ANAF dă o nouă lovitură! Cu cât vinde apartamentele lui Marian Vanghelie din sectorul 2 al Capitalei. Număr record de români pe platforma de licitații lansată de Fisc

ANAF a dat lovitura cu platforma online de licitație, iar printre bunurile scoase la vânzare, FANATIK a descoperit și două apartamente care i-au aparținut lui Marian Vanghelie, fost lider marcant al PSD! Site-ul lansat la ideea şefului Fiscului Adrian Nica se bucură de un succes colosal: în cinci ore, peste un milion de români s-au arătat interesați de bunurile puse la dispoziție!

ANAF scoate la vânzare două apartamente de-ale lui Marian Vanghelie. De la ce prețuri pornește licitația

Într-o piață imobiliară unde fiecare metru pătrat pare să-și ceară tributul în aur, două apartamente dintr-o zonă bună a Bucureștiului spun o poveste diferită. Două dintre bunurile imobiliare scoase la licitație de ANAF, situate pe Bulevardul Dacia, în sectorul 2, l-au avut proprietar pe fostul edil al sectorului 5. Prețurile de la care pornește licitația nu sunt deloc de ignorat: 289.000 pentru cel situat la parter și 325.000 de euro pentru apartamentul de la etajul 2.

Controversatul politician ajunge astăzi să fie ”prezent” pe portalul Fiscului nu prin declarații fiscale sau vreo faptă de ispravă, ci prin bunurile pe care statul i le-a luat pentru că a fost țepuit de fostul primar. Primul imobil, situat la parterul clădirii de pe Bulevardul Dacia nr. 72, are trei camere și dependințe, întinse pe o suprafață utilă de 106,35 metri pătrați. Apartamentul e în stare bună, construcția e finalizată, dar fără carte funciară. Locuința se licitează pornind de la suma de 1.477.000 lei.

Cum au ajuns apartamentele lui Vanghelie pe platforma Fiscului

Al doilea apartament, situat la etajul doi (la aceeași adresă) vine cu un pachet complet: logie, două balcoane, camere de mansardă, boxă la subsol și teren. În total, e vorba 107,39 metri pătrați utili. Prețul de pornire este de 1.660.000 lei. Cum a ajuns Marian Vanghelie să își vadă proprietățile transformate în anunțuri imobiliare de stat? Răspunsul îl avem din data de 25 noiembrie 2025, când ANAF a pornit în forță motoarele executării silite cu o miză uriașă: recuperarea unui prejudiciu de 13,7 milioane de lei, la care se adaugă și 20.000 de lei cheltuielile judiciare. Totul are la bază o decizie definitivă a instanței, într-un dosar penal deschis în anul 2015 pe numele lui Vanghelie, primarul fiind găsit vinovat pentru că a furat statul.

Dincolo de imaginea clasică a unei instituții care e percepută rigid, ANAF demonstrează că există loc de eficiență și organizare, având un inventar destul de stufos de bunuri obținute chiar de la staruri ale politicii, după cum este cazul prezentat mai sus. Instituția nu s-a oprit doar la imobile, pe lista site-ului existând și ceasuri extrem de valoroase sau bolizi care nu se regăsesc în orice parcare precum

1,2 milioane de utilizatori în doar câteva ore şi peste 5 milioane în doar 2 zile pe eLicitațiiANAF

Adevărata surpriză, într-o țară în dare digitalizarea a devenit o glumă, vine exact din această zonă. Lansarea platformei eLicitațiiANAF marchează un moment important în care statul arată că poate fi capabil de transparență online și eficacitate. Cifrele nu mint. Potrivit informațiilor FANATIK, în doar 5 ore de la deschiderea site-ului, 1,2 milioane de români l-au accesat, un adevărat record pentru orice instituție din țara noastră, semn că nu s-a lansat degeaba! Iar în mai puţin de 48 ore portalul a strâns peste 5 milioane de afişări depăşind cu mult OLX, principala platformă de vânzări online din România.

Platforma, realizată împreună cu Ministerul Finanțelor și dezvoltatorii de la Zitec, aduce în fața contribuabililor o interfață curată, accesibilă, clară pentru toată lumea și utilă. Nu mai vorbim despre anunțuri obscure, proceduri greoaie, ci despre un mecanism simplu și rapid. Directorul BRAT România, Dragoș Stanca, a sintetizat perfect momentul printr-o vorbă cât se poate de românească: „Se poate, tovarăși!”.

„Dacă vreți să vă cumpărați de la Statul Român un FERRARI SPA F 131 EDE… acum se poate. Licitația începe de la doar 141.200 euro. Serios scriind, dacă tot este ANAF-ul și digitalizarea lui în atenția noastră zilele astea, iată și un exemplu din seria „se poate, tovarăși!”. Noua platformă cu bunuri sechestrate, sau pe care statul vrea să le vândă, realizată de Zitec, este online și arată cum se cuvine în 2026”, a scris Dragoș Stanca pe Facebook.

Ceasuri de lux și bijuterii, în oferta de primăvară de la ANAF

Așa cum spuneam mai sus, ANAF a dat lovitura cu licitațiile online, iar mai jos vă prezentăm alte bunuri puse la dispoziție de , dincolo de mașinile scumpe și apartamentele lui Vanghelie: