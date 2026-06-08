Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?

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După o așteptare de aproape 4 ani, ne pregătim de o nouă ediție a Campionatului Mondial de Fotbal. O ediție ce va intra în istorie, cu 48 de echipe participante la turneul final și cu Iar ca de fiecare dată, întrebarea cea mai arzătoare care se pune înaintea primului fluier e „cine va câștiga marele trofeu?”. – Spania, Franța, Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia -, iar FANATIK vă face o analiză completă a fiecăreia, cu plusurile și minurile sale.

Spania este campioană europeană en-titre şi e prima favorită la trofeul mondial

Prezentare: Tiki-taka versiunea 2.0. Aşa ar putea să fie caracterizat jocul Spaniei sub conducerea lui Luis de la Fuente: Tiki-taka versiunea 2.0. Ultima oară când ibericii jucau aşa încântător a venit şi singurul trofeu la Campionatul Mondial. Tot după un European câştigat. Scenariul pare că are şanse să se repete după 16 ani. Spaniolii se vor duela în Grupa H cu Arabia Saudită, Uruguay şi Capul Verde, astfel că misiunea în aceste trei meciuri este una relativ uşoară. La nivelul lotului, Luis de la Fuente i-a surprins pe toţi şi

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Selecționer: El Señor Perfecto. Luis de la Fuente este selecţionerul Spaniei din decembrie 2022, după ce Luis Enrique şi-a dat demisia în urma eliminării de la CM din Qatar. Selecţionerul de 64 de ani a urcat treptele la loturile iberice de juniori, unde a deţinut funcţia de antrenor la selecţionatele U19, U21 şi U23. După ce a preluat „Furia Roja”, performanţele au început să curgă. Întâi succesul din Liga Naţiunilor, în 2023, ca mai apoi să vină câştigarea EURO 2024.

Preliminarii: Au mărşăluit. Spania nu a avut nicio emoţie în preliminariile CM 2026, într-o grupă cu Turcia, Georgia şi Bulgaria. Momentul de vârf a venit încă din etapa a 2-a, când ibericii i-au învins pe turci, scor 6-0, la Konya şi a spulberat orice discuţie despre câştigătoarea grupei. La finalul preliminariilor, Spania a strâns 5 victorii şi o remiză, aceasta din urmă venită în chiar ultimul meci, 2-2 cu Turcia, singura echipă care a spart defensiva lui Luis de la Fuente, dar într-un meci care nu mai avea nicio miză.

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Palmares la Campionatul Mondial: Din 2010, doar 3 victorii în 11 meciuri! Spania este la a 17-a prezenţă la un Campiont Mondial, însă ultimele trei participări au fost dezamăgitoare. De altfel, de la succesul din 2010, ibericii au reuşit să strângă doar 3 victorii în 11 meciuri, iar la ultimele două ediţii au fost eliminaţi în optimile de finală. Înainte de performanţa de la ediţia din Africa de Sud, cea mai mare performanţă a Spaniei fusese locul 4 la Campionatul Mondial din 1950.

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PRIMUL 11: Unai Simón (Athletic Bilbao) – M. Llorente (Atletico Madrid), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Cucurella (Chelsea) – Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG) – Yamal (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao).

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5,50 este cota Superbet ca Spania să câştige Campionatul Mondial 2026

Franţa abordează Campionatul Mondial 2026 cu a doua şansă la trofeu

Prezentare: Mbappe vs Haaland, oh là là! De la Brazilia, cu trilogia finalelor din 1994, 1998 si 2002, nicio altă națională nu a ajuns în ultimul act de trei ori consecutiv, iar Franţa vrea să bifeze acest record. Selecţionata lui Didier Deschamps are toate atuurile pentru acest obiectiv. Un lot garnisit cu vedete, un selecţioner experimentat şi o grupă abordabilă. Francezii se vor duela cu Senegal, Irak şi Norvegia în Grupa I, iar acel mai aşteptat moment va fi întâlnirea Mbappe – Haaland. Dacă nu vor exista probleme într-un vestiar plin cu jucători cu ego, Deschamps şi-ar putea încheia mandatul cu un al doilea succes mondial.

Selecționer: Ultimul dans. Didier Deschamps pregăteşte naţionala Franţei din 2012 şi a reuşit performanţe remarcabile. Mondialul din 2026 va fi ultimul turneu final al francezilor cu selecţionerul de 57 de ani pe bancă, după ce contractul acestuia ajunge la final în această vară. În cei 14 ani petrecuţi la cârma echipei, „Les Bleus” au câştigat Campionatul Mondial din 2018 şi au jucat finala la ediţia următoare, învinşi la loviturile de departajare de Argentina. În plus, Franţa a mai jucat finala EURO 2016, pierdută în faţa Portugaliei, şi a cucerit Liga Naţiunilor în 2021.

