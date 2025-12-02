Ce mărfuri se vor vinde pe ”OLX-ul ANAF” și la ce prețuri: „Fără fake-uri, alcool și țigări”

ADVERTISEMENT

Este oficial – ANAF își digitalizează activitatea și lansează propriul „OLX”. Discutăm despre o platformă online prin care românii vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat. Produsele, care până acum zăceau prin depozitele instituției, vor fi scoase la vânzare. Totul se va petrece printr-un sistem simplu și accesibil, direct pe internet. Inițiativa vine în contextul în care autoritățile vor să recupereze mai rapid prejudiciile din dosarele penale sau fiscale. Află ce fel de produse vei putea cumpăra și cum funcționează platforma oficială.

ANAF pregătește propria platformă „tip OLX” pentru vânzarea bunurilor confiscate

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că instituția lucrează la lansarea unei platforme online prin care bunurile reținute vor putea fi vândute direct către public, numindu-l un fel de „OLX-ul ANAF-ului”.

Potrivit lui Nica, scopul principal al acestui proiect, finanțat prin PNRR, este să transparentizeze complet procesul de valorificare a mărfurilor confiscate și să elimine suspiciunile că unele produse ar fi vândute pe sub mână.

El a explicat că, înainte ca bunurile să fie listate spre vânzare, ANAF va colabora cu alte instituții (precum ANPC şi autorități de protecție a consumatorului) pentru a verifica dacă marfa confiscată respectă condițiile de calitate şi poate fi pusă în circulație. Nica a adăugat că decizia de a lansa această platformă vine după ce Fiscul a desfășurat controale ample. Recent, au fost verificate 1.100 de depozite, iar marfa din 30 dintre ele a fost ridicată de autorități.

Ce beneficii și limite va avea platforma

Pentru a înțelege mai bine implicațiile unei astfel de platforme și modul în care ar putea schimba procedurile actuale, FANATIK a contactat doi specialiști. Este vorba despre Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, și Adrian Negrescu, consultant economic, care au analizat beneficiile și limitele proiectului din perspectiva eficienței administrative și a accesului real al publicului la bunurile valorificate de stat.

Negrescu a precizat că o platformă online ar reprezenta un pas important spre modernizarea sistemului, oferind o modalitate rapidă și transparentă de valorificare a bunurilor preluate de stat. Expertul a subliniat că ideea nu doar că este binevenită, ci trebuia implementată de mult timp.

„Ideea de a vinde pe piața publică bunurile confiscate este una salutară. Din punctul meu de vedere trebuia făcută de mult. Și cred că prin această platformă web, în care să aibă acces orice român printr-un cod de utilizator, putem vinde foarte repede tot ceea ce confiscă statul român”, a dezvăluit Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

Cât de depășit era sistemul ANAF de valorificare a bunurilor confiscate?

Analistul admite că sistemul folosit până acum de ANAF a fost unul învechit și dificil de accesat de publicul larg. În lipsa unui mecanism online, instituția s-a bazat în principal pe magazinele fizice din orașe, acolo unde ajungeau doar o parte dintre bunurile confiscate. Negrescu crede că acest model era limitat și nu permitea valorificarea eficientă a tuturor produselor.

„Până acum ANAF-ul a funcționat doar pe baza magazinelor clasice, pe care le-am văzut în mai toate orașele din țară. Acolo se vindea marfa confiscată, în special îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă, cam tot ceea ce putea fi vandabil în comerțul cu amănuntul.

Restul – mașinile, bunurile industriale, tot ceea ce mai confisca ANAF-ul – era foarte dificil să fie vândute, pentru că, în general, licitațiile erau desfășurate într-un cadru de care prea puțini români știau”, a mai menționat analistul economic.

Cum poate o platformă web să stimuleze interesul pentru bunurile confiscate de stat

Negrescu susține că trecerea către o platformă online ar putea stimula interesul atât al publicului larg, cât și al firmelor românești interesate de bunurile scoase la vânzare de ANAF. Expertul spune că, prin digitalizare, se poate crește transparența și eficiența procesului, evitând deprecierea bunurilor și, totodată, sporind veniturile la bugetul de stat.

„Folosirea unei pagini web, în care oricine să aibă acces, poate aduce, bineînțeles, o creștere a interesului populației și al firmelor. Atenție, spun ‘al firmelor românești’ mai ales pentru stocurile de marfă, pentru tot ce ține de zona de logistică, de aparate și instalații de producție. Nu mai vorbesc de zona de transport auto, mașini scoase la vânzare de către ANAF, pentru a recupera datorii la bugetul de stat.

