Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici și analiștii emisiunii, Marius Mitran, Florin Gardoș și Marius Șumudică, au făcut un exercițiu de imaginație și au stabilit primul 11 ideal al României pentru barajul CM2026 ce va avea loc în primăvara anului viitor.

Primul 11 ideal al României pentru barajul CM 2026

Horia Ivanovici și invitații săi au stabilit mai întâi sistemul de joc, după care au analizat post cu post opțiunile la echipa națională a României, dar și jucătorii care au evoluat în ultima perioadă. Cei patru specialiști și-au prezentat, pe rând, opțiunile, plecând de la premisa că toți fotbaliștii aflați în atenția selecționerului sunt apți.

ADVERTISEMENT

Portarul, ales în unanimitate

În ceea ce privește poarta României, alegerea a fost unanimă: Ionuț Radu. Marius Mitran a fost primul care a ales, iar ceilalți trei au fost rapid de acord.

Fundaș dreapta „fără discuții”

Andrei Rațiu, titular în ultimii ani pe postul de fundaș dreapta, a fost „confirmat” și de specialiștii FANATIK SUPERLIGA. „N-avem discuții aici”, a observat Marius Mitran, iar Horia Ivanovici a mers chiar mai departe. „Rațiu, cu tot ce a făcut anul acest și în Spania și la ce nivel joacă, este candidat la Fotbalistul Anului”.

ADVERTISEMENT

Cuplul de fundași centrali și opțiunile de rezervă

În centrul defensivei, marii absenți de la ultima acțiune, accidentatul Drăgușin și suspendatul Burcă, sunt văzuți ca titulari. Dar în discuție au fost aduse alte două nume, care ar putea intra în cazul în care vreunul dintre cei doi ar lipsi.

ADVERTISEMENT

„Drăgușin cu Burcă. Dacă nu, prima schimbare e Ghiță”, a precizat Șumudică. Însă a fost contrazis rapid de Horia Ivanovici: „Mie nu mi-a plăcut Ghiță cu San Marino. Am văzut niște carențe mari. Ghiță ne-a luat ochii cu golul acela contra Austriei. Dar am văzut probleme la el și cu Bosnia, și cu San Marino”. Șumudică nu a renunțat și și-a apărat alegerea. „Ghiță joacă în trei fundași centrali la Hannover. Dar ce adversari are, la ce nivel joacă! Nu poți să-l compari cu un fundaș din SuperLiga ca adversitate”.

Polemica a continuat când în discuție a apărut numele lui Adrian Rus de la Universitatea Craiova. „A patra soluție e Rus”, a spus moderatorul. „Eu îl vedeam pe Rus titular cu Bosnia”, a completat Florin Gardoș. Fostul fundaș al naționalei a avut numai cuvinte de laudă pentru succesorul său. „Pe lângă faptul că a jucat foarte bine în campionat, mie mi-a plăcut foarte mult în Europa. Și dintre toți cei care erau, avea cea mai mare experiență”.

ADVERTISEMENT

Fundaș stânga – „aproape la fel de sigur ca pe partea cealaltă”

Pentru flancul stâng al defensivei, Marius Mitran nu a ezitat nicio secundă. Cunoscut admirator al Universității Craiova, Mitran l-a ales pe Nicușor Bancu pe care îl vede „aproape la fel de sigur ca Rațiu pe partea cealaltă”. Olteanul ajuns la 50 de selecții a debutat în mandatul lui Cosmin Contra și a fost prima opțiune pentru ultimii patru selecționeri. Și asta în ciuda criticilor venite din toate părțile pentru lacunele sale în faza defensivă.

Linia de mijloc, șase nume pentru trei locuri

Lucrurile s-au complicat în momentul în care s-a ajuns la linia de trei mijlocași. Deși doi dintre analiștii FANATIK SUPERLIGA au avut aceeași viziune, s-au ales șase nume în diverse formule. Practic, a fost un duel între trioul clasic Marin – Marin – Stanciu și titularii din meciul cu San Marino, Screciu – Dragomir – Ianis Hagi.

„Stanciu mi se pare un jucător extraordinar de bun, care-ți schimbă meciul cu o execuție, care aleargă enorm”, a opinat Horia Ivanovici. „Dacă el joacă în Serie A, va fi titular 100%”, a completat și Gardoș.

„Mie mi se pare că l-am dat prea repede la o parte pe Răzvan Marin, care încă e la un nivel bun și joacă bine la echipa de club”, a mai spus Gardoș. „Mie nu-mi place și nu mi-a plăcut cu Bosnia. Nu a intrat ca un jucător determinant. Mi s-a părut că a intrat puțin supărat că a venit de banca de rezerve. E adevărat, într-un context în care nimeni de la România nu mai părea bun…”, a intervenit moderatorul. „ ”, a completat el.

Tripleta ofensivă, fără suspendatul Drăguș la baraj

Alegerile au fost clare și rapide și în ceea ce privește cele trei posturi din atac. Pe flancuri, în opinia analiștilor FANATIK SUPERLIGA, ar trebui să fie foștii colegi de la Parma, Man și Mihăilă. Iar Bîrligea nu are concurent pentru postul de atacant central.

Marius Mitran s-a conformat și el trio-ului ales de ceilalți, chiar dacă ar fi vrut să poată alege altceva. „Eu zic Drăguș, dacă are drept de joc”. Însă nu pentru a-l înlocui pe Bîrligea ca „număr 9”, ci în flancul stâng, în locul lui Mihăilă.

Fotbalistul care poate sparge tripleta ofensivă vine din SuperLiga. „Una dintre primele schimbări… Eu l-aș băga pe Baiaram. Îmi place foarte mult și cred că poate să destabilizeze o apărare în ultimele 15-20 de minute”, a recunoscut Horia Ivanovici.

Marius Șumudică a avut de răspuns la o întrebare grea: pe cine ar fi ales, dacă Denis Drăguș nu era suspendat. „Dacă juca la echipa de club” l-ar fi ales pe Drăguș, care este finul său, în detrimentul lui Bîrligea.

Cum arată primul 11 ideal al României în viziunile lui Ivanovici, Mitran, Gardoș și Șumudică

Până la urmă, cei patru „selecționeri” din platoul FANATIK SUPERLIGA au căzut de acord în trei compartimente pentru primul 11 ideal al României în vederea . Singura zonă în care au existat diferențe a fost mijlocul terenului, unde au existat trei formule diferite. Iată alegerile celor patru:

Primul 11 ales de Marius Mitran: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, Screciu, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, Screciu, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă. Primul 11 ales de Florin Gardoș: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Bîrligea, Mihăilă. Primul 11 ales de Marius Șumudică: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, Screciu, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, Screciu, Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă. Primul 11 ales de Horia Ivanovici: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Hagi, M. Marin, Stanciu – Man, Bîrligea, Mihăilă.