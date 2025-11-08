Analiștii FANATIK au ”luat la puricat” lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Bosnia. ”Lui Stanciu i s-a făcut o nedreptate. Cu Ianis cum a fost?”. Primul 11 e aproape decis!

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA s-a analizat lotul convocat pe Mircea Lucescu pentru ultimele partide din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. Ce s-a discutat despre absențele lui Nicolae Stanciu și Alex Dobre.

Lotul convocat de Mircea Lucescu, analizat la sânge

Marii absenți pentru întâlnirile decisive din preliminarii sunt Nicolae Stanciu și Alex Dobre. Neconvocarea căpitanului echipei naționale l-a surprins pe Marian Aliuță, care consideră că mijlocașul ar fi trebuit să fie chemat, chiar dacă abia a revenit după o accidentare.

”Până la urmă e căpitanul echipei. Și cu Ianis Hagi a fost aceeași situație, el nu a jucat și a venit. Trebuie să fim corecți aici. Ianis e un jucător valoros, dar nu juca și era convocat. Iar Stanciu, fiind căpitanul echipei naționale și a dat foarte mult… Nu știu ce a vorbit nea Mircea cu el, dar dacă nu l-a convocat… Ar fi meritat să fie lângă echipă.

E o surpriză pentru mine, este o nedreptate. Eu dacă aș fi Stanciu și m-aș gândi că dacă pe Ianis l-a chemat și când nu juca și eu aș fi vrut să fiu tratat la fel. Nu ne uităm aici la potențial pentru că el are 24 de ani și eu sunt pe final de carieră, mă uit la ce am făcut. Merita același tratament.

La Dobre, pentru că a fost convocat Petrila, mă gândesc că are nevoie de un jucător care să scoată… La meciul cu Bosnia ai nevoie de jucători care să facă diferența unu la unu, iar Petrila o face mai bine decât Dobre. La Dobre ai nevoie de spațiu. Eu zic că Petrila are o calitate tehnică mai bună. Cred că a vrut să-l încerce și pe el”, a declarat Aliuță, la .

În schimb, Florin Gardoș s-a arătat . ”Stanciu nu a jucat după accidentare, iar din vară, de când a ajuns la Genoa, a jucat foarte puțin. E o surpriză absența lui Dobre.

Nu știu care a fost logica, dar Petrila joacă în stânga la Rapid, Dobre joacă în dreapta. În dreapta îl ai pe Man care e titular, nu are cum să lipsească, și Miculescu, care e un cu totul alt profil”, a afirmat el.

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a anunțat și echipa de start pe care Mircea Lucescu o va folosi în partida capitală din Bosnia și a precizat că singura dilemă este la cuplul de fundași centrali.

”Petrila nu va juca. Eu cred, și am și niște informații, că echipa va fi următoarea. Dacă e totul ok, Ionuț Radu titular. Nu-l convoca Lucescu dacă nu erau șanse să se recupereze. În dreapta va fi Rațiu, în stânga cred că tot cu Chipciu va juca. În centru este o întrebare, Ghiță lângă cine? Eu cred că vor juca Ghiță și Rus.

Nu cred că va schimba nimic la mijloc: Marius Marin, Dragomir, Ianis Hagi. Dreapta Man, stânga Mihăilă, în față Bîrligea. Singura problemă e la centrul defensivei, ori joacă Ghiță – Racovițan, ori Ghiță – Rus”, a spus Horia Ivanovici.

De ce va juca Bîrligea și nu Drăguș

Intrat prin Skype la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a fost de acord cu faptul că vârf de atac va fi Daniel Bîrligea, însă a susținut faptul că dacă Denis Drăguș nu venea după o accidentare ar fi fost titular.

”Și eu cred că Bîrligea va fi titular. Are ritm, a jucat, Drăguș vine după accidentare, a început antrenamentele cu echipa, sper să joace acum cu Samsunspor, să aibă minute. Denis are niște calități extraordinare, este diferit de Bîrligea. Bîrligea este număr 9 autentic, Denis un jucător care poate să-ți acopere mai multe posturi.

Însă, cel mai bun randament îl dă ca număr 9, plus că este mult mai rapid și este un jucător de spațiu, ajunge mai repede în spatele fundașilor adverși. Fiecare are plusurile și minusurile lui. Dacă Denis era în plenitudinea forțelor, nu era accidentat, nu se compara, trebuia să înceapă cu el.

Dar acum, Bîrligea își merită cu prisosință postul. Joacă meci de meci, chiar dacă nu are reușite pe plan european, dar este un jucător care se bate până la ultima picătură de energie, are o mentalitate sănătoasă și avem nevoie de un astfel de jucător”, a mărturisit el.

De ce nu a fost convocat Dobre

Fostul antrenor al Rapidului a explicat cine ar trebui să joace în centrul defensivei la întâlnirea cu Bosnia, dar și de ce nu este surprins de faptul că Mircea Lucescu nu l-a mai convocat pe Alex Dobre.

”În centrul apărării e o problemă. Clar că va juca cu Ghiță. Dacă mă pui să aleg între Rus și Racovițan, aici e o problemă pentru că amândoi joacă în 3 fundași centrali la echipele de club.

Cred că Rus va juca, fiindcă din punct de vedere al portofoliului tactic, având în vedere că a petrecut foarte mult timp în Italia, este incomparabil. În Italia cred că a jucat și în 4, și în 3. E clar că deprinderile nu sunt aceleași. Și Racovițan la Rakow și Rus la Craiova joacă în 3, dar mai polivalent este Rus.

(n.r. – Surpriză neconvocarea lui Stanciu?) Nu. (n.r. – Surpriză neconvocarea lui Dobre?) Nu. Dobre în mare parte la echipa de club joacă bandă dreaptă, unde ești acoperit cu Man și Miculescu, doi jucători care arată bine.

Dobre este un jucător extraordinar, un super profesionist, un jucător care are marjă de creștere, se pregătește incredibil, dar în momentul de față este într-un recul față de începutul campionatului”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihăilă, fără concurență în banda stângă a atacului

În ciuda faptului că a jucat foarte puțin în Turcia, la Rizespor, Valentin Mihăilă este văzut ca fiind titular de drept în banda stângă a atacului naționalei României, mai ales că este un jucător pe placul lui Mircea Lucescu.

”Nu contează că Mihăilă are 30 de minute în ultimele 4 meciuri la Rizespor, este unul dintre preferații lui Lucescu. Îl bagă titular. Nu joci contra Spaniei, întâlnești Bosnia, care este o echipă bunicică, dar atât”, a spus Horia Ivanovici.

”Dacă joacă Drăguș weekend-ul acesta, poți să începi cu el în stânga. Eu am zis ce opțiuni mai sunt”, a venit Florin Gardoș cu o idee, dar Marius Șumudică nu a fost de acord cu această variantă.

”Mihăilă este mai bandă decât Drăguș. Și acasă, meciul cu Austria, a făcut foarte bine banda, a coborât foarte bine cu fundașul, au închis în 6 câteodată. Are deprinderi mult mai bune decât Denis, care se bate cu Bîrligea acolo.

Edi Iordănescu l-a mai folosit în stânga. Eu nu l-a folosit niciodată stânga, numai vârf. La mine, la Gaziantep, a marcat 15 goluri din poziția de atacant”, a încheiat Șumudică discuția de la FANATIK SUPERLIGA.