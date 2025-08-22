ANAF, operațiune împotriva evaziunii din comerțul online. Au fost luate în vizor peste 200 de firme străine

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat o operațiune amplă împotriva evaziunii fiscale din comerțul online. În vizor au intrat peste 200 de firme străine care, timp de mai bine de trei ani, au vândut bunuri fără să plătească TVA.

200 de firme străine au vândut produse online în România, fără să plătească TVA

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a luat în vizor 200 de firme nerezidente în România. Entitățile au desfășurat comerț online timp de 3 ani, fără a plăti TVA. se ridică la peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor efectuate, DGAF a dispus măsuri asiguratorii entităților, pentru o sumă ce depășește 40 de milioane de lei. În plus, DGAF a indisponibilizat și a instituit sechestrul pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei, arată .

În urma verificărilor efectuare, DGAF a constat că în perioada 2022 – iunie 2025, 227 de firme înregistrate fiscal în Uniunea Europeană au comercializat produse la nivelul României. Comerțul online s-a realizat prin intermediul unei platforme locale, care le asigura clienților din România accesul la diverse produse. În total, valoarea produselor comercializate la nivelul României se ridică la peste 200 de milioane de lei.

DGAF a vizat companiile care nu respectă legislația fiscală. Acestea au efectuat livrări încadrate în categoria „vânzărilor la distanță”, depășind plafonul de 10.000 de euro. Prin urmare, acestea ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să folosească sistemul special pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță .Conform Codului Fiscal, România este considerat locul livrării, iar obligația de plată a TVA-ului le revine companiilor care efectuează aceste livrări.

8 firme din cele vizate se află în diverse stadii de verificare

DGAF a interogat mai multe baze de date, iar în urma acestei acțiuni a ieșit la iveală faptul că niciuna dintre firmele vizate nu au folosit sistemul One-Stop-Shop și nici . În urma controalelor, DGAF a dispus aplicarea mai multor măsuri.

Operațiunea de stopare a fraudelor din comerțul online a dus la indisponibilizarea și instituirea de sechestre asiguratorii pentru bunuri a căror valoare depășește 25 de milioane de lei. Pe lângă măsurile dispuse deja menționate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încasat în fondul de garanții peste 8 milioane de lei, arată news.ro.

În continuare, 8 din cele peste 200 de firme luate în vizor se află în diferite etape de verficare. Potrivit ANAF, o astel de operațiune face parte din demersurile instituției privind integrarea soluțiilor digitale, cu scopul de a crește nivelul de conformare fiscală.