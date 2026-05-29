Sport

Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint

Dinamo și FCSB se duelează pentru ultimul loc european, iar cifrele Wyscout oferă o imagine surprinzătoare. Roș-albaștrii au dominat statistic derby-urile, însă „câinii” au câștigat 4 puncte din 6 în sezonul regular.
Alex Bodnariu
29.05.2026 | 10:30
Analiza derbyurilor Dinamo FCSB din sezonul regular Cine a fost de fapt echipa mai buna Cifrele Wyscout nu mint
SPECIAL FANATIK
Ce s-a întâmplat în cele două meciuri jucate în acest sezon între Dinamo și FCSB. Detalii interesante înainte de duelul de pe Arcul de Triumf
ADVERTISEMENT

Dinamo și FCSB se vor duela în finala barajului din Superliga României pentru ultimul loc care duce în cupele europene. Raportul de forțe dintre cele două mari rivale din Capitală s-a schimbat în acest sezon. FANATIK a analizat datele din cele două meciuri jucate de formațiile bucureștene în sezonul regular. „Câinii” au câștigat 4 puncte din cele două jocuri.

Ce s-a întâmplat în cele două meciuri jucate în acest sezon între Dinamo și FCSB. Detalii interesante înainte de duelul de pe Arcul de Triumf

Dinamo a încheiat play-off-ul pe locul patru, poziție care asigură prezența la barajul pentru Conference League, după ce Universitatea Craiova a câștigat eventul, iar locul de Europa League a fost cedat pentru următoarea clasată, U Cluj.

ADVERTISEMENT

FCSB, cu Marius Baciu la primul meci pe banca roș-albaștrilor, a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului. A fost un meci în care roș-albaștrii au condus cu 3-1, au fost egalizați pe final și au câștigat abia în prelungiri. Sunt motive reale de îngrijorare pentru echipa lui Gigi Becali. Dinamo are și avantajul unei săptămâni în plus de odihnă.

Cum au atacat Dinamo și FCSB în cele două meciuri directe din acest sezon. Foto: Wyscout
Cum au atacat Dinamo și FCSB în cele două meciuri directe din acest sezon. Foto: Wyscout

Primul derby: Dinamo 4-3 FCSB (2 august 2025)

În mijlocul verii am avut parte de poate cel mai tare derby dintre Dinamo și FCSB din ultimii ani. Șapte goluri s-au înscris pe Arena Națională. Totuși, cifrele Wyscout aduc o perspectivă complet diferită. „Câinii roșii” nu se pot lăuda că au dominat jocul.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Toți
Dinamo
FCSB
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 D. Epassy Mboka
27 M. Sivis 1 2 2
3 R. Opruț 1 3
8 V. Gnahoré 1 1
4 K. Boateng 1 4 2
15 N. Stoinov 1
23 C. Kyriakou 1
10 C. Cîrjan 1 3 2
99 A. Pop 1
77 D. Armstrong 3 1 2 3
7 A. Musi 1 2 1 2
21 C. Mihai
17 G. Ventsislavov Milanov 1 2
24 A. Caragea 1 1
73 A. Roșca-Ailiesei
48 L. Bărbulescu
29 A. Soro Álvarez
13 A. Tabuncic
5 R. Paşcalău
38 L. Zima 3
23 I. Cercel 2 1
33 R. Radunović 1 4
8 A. Șut 1 1 1
30 S. Ngezana 1 1 1
17 M. Popescu 2
31 J. Cisotti 1 3
42 B. Alhassan 1
9 G. Bîrligea
10 F. Tănase 3 1 3 4
37 O. Popescu 2 2
22 M. Toma
28 A. Pantea
2 V. Crețu
4 D. Graovac
21 V. Chiricheș 2
34 M. Udrea
11 D. Miculescu 1 1
16 M. Lixandru
12 D. Kiki
90 A. Stoian
7 D. Alibec 1
20 D. Politic 1

FCSB a generat un xG de 3,2 față de 2,42 al lui Dinamo. Roș-albaștrii au produs mai mult, au creat mai periculos, dar au tratat șansele cu mult prea multă lejeritate. Florin Tănase a marcat de trei ori în acea seară, la fel cum a făcut-o și Armstrong. E drept, în acea perioadă roș-albaștrii acuzau programul extrem de complicat, aglomerat cu meciuri în cupele europene.

ADVERTISEMENT
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care
Digisport.ro
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Grafic Dinamo - FCSB 4-3
Grafic Dinamo – FCSB 4-3
Statistică Dinamo FCSB
xG total 2.71 1.89
Șuturi / pe poartă 12 / 7 9 / 3
Posesie 54% 46%
Posesii care au ajuns în careul advers 15 8
Recuperări în jumătatea adversă 21 13
PPDA (intensitatea pressingului) 8.4 11.1
Pase progresive precise 51 39
Centrări precise 6 1
Acțiuni terminate cu șut 10 6
Atacuri poziționale cu șut 6 5
Distanța medie a șuturilor 14.8 m 20.4 m
Șuturi din careu 9 5
Acuratețe pase 87% 83%
Driblinguri reușite 8 7
Cornere cu finalizări 40% 0%

 

Al doilea derby: FCSB 0-0 Dinamo (6 decembrie 2025)

Un meci complet diferit față de cel din august. Posesie aproape perfect egală: 48% pentru FCSB și 52% pentru Dinamo. Precizie la pasă aproape identică: 82,84% față de 83,39%. Niciuna dintre cele două echipe nu și-a asumat riscuri, iar formațiile s-au anulat reciproc.

