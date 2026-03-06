ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”

ADVERTISEMENT

Inspectorii ANAF au făcut o captură impresionantă de metale prețioase și diamante într-un județ care nu e recunoscut neapărat pentru bogăția sa, iar FANATIK are toate detaliile despre obiectele din aur și diamante care au ajuns deja în Trezoreria Statului + reacția patronului firmei vizată de controlul Fiscului!

ANAF, operațiune spectaculoasă în Călărași. Kilograme de aur și diamante confiscate de la o firmă de amanet

Inspectorii Antifraudă de la ANAF au făcut, la finalul lunii februarie 2026, o descoperire mai mult decât curioasă la sediul unor firme din județul Călărași. Aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, evaluate la 3,7 milioane de lei, au fost confiscate de autorități în urma unui control. Captura nu e de ici de colo, mai ales pentru o banală casă de amanet, mai ales într-un județ unde poveștile cu lingouri de aur și diamante ajung rareori pe prima pagină a ziarelor. Dincolo de cifrele spectaculoase anunțate de ANAF, există o explicație cu suișuri și coborâșuri pe care patronul o are, oferită pentru FANATIK.

Explicația lui e, pe cât de simplă, pe atât de surprinzătoare. „Aurul ăla va ajunge înapoi la noi”, ne-a spus George Danciu, cel care se află în spatele firmei Briliant SRL din Călărași, vizată de ANAF. Potrivit autorităților, inspectorii Antifraudă din București au ajuns la firma din Călărași în urma unor analize de risc fiscal. În urma verificărilor, aceștia au descoperit bijuterii din aur, diamante și lingouri despre care susțin că nu aveau documente de proveniență. Așa cum precizam mai sus, rezultatul controlului a fost spectaculos, dar cele 6 kilograme de aur și diamante nu sunt singurele puse sub semnul întrebării. Pentru început, au fost aplicate amenzi de 18.000 de lei, conform comunicatului transmis de ANAF.

Patronul călărășean dă vina pe o greșeală de contabilitate

Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoriei Statului, așa cum prevăd procedurile legale. Povestea nu se oprește aici. În aceeași locație funcționează și o a doua firmă, tot a bărbatului cu care FANATIK a stat de vorbă, care oferă servicii de amanet. În cadrul verificărilor de acolo, inspectorii au identificat peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase. Din această cantitate, spun , trebuie clarificată proveniența pentru cel puțin 15 kilograme.

Omul de afaceri ne-a spus că nu e vorba de niciun mister privind proveniența bijuteriilor comercializate de el, ci, din punctul lui de vedere, este o chestiune ce ține de contabilitate, „o greșeală” care va fi clarificată. Întrebat de ce nu a reușit să o clarifice în momentul în care inspectorii ANAF au cerut explicațiile, acesta ne-a declarat că a fost o agitație prea mare și ne-a sugerat că ar fi bine să avem „răbdare”.

Afaceristul a contestat amenda de la ANAF

„O să demonstrăm că situația nu a fost chiar așa, dar până atunci nu avem ce să discutăm. Sigur că eu pot să dovedesc proveniența acelor bijuterii, sigur că da”, a declarat patronul firmei vizate de ANAF, pentru FANATIK. El ne-a mai precizat că firmele sale au mai fost vizate de controale, dar nu au existat probleme până acum. „Controale de la autorități au mai fost, dar nu au fost probleme. Acum a fost o problemă pe care încă nu am rezolvat-o. A fost o greșeală de contabilitate pe care o vom rezolva”, afirmă patronul.

Afaceristul mai spune că a contestat deja procesele întocmite de inspectori și amenda de 18.000 de lei: „Am contestat deja procesele verbale și amenda de 18.000 de lei. Vom dovedi în scurt timp. Suntem din nou în calcule, în inventar. E vorba doar de o greșeală. Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi. Eu zic că e destul de clar, nu cred că există neînțelegeri”.

Fiscul pune tunurile pe companiile unde există nereguli: posibile obligații fiscale de 1,5 milioane lei. Problemă și la aplicarea TVA

Pe lângă confiscarea aurului, inspectorii analizează și modul în care a fost aplicată taxa pe valoare adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri. Estimările preliminare ale ANAF indică posibile obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane de lei. Autoritățile spun că verificările continuă și că scopul acestor controale este menținerea unui mediu fiscal echitabil, dar și protejarea consumatorilor.

Principala firmă vizată de ANAF are un risc comercial mediu, iar ultimele date raportate (din 2023) arătau o cifră de afaceri de 4.073.000 de lei și un profit net de aproape un milion de lei (999.852, mai exact).