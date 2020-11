Analia Selis, diagnosticată cu COVID-19. Copiii artistei au fost asimptomatici

Analia Selis (43 de ani) a mărturisit în urmă cu foarte puțin timp stările prin care a trecut în ultimele două săptămâni după ce a aflat că este infectată cu noul tip de coronavirus. Atât ea, cât și cei doi copii s-au izolat la domiciliu, unde au așteptat rezultatul negativ.

Artista originară din Argentina a avut o formă ușoară a virusului din China, pierzându-și gustul și mirosul, în timp ce copiii pe care-i are cu violonistul Răzvan Suma nu au prezentat absolut niciun simptom specific bolii care continuă să facă ravagii.

Solista, care încântă oamenii pe ritmuri de tango, a avut timp să mediteze la familie, la prieteni și la zilele de Crăciun din orașul natal, precizând totodată că muzica a fost cea care a menținut-o pe linia de plutire, uneori având tendința de a se urca pe pereți.

„Vă salut din balconul meu unde am petrecut multe ore în ultimele două săptămâni, departe de strada casei și uitându-mă la desenul copiilor mei cu «totul va fi bine» făcut acum un secol.

Mi-a fost dor de Argentina, de colega mea de zbor Natalia Russo, de foștii mei iubiți care mi-au devenit prieteni, pentru ca iubirea se schimbă uneori într-un mod surprinzător, de Crăciun lângă piscină în teribila căldură de vara în Tucuman (orașul meu).

Muzica, partenera mea cea mai fidela și necondiționată mi-a fost la ureche de câte ori și cu orice playlist am avut nevoie ca să simt orice sentiment era musai să simt.

Am avut război cu răbdarea mea și m-am folosit de elementele învățate în perioada de stare de urgență ca să avem cu copiii un program bifând zilele cât se poate de decent”, a scris Analia Selis pe pagina de Facebook în urmă cu foarte puțin timp.

Cântăreața a învățat foarte multe din perioada de izolare, precizând că în felul acesta nu a luat-o razna stând închisă în casă. Primul lucru pe care l-a făcut când a aflat că s-a vindecat a fost să sune la sala de fitness unde obișnuia să meargă, sportul lipsindu-i enorm.

Din păcate, în această perioadă Analia Selis a suferit și o pierdere, mărturisind că o persoană foarte dragă a decedat din cauza noului tip de coronavirus, boală care a afectat-o și pe ea în ultimele două săptămâni.

„Ca să nu sufăr, am ignorat complet, cu mare succes, nevoia mea de a mă urca pe pereți din cauza lipsei de CrossFit. Azi, când am aflat că sunt 100% covid free, i-am trimis un mesaj antrenorului meu Mihai Ivan să îl întreb dacă mă pot muta la sală imediat!!

Am trăit senzații cât se poate de ciudate aflând cum a murit un drag prieten (de vârsta mea) din cauza aceluiași covid pe care eu și copiii mei îl aveam și cum mulți alții s-au chinuit ca să trăiască. Copiii mei au fost asimptomatici, eu am avut doar ceva disconfort fizic, nu am avut miros și gust.

Covidul ăsta este cu siguranță este un virus ciudat de imprevizibil. Mi-am dat seama că mai am multe de învățat din izolare… dar cât de multe!? Oare cât ne mai trebuie ca să conștientizăm valorile adevărate din viața asta fantastică?

Străzile din București erau mult mai frumoase azi decât acum două săptămâni, am realizat că soarele din iarna care vine încă îmi încălzește ochii. Am respirat aerul fantastic de afară”, a completat artista mesajul din mediul online.