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Preliminarii: Fără emoţii. Franţa s-a luptat cu Ucraina, Islanda şi Azerbaidjan pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. „Les Bleus” nu au avut rival şi au obţinut calificarea cu cinci victorii şi o remiză. Islandezii au fost singurii care au smuls un punct din duelurile cu selecţionata lui Didier Deschamps, după un 2-2 obţinut pe teren propriu. Cu 5 goluri marcate în preliminarii, Kylian Mbappe a fost principala gură de foc în drumul spre turneul final din SUA, Mexic şi Canada.

Palmares la Campionatul Mondial: Al treilea titlu?! Franţa a ajuns la cel de-al 17-lea turneu de Campionat Mondial şi este una dintre cele mai galonate participante. A câştigat trofeul la ediţiile din 1998 şi 2018, dar a mai bifat alte două finale, în 2006 şi 2022, ambele pierdute la loviturile de departajare, întâi în faţa Italiei, apoi în faţa Argentinei. Francezii au mai cucerit două medalii de bronz, la ediţiile din 1958 şi 1986. „Les Blues” se pot lăuda că s-au aflat printre echipele care au participat la primul Campionat Mondial, ediţia din 1930.

PRIMUL 11: Maignan (AC Milan) – Koundé (Barcelona), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munchen), Digne (Aston Villa) – Tchouaméni (Real Madrid), Koné (AS Roma) – Dembélé (PSG), Olise (Bayern München), Barcola (PSG) – Mbappé (Real Madrid).

6,00 este cota Superbet pentru ca Franţa să câştige Campionatul Mondial 2026

Anglia este a treia favorită la câştigarea CM 2026 şi vrea un succes total după 60 de ani

Prezentare: Entuziasm de… 60 de ani! Fanii Angliei mereu privesc cu mare optimism startul unui Campionat Mondial, iar ediţia din 2026 are parte de un entuziasm aparte. Se împlinesc 60 de ani de la singurul succes al Albionului, iar echipa lui Thomas Tuchel îi face să viseze frumos. În plus, performanţele de la ultimele turnee finale par să garanteze pentru statutul de a treia favorită. În marea de optimism există şi un mare minus. precum Harry Maguire, Cole Palmer sau Phil Foden, iar decizia aduce o uriaşă presiune. Cu o grupă la îndemână, unde Croaţia, Ghana şi Panama vor fi adversarele, englezii au toate motivele să spere că seceta de 60 de ani se va încheia în sfârşit.

Selecționer: Primul bal. Thomas Tuchel a fost numit la cârma naţionalei Angliei pe 16 octombrie 2024, după plecarea lui Gareth Southgate, dar şi-a început rolul abia de la 1 ianuarie 2025. Antrenorul de 52 de ani are în CV cluburile Augsburg II, Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea şi Bayern München. Cel mai strălucitor trofeu din palmaresul lui Tuchel este Liga Campionilor, câştigată cu Chelsea în 2021.

Preliminarii: Şi-au călcat în picioare adversarii. Englezii a avut un parcurs perfect în preliminariile CM 2026, cu 10 victorii în tot atâtea meciuri. În plus, „leii” au marcat 22 de goluri, fără să primească vreunul. De departe, cea mai spectaculoasă prestaţie a fost cea de la Belgrad, când jucătorii lui Thomas Tuchel au distrus Serbia cu un neverosimil 5-0.

Palmares la Campionatul Mondial: It’s coming home?! Anglia are un singur titlu mondial, cel obţinut la ediţia din 1966. De atunci, fanii „leilor” au visat la fiecare ediţie că trofeul se va întoarce acasă, dar mereu în van. Englezii sunt la a 17-a participare la un Campionat Mondial şi, în afara succesului de acum 60 de ani, se mai pot lăuda cu două locuri 4, în 1990 şi 2018. La ultima ediţie, naționala Albionului a fost eliminată de Franţa în sferturile de finală.

PRIMUL 11: Pickford (Everton) – James (Chelsea), Konsa (Aston Villa), Guéhi (Manchester City), O’Reilly (Manchester City) – Anderson (Nottingham Forest), Rice (Arsenal) – Saka (Arsenal), J. Bellingham (Real Madrid), Gordon (Newcastle United) – Kane (Bayern München).

