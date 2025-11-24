Analiștii Fanatik, după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Cel mai bun meci din ultimii 15-20 de ani” / „Victoria are legătură doar cu Pancu. E un fel de Rădoi!”

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) a revitalizat-o pe CFR Cluj, care a legat două victorii consecutive. Vicecampioana a spulberat-o pe Rapid, scor 3-0, iar fostul selecționer al naționalei de tineret a cules toți laurii.

Analiștii Fanatik, laude pentru Daniel Pancu după CFR Cluj – Rapid 3-0

CFR Cluj s-a transformat sub bagheta lui Daniel Pancu. În turul sezonului regulat, vicecampioana a primit gol în fiecare din cele 15 etape. De când pe banca tehnică stă Pancu, CFR a obținut două victorii, ambele fără gol primit: 1-0 cu Unirea Slobozia și 3-0 cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Succesul obținut la scor de neprezentare în derby-ul cu giuleștenii a fost „bomba” etapei a 17-a din SuperLiga. Ardelenii au acum 19 puncte și sunt la 7 lungimi de play-off.

„Cred că jocul CFR-ului de aseară a fost cea mai bună evoluție a CFR-ului din ultimii 15-20 de ani! Jocul CFR-ului de aseară se apropie de jocul CFR-ului din 2007 – 2008. Au mulți jucători de calitate și au și un specialist pe bancă acum.

ADVERTISEMENT

Emisiunile trecute vorbeam că s-au făcut niște schimbări din lojă. Acum e Pancone, un antrenor cu personalitate, un antrenor foarte bun. Când a dat cu pumnul în masă, sare și Camora, sare și Deac, greii vestiarului. Și asta trebuie la CFR în momentul de față. Și mă bucur pentru Pancu”, a declarat Eugen Trică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Rapid nu a învățat din greșelile de la Craiova

Andrei Vochin a tras un semnal de alarmă pentru Rapid. Consilierul președintelui FRF consideră că meciul din Gruia seamănă cu Deși nu au pierdut și atunci alb-vișiniii au fost dominați copios de adversari.

„Eu cred că le-a schimbat în primul rând mintea și felul de a se antrena. Acum vreo 2-3 săptămâni am văzut CFR, până să vină Pancu, iar senzația mea era că CFR pare o echipă neantrenată. O echipă care se târa pe teren, o echipă care juca numai la alibi. Ăsta e primul motiv pentru care am văzut alt tip de joc al CFR-ului, faptul că a venit un antrenor cu o energie și cu o dorință de muncă extraordinar de mari.

ADVERTISEMENT

Echipa de aseară nu are legătură nici cu Mandorlini și nici cu Petrescu. Această echipă are legătură cu Pancu. Așa au jucat echipele lui Pancu. Și la tineret în preliminarii, și la Iași. Problema CFR-ului de acum înainte va fi continuitatea de a juca așa. Pancu este dacă vrei ca tehnician un fel de Rădoi. Un antrenor cu energie foarte multă, cu pasiune foarte multă, dar sunt anumite momente în care dorința depășește putința și atunci e nevoie de mai mult echilibru în ceea ce faci.

Dincolo, la Rapid, iar, mi-aduc aminte de vorba spusă de antrenori celebri: echipa e imaginea antrenorilor, întotdeauna. CFR a fost imaginea lui Pancu aseară, Rapid per total e imaginea lui Gâlcă. Un antrenor echilibrat, un antrenor care o creștere lină, dar Rapid aseară a fost exact echipa de la Craiova. Poate nu e întâmplător că U Craiova avea un antrenor ca Rădoi și CFR ca Pancu. Rapid a pățit ce a pățit la Craiova. Doar rezultatul a fost diferit”, a declarat și Andrei Vochin.