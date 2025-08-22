News

ANAF, operațiune împotriva evaziunii din comerțul online. Au fost luate în vizor peste 200 de firme străine

200 de firme străine au fost luate în vizor de ANAF. Entitățile au comercializat timp de 3 ani produse online în România, fără să plătească TVA.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 16:46
ANAF operatiune impotriva evaziunii din comertul online Au fost luate in vizor peste 200 de firme straine
ANAF a luat în vizor 200 de firme străine. Sursa foto: Hepta

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat o operațiune amplă împotriva evaziunii fiscale din comerțul online. În vizor au intrat peste 200 de firme străine care, timp de mai bine de trei ani, au vândut bunuri fără să plătească TVA.

ADVERTISEMENT

200 de firme străine au vândut produse online în România, fără să plătească TVA

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a luat în vizor 200 de firme nerezidente în România. Entitățile au desfășurat comerț online timp de 3 ani, fără a plăti TVA. Valoarea totală a TVA-ului pe care firmele nu l-au plătit se ridică la peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor efectuate, DGAF a dispus măsuri asiguratorii entităților, pentru o sumă ce depășește 40 de milioane de lei. În plus, DGAF a indisponibilizat și a instituit sechestrul pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei, arată news.ro.

În urma verificărilor efectuare, DGAF a constat că în perioada 2022 – iunie 2025, 227 de firme înregistrate fiscal în Uniunea Europeană au comercializat produse la nivelul României. Comerțul online s-a realizat prin intermediul unei platforme locale, care le asigura clienților din România accesul la diverse produse. În total, valoarea produselor comercializate la nivelul României se ridică la peste 200 de milioane de lei.

ADVERTISEMENT

DGAF a vizat companiile care nu respectă legislația fiscală. Acestea au efectuat livrări încadrate în categoria „vânzărilor la distanță”, depășind plafonul de 10.000 de euro. Prin urmare, acestea ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să folosească sistemul special pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță .Conform Codului Fiscal, România este considerat locul livrării, iar obligația de plată a TVA-ului le revine companiilor care efectuează aceste livrări.

8 firme din cele vizate se află în diverse stadii de verificare

DGAF a interogat mai multe baze de date, iar în urma acestei acțiuni a ieșit la iveală faptul că niciuna dintre firmele vizate nu au folosit sistemul One-Stop-Shop și nici nu au fost înregistrate în scopuri de TVA în România. În urma controalelor, DGAF a dispus aplicarea mai multor măsuri.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Operațiunea de stopare a fraudelor din comerțul online a dus la indisponibilizarea și instituirea de sechestre asiguratorii pentru bunuri a căror valoare depășește 25 de milioane de lei. Pe lângă măsurile dispuse deja menționate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încasat în fondul de garanții peste 8 milioane de lei, arată news.ro.

ADVERTISEMENT
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de...
Digisport.ro
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt

În continuare, 8 din cele peste 200 de firme luate în vizor se află în diferite etape de verficare. Potrivit ANAF, o astel de operațiune face parte din demersurile instituției privind integrarea soluțiilor digitale, cu scopul de a crește nivelul de conformare fiscală.

Drama fetiței de 11 ani care și-a ținut mama de mână înainte să...
Fanatik
Drama fetiței de 11 ani care și-a ținut mama de mână înainte să moară: ar putea fi luată și de la bunici. Ce se va alege de micuță
Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza...
Fanatik
Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza să iasă din mare, deși era arborat steagul roșu 
Sentință neașteptată pentru o șoferiță din Brăila care a omorât un om și...
Fanatik
Sentință neașteptată pentru o șoferiță din Brăila care a omorât un om și apoi a fugit. Judecătorul, impresionat pentru că „este tânără și divorțată”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!