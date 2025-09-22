Analiștii Fanatik sunt de acord cu ce a spus Reghecampf în ziua în care a împlinit 50 de ani. De ce a pierdut Craiova la Galați

Oțelul Galați i-a administrat Craiovei prima înfrângere din acest campionat în etapa a zecea și a fost întrebarea la care specialiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să găsească răspuns.

De ce a pierdut Craiova la Galați? Reghecampf a avut dreptate

Tonul discuției l-a dat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, care a opinat că U Craiova nu a evoluat la capacitate maximă, întrucât FCSB pierduse cu o zi înainte la Botoșani. Iar eșecul marii rivale a indus o stare de liniște, de relaxare în lotul pregătit de Mirel Rădoi. Marius Mitran, prezent și el în platoul emisiunii, a achesat la idee. Însă Adrian Ilie a pus problema diferit: „Dacă tot pierde FCSB, nu ai o șansă în plus?”.

A fost momentul în care Horia Ivanovici și-a amintit . Fostul antrenor din Bănie a atras atenția, în ediția precedentă de FANATIK SUPERLIGA, că lucrurile merg diferit în Oltenia.

„Reghe a zis la noi, la Fanatik, înainte de meciul ăsta, chiar vineri de ziua lui. A zis în felul următor: ‘La Craiova domnesc autosuficiența și automulțumirea’. Senzația mea a fost ieri. N-am mai văzut Craiova aia care, cum spui tu (n.r. – Adi Ilie), ‘Ăsta e momentul să mă duc la 19 puncte!’. Nu i-am mai văzut așa. Și chiar la Reghe mă gândeam aseară, când mă uitam la meci. Au avut o lejeritate… Eu cred că înfrângerea lui FCSB a contribuit, nu știu în ce procent, la prima înfrângere a Craiovei”, a precizat Horia Ivanovici.

Adi Ilie, paralelă între Valencia lui și Craiova lui Mirel Rădoi. „A fost autosuficiență”

Prezent în platoul emisiunii, Adrian Ilie a făcut o paralelă între echipa Valenciei cu care el a câștigat titlul în Spania și Craiova lui Rădoi. „Cobra” a punctat diferența de atitudine dintre spanioli și olteni. „Când Valencia a câștigat campionatul, după vreo 25 de ani, ne băteam cu Real Madrid. Și eram la egalitate, noi un punct peste, o etapă ei. La primul meci pe care îl pierde Real Madrid la San Sebastian, am zis ‘ăsta e momentul nostru să câștigăm campionatul. Acum este momentul!’. Și mai erau șapte, opt etape sau zece”.

„Dar e o mare diferență. Voi erați cu Real Madrid un punct plus, unul minus, în timp ce Craiova are 16 puncte avans. Asta e părerea mea, că a fost autosuficiență, după ce FCSB a pierdut”, a intervenit Horia Ivanovici.

Trică, nemulțumit de atitudinea oltenilor după Oțelul – U Craiova 1-0: „De ce să te aștepți să vină și înfrângerea?”

„Știi ce nu mi-a plăcut mie? După meci – ok, au pierdut meciul – ce a reieșit din declarațiile lor ‘ne așteptam să vină și înfrângerea’. Dar de ce să te aștepți să vină și înfrângerea? Cum te aștepți să vină înfrângerea? Nu se poate așa ceva! Tu ai mentalitate de învingător, te bați la campionat, n-ai cum să spui.

Hai, poate un jucător poate să spună lucrurile astea. Atunci, tu speri să iei campionatul? Cum să te aștepți, mă, să vină? E etapa 10… Eu pe Mirel îl știu, are ADN de campion. N-ai cum să spui așa ceva ca antrenor. Îl respect foarte mult, dar nu ai cum. S-au văzut pe primul loc… Păi, băi Craiova, dacă vrei să iei campionatul, du-te și bate tot!”, a tunat și Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

Oțelul – U Craiova 1-0 a declanșat discuții aprinse la FANATIK SUPERLIGA

Discuțiile din platoul FANATIK SUPERLIGA s-au intensificat rapid și fiecare dintre cei prezenți și-a spus punctul de vedere. Concluzia a fost unanimă, Craiova a pierdut puncte importante la Galați, în lupta pentru titlu în prima ligă. Horia Ivanovici, Adrian Ilie, Eugen Trică, Marius Mitran și Florin Gardoș au căzut de acord: oltenii au jucat sub potențialul lor și au părut prea relaxați.

Horia Ivanovici: Mi s-a părut autosuficiență. Ai dreptate total. Și nu doar Rădoi a spus asta, ci și jucătorii, ‘trebuia să vină…’

Marius Mitran: Bine c-a venit acum.

Eugen Trică: Da, dar poate să vină și cu Dinamo

Florin Gardoș: De acord, trebuia să vină… dar putea să vină în decembrie.

Eugen Trică: În ultima etapă, când erau campioni.

Florin Gardoș: Și eu cred că a fost puțină relaxare.

Adrian Ilie: Eu nu cred că a fost relaxare. Dacă ne uităm pe datele meciului, Oțelul n-a dat decât un șut pe poartă și câștigă meciul.

Horia Ivanovici: Dar nu puteai să te aștepți la mai mult de la Oțelul.

Adrian Ilie: „Măcar să te bată o contracandidată”

Florin Gardoș: Mie, îmi prima repriză, mi s-a părut greu de văzut meciul.

Horia Ivanovici: Da, Craiova avea viteza zero, unu și eventual între unu și doi. Cam asta a fost viteza Craiovei.

Adrian Ilie: Din punctul meu de vedere, Craiova n-a jucat decât după minutul 80.

Horia Ivanovici: Știi cum e, că a zis și Mirel, trebuia să vină și prima înfrângere.

Adrian Ilie: Măcar, dacă vine, să te bată o contracandidată, Rapidul sau cineva.

Eugen Trică: Are Etim ocazia aceea la 0-0. Dacă marchează, poate…

Florin Gardoș: „Credeam că va fi invers”

Horia Ivanovici: Dar n-am mai văzut acea explozie de fotbal a Craiovei pe care am văzut-o până acum. Mi s-a părut ‘au pierdut și ăia, acum pierdem și noi’.

Florin Gardoș: Eu credeam că efectul va fi invers la Craiova. ‘Acum e șansa noastră. Ăstia au pierdut, ne distanțăm la 19 puncte și trebuie să profităm’. Dar nu s-a simțit asta.

Horia Ivanovici: Deci, acum era momentul.