiu, pentru FANATIK.

Acesta este convins că noua echipă de conducere de la ANAF va aduce un suflu nou în cadrul instituţiei, care să ajute la îndeplinirea obiectivelor fiscale. „Vă rog să aveţi încredere că suntem o echipă onestă, care doreşte performanţă şi schimbarea mentalităţii, în bine, a tuturor angajaţilor ANAF. Rămâne de văzut ce putem să realizăm. E drum lung până acolo, dar ne străduim”, a mai transmis Mironel Panţuroiu.