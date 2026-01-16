Sport

Analistul sportiv care renunță la carieră pentru a-i fi alături soției. Femeia se confruntă cu probleme medicale grave

Un cunoscut analist sportiv a decis să pună pe pauză parcursul profesional pentru a fi aproape de partenera sa de viață. Aceasta are neplăceri de ordin medical.
Alexa Serdan
16.01.2026 | 16:32
Analistul sportiv care renunta la cariera pentru ai fi alaturi sotiei Femeia se confrunta cu probleme medicale grave
Cine e analistul sportiv care renunță la postul său. Sursa foto: Instagram.com
Marco van Basten, triplu câștigător al Balonului de Aur, se confruntă cu o situație dificilă. Analistul sportiv în vârstă de 61 de ani renunță la carieră pentru a-i fi alături soției sale, Liesbeth van Capelleveen. Cei doi au împreună 3 copii.

Analistul sportiv care pune pe pauză profesia pentru parteneră

Un cunoscut analist sportiv, cu o carieră impresionantă în fotbal, trece prin necazuri în sânul familiei. Cel mai bun atacant la nivel mondial, Marco van Basten, a transmis că a venit momentul să pună pe pauză parcursul profesional.

A anunțat că în următoarele luni nu va mai apărea pe micile ecrane. Fostul fotbalist renunță la postul de analist sportiv de la televiziunea Ziggo Sport. A anunțat că face acest pas pentru a-i fi aproape partenerei de viață.

Mai exact, legenda fotbalului olandez a decis să se retragă temporar din activitate pentru soția sa. Se pare că Liesbeth van Capelleveen, femeia cu care este însurat încă din anul 1993, are o problemă medicală destul de gravă.

Momentan, nu se știe cu ce necazuri se confruntă, de fapt, femeia. Marco van Basten nu a oferit nicio informație despre boala cu care a fost diagnosticată, dar a dezvăluit că se va dedica familiei sale până în vara lui 2026.

”Va fi o perioadă dificilă”

„Vreau să mă dedic în întregime recuperării lui Liesbeth în lunile următoare. Va fi o perioadă dificilă, dar suntem încrezători într-un rezultat pozitiv”, a spus fostul fotbalist, conform De Telegraaf.

Vestea că Marco van Basten renunță la postul de analist sportiv a fost confirmată și de conducerea televiziunii unde a fost urmărit în ultima perioadă. De asemenea, directorul Ziggo Sport a transmis un mesaj de susținere pentru familia fostului atacant.

„Suntem șocați de această veste. Le urăm multă putere lui Liesbeth, lui Marco și întregii familii”, a anunțat directorul Ziggo Sport, Marcel Beerthuizen, mai arată sursa menționată mai devreme.

