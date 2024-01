Analiștii Fanatik SuperLiga au comentat un eventual transfer al lui Compagno de la FCSB la Dinamo. Gardoș vine cu propriul exemplu

Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri pe : Aktobe din Kazahstan, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Italianul a stârnit și interesul celor de la Dinamo, iar Florin Gardoș a comentat o posibilă mutare în tabăra rivarilor.

Analiștii Fanatik SuperLiga au comentat un eventual transfer al lui Compagno de la FSCB la Dinamo. Gardoș vine cu propriul exemplu

Zejlko Kopic are probleme în ofensivă, iar tehnicianul croat caută soluții pentru a îmbunătății linia de atac al trupei din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că .

Florin Gardoș a vorbit despre un eventual transfer al atacantului de la FCSB la Dinamo și spune că Andrea Compagno îi poate ajuta pe „câinii roșii”. Acesta aseamănă situația italianului cu ceea ce a trăit după accidentarea de la Southampton, atunci când a ales să vină la Craiova pentru a juca.

„100% i-ar ajuta, au cam avut probleme în atac. Dar să vedem, depinde de el foarte mult. Rapid a tot transferat și are mulți jucători pe poziție, dar îl văd la orice echipă din România să fie util și să ajute, dacă are moralul bun. Am fost exact în aceeași situație, tot din Kazahstan am avut ofertă.

Și nevasta mea era însărcinată în 8 luni și am venit la Craiova. Aveam de la Astana, care este capitală. Ulterior s-a dovedit a fi o greșeală, dar în momentul respectiv așa am gândit-o și noi, nu știm ce e acolo. Contractul meu era pe 6 luni, în jur de 30.000 pe lună”, a spus Gardoș la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Andrea Compagno: „Nu vreau să fur bani de la Gigi Becali”

Andrea Compagno a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK că nu își dorește să „fure” bani de la Gigi Becali. Acesta a mărturisit că este dispus să plece în cazul în care FCSB consideră că nu mai are nevoie de serviciile lui.

„Dacă el zice că nu mai are încredere în tine și vrea alt atacant… La început a zis că aduce atacant care să provoace concurență, acum zice că aduce alt atacant în locul meu. Eu nu zic că greșește, am zis simplu că el hotărăște. E normal dacă nu e fericit! Eu nu vreau să fur bani de la Gigi Becali, să stau aici în vacanță.

Dacă domnul Becali vrea să scape de mine, îmi fac bagajele! Stau la echipe care să fie fericite că mă au. Dar dacă echipa sau patronul nu e fericit, atunci nu stau doar pentru bani. Dacă lucrurile nu merg bine, drumul meu este tot la muncă, să muncesc mai mult și să încerc să schimb lucrurile. Altceva nu știu, niciodată nu am făcut altceva.

Eu vorbesc cu impresarul doar când e perioada de transferuri. Acum jucăm din 7 în 7 zile și nu mi se pare corect să vorbesc, să fiu cu mintea la altă echipă. Impresarul se uită, pentru că atunci când ai un patron care zice că vrea să scape de tine normal că nu poți să rămâi pe dinafară. I-am zis impresarului că pot să vorbesc cu el doar în perioada de transferuri”, spune Compagno.