Vânzarea online poate aduce mai mulți bani la buget

Sper ca lucrurile să se desfășoare natural și modalitățile prin care sunt vândute aceste bunuri să fie, într-adevăr, pe specificul OLX-ului, platforma de vânzări online, pe care o folosesc foarte mulți dintre români.

Prin vânzarea clasică pe o platformă web, se elimina această potențială scădere, depreciere a bunurilor vândute de ANAF și asta e un lucru pozitiv, poate aduce mai mulți bani la bugetul de stat”, adaugă Negrescu, pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu banii încasați prin platformă

De asemenea, specialistul menționează că, dincolo de simpla vânzare a bunurilor, în colectarea datoriilor și transformarea acestora în venituri pentru bugetul de stat. El este de părere că recuperarea sumelor din dosarele de evaziune fiscală sau corupție a fost extrem de redusă, iar licitațiile tradiționale erau prea puțin transparente pentru a atrage atenția publicului larg.

„Cred că e vorba, în primul rând, de eficiența colectării datoriilor și de transformarea acestora în bani la bugetul de stat. Noi am avut mari probleme și avem în continuare mari probleme cu recuperarea prejudiciilor din dosarele de evaziune fiscală, din dosarele pe care ANAF le instrumentează. Nu reușim să recuperăm decât maxim 5% din toate aceste decizii judecătorești care vizează cazuri de corupție, cazuri de evaziune fiscală.

Cred că această platformă poate ajuta, într-un fel sau altul, la recuperarea cât mai multor bani din prejudiciile create statului român. Sper că pe această platformă publică, într-un mod transparent, să vedem inclusiv terenuri, clădiri, apartamente și tot felul de lucruri pe care în alții ani nu le vedeam decât pe licitațiile, nu neapărat transparente pe care ANAF le prezenta.

Transparente în sensul că erau scoase la vânzare bunuri doar pe site-ul ANAF, doar în cadrul unor licitații de care prea puțini români știau”, mai ține să puncteze economistul.

Mai mulți cumpărători, prețuri mai corecte pentru bunuri

Negrescu apreciază că, , este nevoie și de o promovare corespunzătoare, astfel încât cât mai mulți români să afle despre bunurile scoase la vânzare.

„Sper că ANAF să declanșeze și o campanie de promovare în jurul acestei platforme de vânzare a bunurilor confiscate, în așa fel încât tot mai mulți români să afle de aceste bunuri. Și mai mult decât atât, să evităm în acest fel clasicele licitații pe care le-a organizat ANAF, serii de licitații în care prețul scădea semnificativ de la cel inițial, la cel după a treia, a patra licitație.

Se ajungea să fie vândute aceste bunuri doar cu 15-25% în condițiile în care cei care participau la aceste licitații așteptau de fiecare dată ca licitațiile să eșueze și în runda următoare prețurile să scadă semnificativ”, mai zice Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

Ce bunuri nu pot fi vândute pe platforma ANAF

În completarea punctelor de vedere exprimate de Negrescu, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, consideră benefică această inițiativă ANAF, dar pune accentul pe limitele măsurii. Consideră că numite categorii de bunuri nu pot fi vândute din motive legale, însă există numeroase alte produse care pot fi valorificate eficient printr-o platformă online.

„Foarte bună măsura! Aplicabilitatea va fi însă limitată, nu pot fi vândute mărfuri contrafăcute și nici alcool sau țigări de contrabandă, acestea trebuie distruse. Sunt însă multe alte produse care pot fi vândute și care acum zac prin depozite”, a subliniat Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate.

Ce prețuri vor fi pe platforma ANAF

Negrescu punctează că pentru ca platforma ANAF să fie eficientă și să atragă publicul, prețurile bunurilor trebuie să fie corecte și atractive. Economistul lămurește că majoritatea produselor provin din confiscări sau sunt second-hand, astfel că valoarea lor ar trebui să fie semnificativ mai mică decât cea a produselor noi de pe piața obișnuită.

„E pur și simplu o vânzare directă pe care românii și-o asumă, având în vedere că produsele respective nu sunt noi, în cele mai multe cazuri. Iar dacă sunt noi, provin din confiscări, așa că prețul ar trebui să fie cu siguranță cu mult mai mic decât alternativele aflate pe piața normală.

Eu sper ANAF să lucreze cu companii specializate în zona de valoare, în așa fel încât, indiferent de bunurile vândute, acestea să fie comercializate la un preț competitiv care să atragă populația și statul să câștige bani, nu să piardă bani de pe urma stocării acestora pe termen lung, mediu și lung.

Altfel spus, trebuie să fie niște prețuri bune, niște prețuri care să convingă populația că e o alternativă să cumpere de pe site-ul ANAF decât să cumpere din magazinele clasice”, a spus, în final, Adrian Negrescu, pentru FANATIK.