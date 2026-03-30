ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea” bolizilor de lux. Ce alte mărci mai sunt licitate

Statul scoate la vânzare mașini care, în mod normal, întorc capete pe bulevardele din Monaco sau Dubai ori, nu în puține ocazii, în preajma cluburilor de fițe din București! De data asta, bolizii de lux nu sunt expuși în showroom-urile exclusiviste, ci pe site-ul ANAF, acolo unde orice român cu bani poate intra în cursă.

Lamborghini fără număr și Ferrari de la ANAF. Cu cât se vând bolizii de lux

Vorbim despre modele spectaculoase precum Lamborghini Urus sau Ferrari Portofino, cu prețuri de pornire de sute de mii de lei. În prezent, printre vedetele licitațiilor se numără Lamborghini Urus, fără număr de înmatriculare, care are un preț de pornire de 1.167.218 lei. Nu este singurul ”monstru” pe patru roți scos la licitație. Un Ferrari SPA F 131 EDE pleacă de la 706.500 lei, în timp ce un Ferrari Portofino VL-16-HPY are un preț de pornire de 1.004.164 lei. Pentru pasionați, sunt ocazii rare, dar regulile din spate sunt destul de stricte, căci vorbim, totuși, de o licitație organizată de Fisc.

În spatele acestor licitații stă, de cele mai multe ori, o poveste un pic mai complicată, pornind de la datoriile neachitate la stat. ANAF ajunge să scoată la vânzare bunuri imobile, inclusiv mașini, atunci când contribuabilii, fie că sunt persoane fizice sau juridice (firme), acumulează restanțe fiscale și nu le achită în termen legal.

În ce condiții pot participa românii la licitațiile Fiscului

Procesul începe, de obicei, cu executarea silită: dacă datoria nu este plătită, pun sechestru pe bunurile debitorului. Mașinile de lux sunt printre cele mai vizate, mai ales când au o valoare foarte mare cum este cazul celor enumerate mai sus și pot acoperi rapid o parte din prejudiciu.

După evaluare, bunurile sunt scoase la licitație publică, ANAF urmărind recuperarea banilor la bugetul de stat. Pentru cumpărători, e o oportunitate bună de a achiziționa un supercar la un preț mai mic decât cel de pe piață. Licitațiile organizate de Fisc nu sunt, însă, pentru oricine, existând pași clari și reguli bine stabilite. În cazul mașinilor menționate în prezentul articol, licitația durează 30 de zile, timp în care doritorii pot depune ofertele.

Participarea nu este gratuită. Cei care vor să intre în joc trebuie să achite o garanție de participare, de regulă 10% din prețul de pornire. Dosarul de participare trebuie să cuprindă mai multe documente importante printre care dovada plății garanției, actele de identitate și, în cazul firmelor, documente de înregistrare. Totul trebuie depus în termenul stabilit de ANAF.

Mașinile nu sunt vândute cu garanții oferite de stat

Un aspect esențial este că bunurile sunt vândute „ca atare”. Asta înseamnă că nu există garanții oferite de stat. pot avea probleme tehnice sau juridice, iar cumpărătorul își asumă riscurile. De exemplu, un Lamborghini Urus fără număr de înmatriculare poate ridica semne de întrebare legate de istoricul său. La fel, în cazul modelelor Ferrari, este important de verificat starea tehnică și eventualele costuri suplimentare.

Pentru pasionații auto, astfel de licitații sunt o ocazie rară. Un Ferrari Portofino, de exemplu, este un model sport decapotabil, cu motor V8 și performanțe impresionante. În mod normal, un astfel de bolid ajunge la prețuri mult mai mari pe piața liberă. Lamborghini Urus, pe de altă parte, este un SUV de lux care combină performanța cu utilitatea. Este una dintre cele mai dorite mașini din lume, iar apariția sa într-o licitație ANAF atrage inevitabil atenția.

Ce alte mașini sunt scoase la licitație

ANAF a scos la licitație și alte mașini, ceva mai accesibile doritorilor. Mai jos, o completare a listei bolizilor de lux enumerate în primele paragrafe + prețurile de pornire a licitației: