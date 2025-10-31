ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi datorată de FCSB la bugetul de stat. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fotbal Club FCSB SA ar urma să fie vizat de un masiv control fiscal ANAF, după ce clubul lui Gigi Becali a picat pe o analiză de risc efectuată de către Fisc. Suma datorată este impresionantă și ar putea crește în urma inspecției ANAF.

FCSB a ajuns în atenția ANAF! Analiza de risc s-a făcut cu un soft “made in Austria”

Potrivit surselor FANATIK, în urma unei analize financiare, clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, ceea ce înseamnă că gruparea patronată de către Gigi Becali ar urma să fie verificată de către inspectorii fiscali. Mai exact, este vizată din ultimii cinci ani, în urma suspiciunilor ridicate de analiza de risc.

Suma probabilă pe care FCSB ar datora-o statului nu este deloc mică: nu mai puțin de șapte milioane de lei (1,4 milioane de euro)!

„Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei”, a declarat o sursă ANAF pentru FANATIK.

FCSB a primit o Notificare de conformare în luna martie, dar nu a dat niciun răspuns!

Pentru claritate, 7 milioane lei nu este o sumă pe care FCSB o datorează în acest moment, cel puțin oficial, Fiscului. Aceasta este o cifră care a reieșit în urma unei analize de risc a celor de la ANAF, operațiune financiară extrem de complexă. Concret, astăzi Fiscul nu mai merge orbește în control, ci în principal în urma unei analize de risc profesionale. Practic, toate datele financiare ale unei firme, declarațiile fiscale depuse lunar, veniturile declarate, intrările/ ieșirile din contabilitate, precum și activitatea curentă sunt analizate prin softuri dedicate, ce pot indica firmele cu risc fiscal ridicat. Analiza de risc stabilește riscul fiscal al unei societăți, care este apoi verificată fizic de inspectorii ANAF.

În urma rezultatelor unei astfel de analize obținute cu ajutorul unui soft performant, societatea în cauză este înștiințată oficial și i se pot solicita date sau documente suplimentare. Potrivit informațiilor FANATIK, clubul FCSB a fost anunțat în luna martie 2025, atunci când a primit o Notificare de conformare, la care nu ar fi răspuns în termenul legal de 30 de zile.

În cazul clubului FCSB, analiza de risc a identificat o sumă de aproximativ șapte milioane lei, care indică faptul că Fotbal Club FCSB SA ar avea o serie de restanțe către bugetul de stat. Suma finală urmează să fie stabilită în urma inspecției fiscale, ce va avea loc, potrivit surselor FANATIK, până la finalul acestui an, urmând să fie analizați ultimii 5 ani de activitate economică.

“Va urma o inspecție fiscală ANAF până la finalul anului”

În concluzie, suma de șapte milioane lei nu reprezintă în acest moment , ci doar o estimare ANAF a pierderilor potențiale pentru bugetul de stat. Asta nu înseamnă, automat, că Fotbal Club FCSB SA este vinovat, ci vorbim despre un semnal intern pentru inspectorii ANAF că acest contribuabil trebuie verificat cu atenție.

„Va urma o inspecție fiscală, care va veni pe baza unui raport cu o sumă de plată. Anumite sume evidențiate în analiză nu par în regulă, deci există o probabilitate să urmeze o impunere după control. Bineînțeles, au fost și situații în care nu am identificat probleme majore, iar contribuabilul achitase obligațiile semnificative către stat”, au mai declarat surse din ANAF pentru FANATIK.

În 2024, Gigi Becali a avut venituri-record de 25 milioane euro, de 3 ori mai mari decât Rapidul!

FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, a avut anul trecut venituri de aproape 123,5 milioane lei. Vorbim de o sumă de circa 25 milioane euro. (Spre comparație, clubul Rapid a avut o cifră de afaceri de numai 39 milioane lei în anul 2024!)

A fost cel mai bun an financiar pentru FCSB din ultimii cinci, și al doilea cel mai bun an din ultimii 15. Doar în anul 2013 Fotbal Club FCSB SA a avut venituri mai mari, declarând o cifră de afaceri de 162 milioane lei.

Tot în anul 2024, clubul FCSB a înregistrat cel mai mare profit net din ultimii 5 ani. Este vorba de 17,7 milioane lei, sumă ce depășește bugetele anuale ale unor cluburi din Liga I.

Ce datorii cumulate are FCSB

În ultimii cinci ani, ce urmează să fie verificați de către Fisc, clubul FCSB a fost pe profit doar în anii 2021 (profit net de 10,3 milioane lei) și 2024.

În anul 2019, clubul FCSB a înregistrat pierderi de 21 milioane lei, sumă care a crescut în anul următor la 28,9 milioane, la care se adaugă alte 7,4 milioane în anul 2020 și suma record de 36 milioane lei, pierderi declarate în anul 2023. În total, în ultimii 5 ani, vorbim de pierderi de peste 93 de milioane lei (profitul declarat a fost de circa 27 milioane).

În prezent, pe cifrele de anul trecut, clubul lui Becali avea datorii declarate de 63,15 milioane lei, în scădere cu aproape zece milioane față de anul 2023, atunci când datoriile clubului erau de peste 73 de milioane lei.

Au cuvântul specialiștii: ce înseamnă o analiză de risc?

FANATIK l-a contactat pe Sebastian Bodu, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care a ne-a explicat punctual ce înseamnă o analiză de risc. De asemenea, a menționat de ce se întreprinde un astfel de demers și ce poate viza controlul.

„Analiza de risc se face la modul generic. Adică se identifică sectoarele care prezintă risc de neplată, de evaziune. Pe acele zone se efectuează această analiză. Acum depinde de cine este întreprinsă. Antifrauda are analiza lui de risc, inspecția fiscală are și ea analiza ei de risc.

În baza datelor obținute se merge în inspecție sau în control la fiecare contribuabil. Se trimite o notificare către ei doar dacă urmează să fie verificați. Dacă nu, nu.

Dacă intră în verificare fiscală primesc un aviz de inspecție fiscală în care se spune că ANAF vine în inspecție fiscală în X zile. Dacă este antifraudă, ei nu trimit niciun aviz. Ei vin direct”, a precizat Sebastian Bodu, pentru FANATIK.

Cum ajunge o verificare fiscală să se transforme în sancțiuni?

Mai departe, pentru a lămuri cum funcționează mecanismul verificărilor fiscale și ce presupune acesta în practică, fostul președinte ANAF a oferit detalii despre întregul proces, de la începerea inspecției până la eventualele sancțiuni.

„În termenul de aviz, inspecția îți vine la ușă. Îți dă termen ca să-ți strângi documentele. În act îți spun ce fel de control e: e inspecție totală, e control parțial, e doar pe TVA sau doar pe impozitul pe profit. De exemplu, dacă verifică TVA, atunci trebuie să dispună de toate documentele de TVA, toate deconturile.

Inspecția fiscală se finalizează cu un raport de inspecție fiscală care identifică toate elementele care au fost verificate și apoi se emite decizia de impunere. În urma verificării se poate descoperi fie că e nevoie de refacerea bazei de impozitare, fie poate fi cazul de amenzi. Ambele se comunică contribuabililor, care le pot ataca. Aceștia au drept de contestare, 45 de zile.

Dacă se ajunge la restanțe, înseamnă că i s-a emis o decizie de impunere, pe care n-a plătit-o. Și atunci trebuie să-i pună proprire și să-i trimită somație de plată”, a mai afirmat Bodu.