ANAF mută licitaţiile în online. Agenţia lansează o platformă digitală pentru vânzarea bunurilor confiscate

ANAF şi-a digitalizat complet activitatea de valorificare a bunurilor confiscate şi lansează săptămâna viitoare, pe 30 martie, platforma online „eLicitaţii ANAF” dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație. Până acum, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

Adrian Nica, președinte ANAF: „Facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale”

O dată cu lansarea acestei platforme, orice persoană poate vedea online ce bunuri sunt disponibile, chiar și fără a deține un cont pe Spaţiul Privat Virtual, însă pentru participarea la licitație este totuşi necesară deschiderea unui cont în Spaţiul Privat Virtual. Platforma poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, în sensul posibilității participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite și al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, . Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, spune Adrian Nica, preşedintele ANAF.

Cum poţi licita online bunurile scoase la vânzare pe platforma ANAF

Platforma „eLicitațiiANAF” este structurată în două secțiuni principale. În secțiunea „Publicitate bunuri” produsele sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului și al asigurării unei vizibilități extinse. În această perioadă, persoanele interesate pot consulta informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări. La expirarea perioadei de publicitate bunurile din această secţiune trec automat în cea de-a doua secţiune, „Licitaţie bunuri”. Licitația se desfășoară în format online pe o perioadă de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte.

La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate. de la finalizarea licitației, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate.

Platforma se va lansa oficial în data de 30 martie

Pentru achiziționarea bunurilor licitate prin intermediul platformei eLicitatiiANAF sunt acceptate plata online prin card bancar, dar şi decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță. De asemenea, sunt acceptate şi plăţile prin mandat poștal, data poștei fiind considerată momentul plății. În ceea ce priveşte mandatele trimise electronic, acestea sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Bunurile valorificate prin intermediul platformei „eLicitațiiANAF” provin atât din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, cât și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului. Mai multe informații despre platformă și despre bunurile disponibile vor putea fi consultate direct în cadrul platformei, odată cu lansarea oficială a acesteia, în data de luni, 30 martie 2026.