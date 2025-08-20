News

ANAF vrea să știe totul despre nunți și botezuri. Se cer informații despre numărul invitaților și câți bani se cheltuie

Organizatorii de nunți și botezuri sunt obligați să transmită ANAF orice informație despre evenimente. Dacă nu vor face asta, Fiscul amenință cu amenzi.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 18:06
ANAF vrea sa stie totul despre nunti si botezuri Se cer informatii despre numarul invitatilor si cati bani se cheltuie
ANAF, cu ochii pe nunțile și botezurile din România. Ce informații le cere Fiscul organizatorilor. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

ANAF a decis să ceară date detaliate despre nunți, botezuri, aniversări sau evenimente corporate, organizate între august și decembrie 2025. Operatorii de săli de evenimente au primit notificări prin care li se cere să transmită informațiile în termen de cinci zile de la solicitare. Măsura vizează monitorizarea și prevenirea evaziunii fiscale în sectorul evenimentelor.

Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Ce informații vrea să știe Fiscul

Instituția solicită date despre beneficiarul rezervării, fie persoană fizică, fie firmă, precum și numărul de telefon al acestuia. În plus, locațiile trebuie să transmită tipul evenimentului, data și ora la care acesta va începe. ANAF precizează că informațiile trebuie trimise în format electronic, preferabil în fișier .xls, scrie Economedia.ro.

Lista de informații pe care organizatorii trebuie să o ofere ANAF nu se oprește aici. Aceștia mai sunt obligați să declare Fiscului numărul de participanți, numărul minim de meniuri comandate și prețurile practicate. Dacă există mai multe tipuri de meniuri cu tarife diferite, acestea trebuie notate separat. De asemenea, se cer detalii despre avansurile încasate și modalitatea prin care au fost plătite acestea: chitanță, ordin de plată sau altă formă de tranzacție.

Toate aceste informații trebuie transmise într-un timp foarte scurt, în caz contrar locațiile riscă sancțiuni contravenționale. În plus, ANAF solicită și date despre serviciile suplimentare contractate pentru evenimente. Printre acestea se numără închirierea spațiului, amenajările speciale, serviciile artistice sau muzicale, precum și filmarea și fotografierea. Toate sumele trebuie declarate în mod clar. Reprezentanții ANAF susțin că această măsură este necesară pentru reducerea evaziunii fiscale.

Când se va digitaliza ANAF

Ministrul economiei și finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că digitalizarea ANAF este abia la început, deși discuțiile despre modernizarea instituției au loc de ani de zile. El a explicat că proiectul s-a confruntat de-a lungul anilor cu blocaje și „lipsă de voință politică”, chiar dacă au existat bani și resurse pentru acest lucru.

Nazare a anunțat că termenul-limită pentru finalizarea digitalizării ANAF este decembrie 2026. Până atunci, o parte dintre sisteme vor fi funcționale, dar abia la final instituția va avea un instrument complet. Oficialul din Guvernul Bolojan a punctat că digitalizarea Fiscului este importantă pentru dezvoltarea României.

