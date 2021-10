Analia Selis a rupt tăcerea după divorțul de soțul ei, Răzvan: „El a plecat de acasă”

Analia Selis a rupt tăcerea după divorțul de Răzvan, cu care are doi copii împreună. Cântăreața a declarat că în ultimul an a vrut să fie singură pentru a-și pune ordine în gânduri, iar acum este aproape complet refăcută după separare.

Bărbatul pentru care argentinianca a venit în România este acum doar tatăl copiilor ei. Interpreta de tango a spus că divorțul de soțul ei a făcut-o să sufere foarte mult, cu toate că decizia a fost a ei.

Fără să intre în detalii, a lăsat să se înțeleagă că bărbatul cu care a fost împreună ar fi călcat strâmb.

Analia Selis s-a autoizolat după divorțul de Răzvan

Îndrăgita artistă a povestit în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV că și-a dorit foarte mult ca în ultima perioadă să nu mai stea de vorbă cu nimeni. Le-a spus până și prietenilor că vrea să aibă un an doar al ei, căci aceștia erau îngrijorați pentru ea.

Selis păstrează legătura cu Răzvan de dragul copiilor. Cei doi comunică în continuare, dar nu poate fi vorba despre o relație de prietenie apropiată, limitându-se la strictul necesar.

„Eu m-am despărțit oficial de el pe 1 decembrie 2019. El a plecat de acasă, de fapt. Ne vorbim că avem 2 copii. Trebuie să ne vorbim. Divorțul a avut loc undeva în luna aprilie anul trecut. Am suferit foarte mult.

Am venit pentru el, nu pentru carieră. Am venit după iubire. Am venit îndrăgostită. A meritat, merită în continuare. România este țara mea. Dar pentru prima dată m-am simțit singură în România”, a declarat Analia Selis la .

Ce se întâmplă cu cariera ei muzicală

„În perioada de după despărțire am fost singură. Chiar nu puteam să vorbesc. Le-am zis prietenilor să-mi dea un pic de spațiu, pentru că aveam nevoie să fiu singură”, a adăugat .

Analia a vorbit și despre cariera ei muzicală, care în ultimii ani se desfășoară pe alte meleaguri. Cântăreața a cântat în ultimii ani în Lituania, Elveția și Germania, unde a fost prezentă pe scene mari la festivaluri importante.

Vedeta a mai spus că pregătește un concert extraordinar, cu orchestră, în Cehia, iar pentru acesta muncește zi și noapte. De asemenea, a mai spus că se va axa în continuare pe tango, muzică pe care o stăpânește extraordinar de bine și că nu are de gând să plece în Argentina.

A mai spus cu lacrimi de fericire în ochi faptul că România este țara ei și nu ar da pentru nimic traiul de aici, căci în țara din care provine situația nu e tocmai roz.