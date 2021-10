Analis Selis a suferit cumplit atunci când soțul ei a plecat de acasă. Se întâmpla pe 1 decembrie 2019. S-a autoizolat și nu a mai dorit să vadă pe nimeni o perioadă destul de lungă.

Cei doi au împreună doi copii, așa că au păstrat legătura chiar dacă nu sunt în relații tocmai bune.

Cântăreața a decis să vorbească despre momentele grele prin care a trecut.

Analis Selis a suferit un adevărat șoc după divorțul de Răzvan Sima. “Am suferit enorm”

Cântăreața argentiniancă a suferit un adevărat șoc Pe 1 decembrie 2019, soțul ei a plecat de acasă. Nu după mult timp, Analis Selis

A fost o perioadă extrem de dificilă pentru artistă, care a suferit cumplit. S-a izolat și nu a mai dorit să se întâlnească cu nimeni. Acum, a decis să vorbească despre cea mai neagră perioadă din viața ei.

“El a plecat de acasă, de fapt. În perioada de după despărțire am fost singură. Chiar nu puteam să vorbesc. Le-am zis prietenilor să-mi dea un pic de spațiu, pentru că aveam nevoie să fiu singură. Ne vorbim că avem doi copii. Trebuie să ne vorbim.

Divorțul a avut loc undeva în luna aprilie anul trecut. Am suferit foarte mult. Am venit pentru el, nu pentru carieră. Am venit după iubire. Am venit îndrăgostită.

A meritat, merită în continuare. România este țara mea. Dar pentru prima dată m-am simțit singură în România”, a declarat Analia Selis în emisiunea lui

Cum l-a cunoscut Analis Selis pe soțul ei

Cântăreața a fost mereu o prezență foarte discretă în showbiz. Argentinianca l-a cunoscut pe Răzvan la Conservatorul din Boston. Ea studia canto, el lua lecții de violoncel. S-au îndrăgostit, iar Analis a decis în final să se mute în România.

Cei doi formau o familie din anul 2004. La momentul respectiv au decis să facă o nuntă dublă, una în Tucuman și una la Cluj. Analis și Răzvan au doi copii, Noa și Tiago.

Cântăreața a declarat că nu există nicio posibilitate de împăcare și că pentru ea nu există “drumul înapoi”. Chiar dacă a traversat o perioadă foarte dificilă artista nu s-a gândit să plece niciodată din țara sa adoptivă.