ADVERTISEMENT
Toți
FCSB
Dinamo
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 D. Epassy Mboka 2
27 M. Sivis 1
3 R. Opruț 3
90 I. Mărginean 4 1
4 K. Boateng 1 2 1
15 N. Stoinov 1
8 V. Gnahoré 2 1
10 C. Cîrjan 2
29 A. Soro Álvarez 1 2 1
77 D. Armstrong 1 1 2
24 A. Caragea 1 1 1 1
21 C. Mihai
73 A. Roșca-Ailiesei
23 C. Kyriakou
26 M. Toader
99 A. Pop 1 1
22 C. Soare
19 A. Mazilu 2
17 G. Ventsislavov Milanov 1
13 A. Tabuncic
48 L. Bărbulescu
18 S. Perica 1
28 M. Din Licaciu
32 Ș. Târnovanu 1 2
2 V. Crețu 2 1 3
33 R. Radunović 1 2
8 A. Șut 2
30 S. Ngezana
4 D. Graovac 1 1
31 J. Cisotti 1 1
16 M. Lixandru 1 1
10 F. Tănase 1 1
27 D. Dumitru Olaru 1 2 2 5
22 M. Toma 1 3
28 A. Pantea 1
37 O. Popescu 1
6 A. Dăncuș
34 M. Udrea
38 L. Zima
90 A. Stoian
18 M. Edjouma Laouari 1
93 M. Thiam

FCSB a încercat să construiască prin Olaru și Cisotti în prima repriză, fără să creeze pericol real în fața porții. Dinamo, cu Armstrong și Caragea pe flancuri, a presat inteligent, dar fără eficiență în ultima treime.

Statistică FCSB Dinamo
xG total 0.53 0.49
Șuturi / pe poartă 5 / 2 7 / 2
Posesie 52% 48%
Timp efectiv de posesie 28:21 25:56
Posesii ajunse în careul advers 10 9
Recuperări în jumătatea adversă 33 26
Intercepții 28 43
PPDA (intensitatea pressingului) 11.8 10.5
Driblinguri reușite 11 5
Pase progresive precise 51 54
Pase în ultima treime precise 33 38
Centrări precise 4 3
Dueluri defensive câștigate 71% 63%
Dueluri aeriene câștigate 38% 48%
Șuturi din careu 4 5
Distanța medie a șuturilor 17.3 m 16.7 m
Atacuri poziționale terminate cu șut 3 5
Posesii lungi (45+ secunde) 3 8

 

Grafic FCSB - Dinamo 0-0
Grafic FCSB – Dinamo 0-0

De ce a fost mai bună FCSB în derby-urile cu Dinamo, deși câinii au luat 4 puncte

Dinamo a luat 4 puncte din aceste două jocuri. Dacă FCSB ar fi reușit să câștige ambele partide, atunci ar fi prins matematic un loc în play-off-ul Superligii României și poate roș-albaștrii nu ar mai fi avut emoții cu barajul pentru Conference League.

ADVERTISEMENT

Statistic, FCSB a fost mai bună în ambele derby-uri din sezonul regular. xG-ul agregat, controlul din mijlocul terenului și producția individuală a lui Tănase indică o echipă superioară calitativ. FCSB vine însă cu al patrulea antrenor al sezonului. Elias Charalambous a plecat pe 9 martie, Mirel Rădoi a urmat și a plecat pe 21 aprilie, Lucian Filip a fost interimar, iar Marius Baciu a semnat cu o săptămână înainte de baraj.

Dinamo conduce însă la punctele câștigate în cele două jocuri din sezonul regular: 4 din 6 posibile. „Câinii” au câștigat în august și au rezistat în decembrie. „Câinii roșii” au și un mare atu: un antrenor care cunoaște foarte bine materialul cu care lucrează.

Paradox incredibil! Câți bani încasează ultima clasată din Premier League în comparație cu...
Fanatik
Paradox incredibil! Câți bani încasează ultima clasată din Premier League în comparație cu Interul lui Cristi Chivu, care a făcut eventul
Schimbare majoră pentru Andrei Rațiu după eșecul din finala UEFA Conference League! „Trebuie...
Fanatik
Schimbare majoră pentru Andrei Rațiu după eșecul din finala UEFA Conference League! „Trebuie luate anumite decizii”
Dinamo – FCSB LIVE. Echipele probabile pentru baraj, statistici OPTA și cele mai...
Fanatik
Dinamo – FCSB LIVE. Echipele probabile pentru baraj, statistici OPTA și cele mai importante faze
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a...
iamsport.ro
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a recunoscut: 'Mai bogat decât toți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!