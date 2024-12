Neluțu Varga promite noi investiții de proporții la CFR Cluj. Finanțatorul ardelenilor vrea să pună bazele unei academii pe modelul celei făcute de Gică Hagi, iar un alt pas important ar fi aducerea unui manager și antrenor la prima echipă a formației din Gruia.

Analiștii Fanatik SuperLiga au ales înlocuitorul lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Toți merg pe mâna fostului mare internațional român!

Presiunea continuă în cadrul clubului CFR Cluj, după , din etapa cu numărul 20 din SuperLiga României. Conducerea ia din nou în calcul , iar patronul Neluțu Varga are planuri mari pentru următorii ani.

Concret, finanțatorul celor de la CFR Cluj își propune să pună bazele unei academii care să rivalizeze cu cea a lui Gheorghe Hagi, iar un alt pas important ar fi aducerea unui manager care să conducă întreaga activitate din academie.

Mai mult decât atât, acesta își dorește , iar Cristi Chivu și Andrea Mandorlini ar fi principalele variante luate în calcul de patronul clubului din Gruia.

Horia Ivanovici, Nicolae Dică, Florin Gardoș și Dănuț Lupu au analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA o posibilă schimbare a băncii tehnice la CFR Cluj.

„Cristi Chivu. Mandorlini, într-adevăr, l-am avut și eu antrenor la CFR, am câștigat campionatul, are experiență foarte mare, dar aș merge pe un român, pe Cristi, pentru că am fost colegi la echipa națională, a antrenat foarte mulți ani în Italia, chiar dacă a fost la Primavera. A avut rezultate bune acolo și vine cu entuziasm, cu dorință de muncă, cu plăcere de a antrena la seniori și cu dorință de a face performanță, mai ales în România.

Eu am fost antrenat de Mandorlini 6 luni în anul 2010, când am luat campionatul și cupa. Este un antrenor bun, este un antrenor care a antrenat în Serie A, dar am zis că aș merge pe mâna lui Cristi Chivu pentru un nou început la CFR, cum ai spus tu că vor să facă academie, vor să aducă un antrenor cu dorință de muncă, cu plăcere, care să știe și fotbalul din România, chiar dacă Cristi a fost plecat din țară, cred că el a urmărit jocurile din campionatul României și cunoaște jucători.

Eu aș merge pe mâna lui. Este un risc în orice faci. Și la Barcelona a fost un experiment când l-au adus pe Guardiola de la echipa a doua și l-au pus la prima echipă și au câștigat apoi totul”, a declarat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

Nicolae Dică: „De ce să nu se meargă și pe mâna unui antrenor tânăr?”

„Și eu l-aș alege pe Chivu, acum poate suntem subiectivi, eu cu Mandorlini nu am lucrat și nu știu cum antrenează, dar strict vorbind, antrenor de generație nouă, a fost mare ca fotbalist, a câștigat campionatul cu Inter Primavera, la un moment dat erau șanse mari să ajungă la prima echipă, doar că și-a revenit Inter extraordinar și pe urmă nu a mai plecat Inzaghi.

Dacă își dorește într-adevăr domnul Varga să fie o revoluție, cred că ar fi un nume important”, a completat Florin Gardoș.

„S-a mers pe experiență cu Mandorlini, nu au mers în grupele Conference League, a venit Dan Petrescu care a făcut performanță, iar nu s- reușit intrarea în grupe. De ce să nu se meargă și pe mâna unui antrenor tânăr? A antrenat la copii și juniori, poate este un tip de antrenor care le dă încredere jucătorilor tineri, ceea ce vor să facă cei de la CFR Cluj, am văzut acum că și Dan Petrescu a început să joace cu 2-3 underi în primul 11”, a revenit Nicolae Dică.

„Dacă toți antrenorii aduc străini, atunci din ce să facem la națională?”

„Cristi! Dacă-l aduci pe Mandorlini, ești sigur că vor juca așa cum o făceau cu câțiva ani în urmă? E un risc orice antrenor a-i aduce. De ce nu român? Noi ar trebui să promovăm antrenorii români pentru că în SuperLiga la ora actuală sunt doar trei străini, Kopic, Charalambous și Topal.

Restul sunt doar antrenori români și uite campionatul, a crescut, deci eu cred că avem antrenori români destul de buni, de ce să aducem străini? La fel ca și la jucători. Eu nu sunt de acord cu străinii, eu aș face cum era odată, trei străini maxim, nu ai voie mai mult.

Dacă avem o echipă națională foarte bună la ora actuală, e datorită faptului că au jucat, au prins să joace, la ora actuală sunt titulari la toate echipele de club, majoritatea dintre ei și e normal să ai o echipă națională bună. Dar dacă toți antrenorii aduc străini, atunci din ce să facem la națională?

Atâta timp cât jucătorii români nu joacă, nu poți să faci nici o echipă națională bună. Regula U21 este extraordinar de bună. Uite, au reușit și cei de la U19 să se califice”, a concluzionat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

