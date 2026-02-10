Analiștii Fanatik SuperLiga au întors pe toate fețele scandalul de la CFR – U Cluj. „El e mai vinovat”. Vochin, reacție uluitoare despre Pancu

ADVERTISEMENT

Scandalul care a ținut capul de afiș al rundei cu numărul 26 din campionatul intern, adică imaginile șocante de la Cluj, după finalul derby-ului local CFR – U, a fost analizat la sânge și de analiștii de la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spun analiștii FANATIK SUPERLIGA despre scandalul de la CFR – U Cluj. Cine este mai vinovat între Bergodi și Cordea

A fost fotbal frumos și spectaculos sâmbătă seara în Gruia. CFR Cluj și U Cluj au oferit un meci deschis cu multe goluri, ratări și faze tensionate. Din păcate, fața sportului a fost luată, după fluierul centralului Rareș Vidican, de conflictul monstru dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Imaginile cu tehnicianul italian îndreptându-se către jucătorul gazdelor au făcut înconjurul presei. Momentele din Ardeal nu au putut să scape de analiza invitaților lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA. Andrei Vochin, Adrian Ilie și Robert Niță au întors pe toate fețele scandalul dintre cele două rivale.

În opinia lui Vochin, . Cu toate acestea, oficialul de la FRF vine cu un plus de culpă pentru antrenorul lui „U”. „Cred că sunt vinovați amândoi, asta este clar. Știi cum e, când e un scandal, nu există să fie unul singur vinovat și unul să fie victimă. Nu există așa ceva. Dar, dacă este să împărțim vina între protagoniști, cred că mai vinovat este domnul Bergodi pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Spune asta din foarte multe motive.

Una la mână este că tu ești antrenor, deci ești un manager, ești un lider. Trebuie să ai această capacitate de a te abține în momentele tensionate, pentru că ești căpetenia tribului, cum ar veni. Ești șef. N-ai voie să te manifești așa, indiferent ce se întâmplă. Sigur că în momentul în care te înjură un jucător, nu-ți pică foarte bine (…)”, spune Vochin.

Andrei Vochin, despre comportamentul lui Bergodi: „Pentru un antrenor, un lider, lucrurile astea nu sunt normale”

Analistul de la FANATIK SUPERLIGA crede că, în tot acest scandal, Cristiano Bergodi ar fi trebuit să dea dovadă de mult mai multă înțelepciune și diplomație. Tehnicianul lui „U” putea să-i spună arbitrului de rezervă faptul că Andrei Cordea face gesturi obscene, iar totul se încheia, mai crede Vochin.

„Modalitatea de a răspunde la o astfel de înjurătură nu trebuie să fie violența fizică. Când apare violența fizică, înseamnă că toate celelalte argumente sunt epuizate. Ori pentru un antrenor, un lider, lucrurile astea nu sunt normale. Adică ar trebui să ai capacitatea asta să te oprești în momentul ăla și să vezi cum poți să soluționezi cazul pe cale pașnică, diplomatică, regulamentară până la urmă.

Dacă opreai meciul și cereai arbitrului de rezervă pe un ton imperativ să intervină în momentul în care ai văzut chestia asta, eu cred că lucrurile nu degenerau și s-ar putea ca jucătorul să fi fost pedepsit ca urmare a insistenței tale.

Dar să te duci să-ți faci dreptate singur de maniera aia, mi se pare o eroare. De asta, din punctul meu de vedere, cred că domnul Bergodi este mult mai vinovat decât Andrei Cordea”, adaugă analistul.

Analistul FANATIK SUPERLIGA, despre Pancu: „Îi fâlfâia o venă la gât, era într-o stare de surescitare maximă”

Același Andrei Vochin a mai remarcat comportamentul lui Daniel Pancu. În primă fază, analistul de la FANATIK SUPERLIGA a fost impresionat în mod plăcut de faptul că antrenorul CFR-ului și-a revizuit gesturile reprobabile din trecut (n.r. ieșirea de la meciul de la U21 România vs Elveția).

Imediat, totul a escaladat radical. , acolo unde a urlat și a lansa atacuri fără precedent, afirmând că „un străin a venit în țară să-i bată jucătorii”.

„Când vedeam imaginile alea, spun sincer, mă bucuram pentru un singur lucru. Că îl văzusem pe Pancu, care s-a dus și încerca să aplaneze situația. Și zic, uite domnule, el care la meciul ăla cu Elveția, a sărit să bată arbitrul pe teren, totuși într-un meci internațional, imaginea a fost deteriorată.

Și zic, uite că a învățat din chestia asta. Zic: așa de bine îmi pare pentru el, oricum, eu îl apreciam pentru ce a făcut acolo, pentru suita de victorii, pentru modul cum a resuscitat nu doar o echipă, un club, din punctul meu de vedere, prezența lui acolo.

Și ca să îl văd peste 20 de minute, să-l văd la interviu. Și la interviu să-mi distrugă toată lumea pe care mi-o construisem eu în cap despre el. Cum poți să spui ce a zis? În primul rând, știți că limbajul verbal înseamnă numai vreo 7% din comunicarea noastră. Restul e limbaj non-verbal, paraverbal și toate cele. Deci nu doar ce a spus. Dar modul cum a spus, adică îi fâlfâia o venă la gât, era într-o stare de surescitare maximă. Adică, era de o agresivitate…”, a notat Vochin.

Analistul FANATIK SUPERLIGA mai adaugă faptul că, prin cele spuse, Pancu arată că ar putea ascunde niște frustrări după timpul petrecut în afara țării de-a lungul carierei.

„Tu, care ești alintat de toată tribuna cu apelativul Panco Italiano. Tu, care ai jucat în Italia, ai activat în Italia, care ai avut o expunere la viața fotbalistică internațională mare și ca jucător și și ca antrenor. Pentru că înainte să fii aici ai făcut o mare performanță, ai calificat o echipă la un turneu final de tineret și ai fost cu ea acolo.

Tu să vorbești despre străini care vin în țară, tocmai tu. Asta e posibil să ascundă niște frustrări. Ale unor oameni care au lucrat în străinătate. Eu m-am gândit la chestia asta. Poate acolo s-au simțit cumva străini în țara respectivă”, mai notează oficialul FRF.

Adrian Ilie, critici pentru Cordea

În tot acest scandal, fostul mare atacant Adi Ilie arată cu degetul și către fotbalistul de la CFR Cluj. „Cobra” nu înțelege de ce jucătorul gazdelor, pe teren fiind, .

„Eu o iau altfel. Cordea este în timpul jocului. Ce stai tu să discuți cu cei de afară? Poate cu vreunul care te înjură din tribună? Sau cu Nistor care e pe bancă? (…) Cordea trebuia să-și vadă de joc și dacă are ceva să-i spună lui un Nistor, îi spune după joc. Că uite ce se creează în timpul și după meci”, spune membrul „Generației de Aur”.