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Brazilia este cea mai titrată naţională de fotbal a lumii şi aşteaptă să îşi recapete strălucirea sub comanda lui Carlo Ancelotti

Prezentare: 24 de ani de „secetă”! Brazilia este etalonul în ceea ce priveşte Campionatele Mondiale. Naţionala „Selecao” este singura care a participat la absolut toate turneele finale şi are şi cel mai mare număr de trofee – 5. La ultimele ediţii, Brazilia nu a performat la nivelul aşteptărilor şi speră că odată cu venirea lui Carlo Ancelotti să poată reveni în fazele finale. Sunt 24 de ani de la ultimul success la un Mondial, la ultimele două ediţii fiind eliminată în sferturile de finală, 1-2 cu Belgia în 2018 şi 1-1 (2-4 la loviturile de departajare) cu Croaţia în 2022. Precedentul Mondial din America de Nord a fost câştigat de Brazilia. Se repetă istoria?

Selecționer: Top class. Carlo Ancelotti este, fără doar şi poate, unul dintre cei mai valoroşi antrenori din lume. Singurul care a câştigat titlul în toate cele 5 mari campionate europene, are în palmares 5 Ligi ale Campionilor (3 cu Real Madrid şi 2 cu AC Milan). A preluat naţionala Braziliei în mai 2025, într-unul dintre cele mai dificile momente din ultimele decenii, cu misiunea de a readuce strălucirea naţionalei care a colorat cu „carioca” istoria Cupei Mondiale. Dacă Ancelotti are un minus, acela este că experienţa sa de selecţioner este limitată, dar Brazilia a ales un om de top care să o readucă în prim plan.

Preliminarii: Ce chin, ce jale! Brazilia a avut parte de cele mai dificile preliminarii, într-o campanie presărată cu multe rezultate negative, ba chiar şi cu emoţii în ceea ce priveşte calificarea directă. Cândva, preliminariile erau doar o încălzire pentru starurile Braziliei, dar actuala campanie a fost una cu mari emoţii, în care „Selecao” nu a strălucit şi a fost învinsă de două ori de rivalii de moarte din Argentina. Dar n-a fost doar atât, Brazilia a pierdut 6 meciuri din totalul de 18 şi a încheiat abia pe locul 5, cu 28 de puncte, la fel ca Paraguay, ultima calificată direct.

Palmares la Campionatul Mondial: Cei mai buni. Brazilia este singura formaţie care a participat la toate turneele finale de Campionat Mondial şi care are în palmares 5 titluri mondiale. „Selecao” a câştigat prima dată în 1958 (5-2 cu Suedia în finală), iar apoi au urmat victoriile din 1962 (3-1 cu Cehoslovacia), 1970 (4-1 cu Italia), 1994 (0-0, 3-2 l.d.d. cu Italia) şi 2002 (2-0 cu Germania). Au trecut aproape două decenii şi jumătate de la succesul din Coreea de Sud şi Japonia, iar fanii brazilieni speră ca suferinţele de la ultimele ediții să fie date uitării cu un nou titlu mondial din America. Au trecut 12 ani de la acel Germania – Brazilia 7-1 şi rănile fanilor brazilieni prezenţi în semifinala de la Belo Horizonte nu pot fi închise decât cu un nou trofeu. Iar pentru asta l-au adus pe Carlo Ancelotti.

PRIMUL 11: Alisson (Liverpool) – Wesley (AS Roma), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Alex Sandro (Flamengo) – Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United) – Raphinha (Barcelona), Endrick (Lyon), Vinicius (Real Madrid) – Cunha (Manchester United).

9,00 este cota Superbet pentru ca Brazilia să câştige Cupa Mondială

După succesul fabulos din Qatar, Argentina nu concepe un alt rezultat în America şi e printre marile favorite

Prezentare: Cântecul de lebădă pentru Messi. În 2022, Leo Messi şi-a câştigat locul în istoria fotbalului lângă „zeul” Maradona după cea mai spectaculoasă finală de Campionat Mondial, 3-3 (4-2 după executarea loviturilor de departajare) împotriva Franţei. Este ultimul turneu final pentru Leo Messi, cel care e gata să îşi arate „magia” pentru ultima dată pe cea mai mare scenă.

Selecționer: Domnul „cumsecade”. Lionel Scaloni a preluat o naţională făcută „ţăndări” în 2018, după eliminarea din optimile Campionatului Mondial. Aspru criticat, inclusiv în ţara sa, Scaloni s-a apucat de treabă şi a reuşit să unească un vestiar plin de vedete, în care şef era Leo Messi. Nu s-a impus în faţa lui, doar i-a oferit toate condiţiile necesare pentru a da totul şi pentru echipa naţională, aşa cum o făcuse pentru Barcelona. Chiar dacă Scaloni nu vorbeşte prea mult, rezultatele o fac de la sine. A câştigat Cupa Mondială 2022, Copa America 2021 şi 2024 şi Finalissima 2022.

