ANAF vinde o fostă centrală termică cu 40.000 de euro pe post de „clădire de birouri”. Instituția a scos la licitație și rochii de mireasă

ADVERTISEMENT

Agenția Națională de Administrare Fiscală dă din nou dovadă de un optimism ieșit din comun, în demersul de a recupera bani de la datornicii la stat. Instituția a scos la licitație o ruină cu titlu pompos de ”clădire de birouri”, pentru care solicită o sumă importantă de bani.

ANAF Neamț vrea 40.000 de euro pentru o ruină prezentată drept ”clădire de birouri”

Construcția aflată în stare avansată de degradare, fără ferestre și cu zidurile exterioare prăbușite este, în realitate o fostă centrală termică dezafectată și abandonată de mulți ani. DGRFP Iași, prin AJFP Neamț, Serviciul de Colectare și Executare Silită Persoane Juridice și-a propus să o vândă la licitație, cu un preț de pornire de 194.925 de lei (aproximativ 40.000 de euro), sumă la care se adaugă TVA. Vestea bună este că operațiunea este neimpozabilă.

ADVERTISEMENT

Imobilul se află pe strada Dărmănești nr 107 bis, chiar la marginea municipiului Piatra Neamț. Construcția are 270 mp și este edificată pe terenul primăriei. Suma nu include și terenul de sub imobil ci doar ruina în sine. Licitația este programată la data de 27 noiembrie 2025, când va avea loc ”a doua strigare”. La prima sesiune, când prețul era cu 25% mai mare, nu s-au găsit amatori pentru ”clădirea de birouri”.

Cine este proprietarul ruinei vândută de ANAF

Potrivit anunțului de vânzare, imobilul aparține debitorului Svinia Prod SRL, o societate comercială cu sediu în localitatea Tupilați, județul Neamț, care are ca obiect principal de activitate ”cultivarea arbuștilor, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi”.

ADVERTISEMENT

Societatea este în activitate și, potrivit Termene, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 57.000 de lei și un profit de 3.600 de lei. Potrivit aceleiași surse, firma nu apare, în prezent, cu datorii la stat.

ADVERTISEMENT

Nu se știe când a funcționat ultima dată centrala termică scoasă acum la licitație. În schimb, , în urmă cu 12-13 ani, clădirea era folosită drept depozit. Ulterior, aceasta nu mai pare a fi utilizată de proprietarul ei.

Rochii de mireasă și mașini vechi de 25 de ani, scoase la vânzare de stat

Clădirea din Piatra Neamț nu reprezintă un caz tocmai izolat. (anunțuri valorificare bunuri) seamănă, pe alocuri, cu un târg de vechituri. Pe lângă apartamente și vile, ANAF vinde cam tot ce confiscă de la contribuabilii cu datorii, de la automobile vechi, hale industriale dezafectate, utilaje și chiar un depozit cu rochii de mireasă.

ADVERTISEMENT

În luna octombrie, , cu prețuri cuprinse între 800 și 2.200 de lei. La licitație s-au mai vândut: costume și cămăși de bărbați, cravate, pantofi, rochii de gală, în modele diverse și mărimi diferite.

Un autoturism Dacia Logan din 2011 a fost scos la vânzare de AJFP Neamț pentru suma de 2.835 de lei iar AJFP Timiș vrea să obțină 1.323 de lei pe un Ford Transit din 2001. De asemenea, AJFP Sălaj a încercat să obțină 40.425 de lei pe un Mercedes C220CDI din 2007.

ANAF vine și bunuri de lux

Există și produse ”de lux” care pot fi cumpărate la licitație. La începutul lunii noiembrie, AJFP Timiș a scos la vânzare o vilă de 160 mp și un teren de 1.750 mp situate în Remetea Mare, pentru 1,64 milioane lei fără TVA. De asemenea, un BMW X6 din 2016 a fost pus în vânzare cu 95.000 de lei prin AJFP Galați.