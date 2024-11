Analiștii Fanatik SuperLiga au ales grupa accesibilă și grupa horror a României pentru preliminariile Mondiale. Italia, printre adversarii ușori!

În studioul FANATIK SUPERLIGA, invitații au avut de analizat adversarele României pentru preliminariile Mondialului din SUA 2026. Specialiștii au făcut un exercițiu de imaginație și au prezentat cum ar putea să arate grupa horror, dar și cea mai accesibilă grupă pentru naționala lui Mircea Lucescu.

România, la un pas de urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial

, „tricolorii” se pot lăuda cu câștigarea grupei C2 din Liga Națiunilor. Analiștii au comentat, fiecare în parte, pe seama șanselor României în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Urnele pentru tragerea la sorți pentru Mondial arată în felul următor. Ele nu sunt 100% stabilite, deoarece încă mai sunt meciuri de disputat în Liga Națiunilor. Singurele naționale sigure de poziția în urne sunt: Slovacia, Scoția și Cehia. România se situează, deocamdată, în urna a doua.

Urna 1: Franța, Spania, Anglia, Portugalia, Olanda, Belgia, Italia, Germania, Croația, Elveția, Danemarca, Austria;

Urna 2: Ucraina, Turcia, Suedia, Țara Galilor, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, ROMÂNIA, Norvegia, Slovacia, Scoția;

Urna 3: Cehia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia de Nord, Georgia, Finlanda, Islanda, Irlanda de Nord, Israel, Bosnia, Muntenegru;

Urna 4: Bulgaria, Luxemburg, Belarus, Armenia, Kosovo, Kazakhstan, Azerbaidjan, Estonia, Cipru, Insulele Feroe, Letonia, Lituania;

Urna 5: Republica Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Italia și Elveția, printre adversarii abordabili

Așadar, Dănuț Lupu a luat primul cuvântul și a ales echipele cu care România ar trebui să se înfrunte pentru a termina grupa de preliminarii pe primul loc. Ulterior, a dezvăluit și scenariul negativ pentru națională în preliminarii.

„(n.r. grupa ușoară) Hai să luăm Italia (urna 1). Georgia (urna 3). Belarus (urna 4). Moldova (urna 5). (n.r. grupa grea) Germania (urna 1), Cehia (urna 3). Bulgaria (urna 4) și Andorra (urna 5)”, a spus Dănuț Lupu.

A venit rândul lui Andrei Vochin: „(n.r. grupa ușoară) Tot Italia (urna 1), Israel (urna 3), Belarus (urna 4) și San Marino (urna 5). (n.r. grupa dificilă) Spania (urna 1), Albania (urna 3), Kosovo (urna 4), Moldova (urna 5).

(n.r. mai putem cădea cu Kosovo în preliminarii?) Având în vedere că nu e o regulă dată în momentul ăsta. (n.r. nu s-ar face o excepție) Trebuie să o anunți. Că acum se anunță la tragerea la sorți, de exemplu Kosovo nu poate cădea în grupă cu Serbia”.

Moldova, printre adversarii dificili

Vivi Răchită: „(n.r. grupa ușoară) Elveția, că îi știm (urna 1). Bosnia (urna 3). Letonia (urna 4). Malta, că-i știm și pe ăia (urna 5). (n.r grupa grea) Franța (urna 1). În urna 3 Israelul, că a bătut Olanda. Au schimbat echipa, am văzut, cred doar doi-trei jucători au rămas. Armenia (grupa 4). Și cinci, tot Moldova, că am văzut că sunt în formă”.

Bănel Nicoliță: „(n.r grupa abordabilă) Aș lua Elveția la unu. Din urna a treia aș lua Israel, că-i cunoaștem. Din urna patru, Lituania și San Marino din urna 5. (n.r grupa dificilă) Spania (urna 1). Irlanda (urna 3). Cipru (urna 4) și Malta (urna 5)”.

În cele din urmă, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a ales echipele pentru grupa abordabilă și pentru grupa dificilă: „Din grupa ușoară, eu i-aș lua pe croați, pentru că, părerea mea, că sunt în cădere de formă și nu mai au generațiile pe care le-au avut și urmează câțiva ani grei. I-am văzut, nici nu mai joacă cine știe ce.

Eu aș lua Croația. Apoi, din urna 3 aș lua Finlanda. Grupa 4, tot pentru grupa abordabilă, i-aș lua iar pe prietenii noștri ciprioți. Și când joacă, tot 3-4 iau de la noi. Și în urna 5 aș lua, nu știu. Andorra. Am zis un nume absolut la întâmplare. Nu, hai Gibraltar. Aș lua Gibraltar că îmi sună mai exotic.

Iar grupa grea, n-aș vrea sub nicio formă să picăm în grupă cu Spania, care mi se pare că joacă cel mai bun fotbal de departe. N-aș vrea sub nicio formă să picăm cu Cehia. N-aș vrea sub nicio formă să picăm cu Armenia din urna a patra, mi se pare o echipă, iar, foarte grea. Iar, în grupa a 5-a, ar fi bine să evităm Moldova”.

GRUPELE PENTRU CALIFICAREA ROMÂNIEI LA CM 2026! TOTUL DESPRE TRAGEREA LA SORȚI