Preliminarii: A distrus tot în America de Sud. Argentina a fost printre primele calificate pentru Campionatul Mondial din 2026. „Pumele” au dominat autoritar preliminariile, unde au ocupat primul loc cu o distanţă de 9 puncte faţă de locul 2, Ecuador și 10 față de… Brazilia (12 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 31-10). Leo Messi a fost golgheterul preliminariilor sud-americane, cu 8 goluri marcate. O plimbare prin parc pentru campionii en-titre, care par pregătiţi din toate punctele de vedere.

Palmares la Campionatul Mondial: Vitrina strălucitoare. Argentina este un etalon la Campionatul Mondial. A participat la 19 ediţii ale turneului final, inclusiv la prima, cea din 1930, şi a câştigat 3 dintre acestea. „Pumele” s-au impus pentru prima dată în 1978, după o finală câştigată în faţa Olandei, cu 2-1. Apoi, a urmat trofeul „lui Maradona” din 1986, când „Pibe de Oro” a fost jucătorul cheie în succesul Argentinei (3-2 cu Germania de Vest în finală). Ultimul titlu a fost câştigat în 2022 de echipa condusă de „urmaşul lui Maradona”, Leo Messi. Finala din Qatar este considerată cea mai spectaculoasă din istorie: 3-3 (4-2 la loviturile de departajare) cu Franţa.

PRIMUL 11: Martinez (Aston Villa) – Molina (Atletico Madrid), Lisandro (Manchester United), Otamendi (Benfica), Tagliafico (Lyon) – De Paul (Inter Miami), Mac Allister (Liverpool), Fernandez (Chelsea) – Messi (Inter Miami), L. Martinez (Inter Milano), Alvarez (Atletico Madrid).

9,50 este cota Superbet ca Argentina să câştiga titlul mondial

Portugalia e cotată cu șanse bune la câștigarea CM 2026, iar Cristiano Ronaldo vrea să îşi completeze cariera cu singurul trofeu major care îi lipseşte

Prezentare: Echilibru și ambiție. Portugalia a dominat autoritar grupa de calificare la Campionatul Mondial şi se anunţă una dintre protagonistele turneului final din America, Mexic și Canada. O echipă solidă, echilibrată, condusă de În urmă cu 4 ani, lusitanii au fost eliminaţi de Maroc în sferturi, dar de această dată vor să meargă până la capăt, acolo unde nu au fost niciodată.

Selecționer: În căutarea aurului Mondial. Portugalia l-a numit pe Roberto Martinez în 2023. Ibericul este un selecţioner experimentat, care a condus Belgia până pe podiumul mondial în 2018. Lusitanii joacă bine cu Martinez pe bancă şi au rezultate. La Euro 2024 au fost eliminaţi, dramatic, de Franţa, în sferturi, după executarea loviturilor de departajare, iar un an mai târziu au câştigat Liga Naţiunilor.

Preliminarii: Parcurs fără probleme. Portugalia nu a avut emoţii în preliminariile pentru CM 2026. Lusitanii au dominat grupa cu Irlanda, Ungaria şi Armenia. Au pierdut un singur meci, în penultima etapă, cu irlandezii, care s-au calificat dramatic la baraj. Calificarea a fost obţinută în ultima etapă de preliminarii, după 9-1 cu Armenia, pe teren propriu.

Palmares la Campionatul Mondial: Titlul care lipseşte. Portugalia este campioană europeană (2016), s-a impus în Liga Naţiunilor de două ori (2019, 2025), dar nu s-a putut apropia niciodată de titlul mondial. În ciuda generaţiilor foarte valoroase, cea mai bună performanţă a Portugaliei datează din 1966, în Anglia, când a terminat pe locul 3, chiar la prima participare. Au urmat alte 8 prezenţe la Campionatele Mondiale, dar nicio finală disputată.

În Qatar, Portugalia a fost eliminată în sferturi de surpriza Maroc, scor 0-1. Ultima data când lusitanii au fost în careul de aşi al Cupei Mondiale a fost la ediţia din 2006. Atunci, naţionala condusă de Luis Figo a cedat în semifinale în faţa Franţei, care avea să piardă finala de la Berlin, cu Italia.

PRIMUL 11: Costa (FC Porto) – Semedo (Fenerbahce), Dias (Manchester City), Veiga (Villarreal), Mendes (PSG) – Neves (PSG), Vitinha (PSG) – B. Silva (Manchester City), Fernandes (Manchester United), Felix (Al Nassr) – Ronaldo (Al Nassr).