Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint

Dinamo și FCSB se vor duela în finala barajului din Superliga României pentru ultimul loc care duce în cupele europene. Raportul de forțe dintre cele două mari rivale din Capitală s-a schimbat în acest sezon. FANATIK a analizat datele din cele două meciuri jucate de formațiile bucureștene în sezonul regular. „Câinii” au câștigat 4 puncte din cele două jocuri.

Ce s-a întâmplat în cele două meciuri jucate în acest sezon între Dinamo și FCSB. Detalii interesante înainte de duelul de pe Arcul de Triumf

, după ce Universitatea Craiova a câștigat eventul, iar locul de Europa League a fost cedat pentru următoarea clasată, U Cluj.

la primul meci pe banca roș-albaștrilor, a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului. A fost un meci în care roș-albaștrii au condus cu 3-1, au fost egalizați pe final și au câștigat abia în prelungiri. Sunt motive reale de îngrijorare pentru echipa lui Gigi Becali. Dinamo are și avantajul unei săptămâni în plus de odihnă.

Primul derby: Dinamo 4-3 FCSB (2 august 2025)

În mijlocul verii am avut parte de poate cel mai tare derby dintre Dinamo și FCSB din ultimii ani. Șapte goluri s-au înscris pe Arena Națională. Totuși, cifrele Wyscout aduc o perspectivă complet diferită. „Câinii roșii” nu se pot lăuda că au dominat jocul.

Toți Dinamo FCSB Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 D. Epassy Mboka – – – – – – – – – – – 27 M. Sivis – 1 – – 2 – – – – 2 – 3 R. Opruț – – – – – – – 1 3 – – 8 V. Gnahoré – – – – – – – – 1 1 – 4 K. Boateng – – – 1 – – – – 4 2 – 15 N. Stoinov – – – – – – – – 1 – – 23 C. Kyriakou – – – – – – – – 1 – – 10 C. Cîrjan – – – – 1 – – – 3 2 – 99 A. Pop – – – – – – – – – 1 – 77 D. Armstrong 3 – – – – – – 1 2 3 – 7 A. Musi 1 – – – 2 – – – 1 2 – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 17 G. Ventsislavov Milanov – 1 – – – – – – – 2 – 24 A. Caragea – – – – – – – 1 1 – – 73 A. Roșca-Ailiesei – – – – – – – – – – – 48 L. Bărbulescu – – – – – – – – – – – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – – – – – 13 A. Tabuncic – – – – – – – – – – – 5 R. Paşcalău – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – 3 23 I. Cercel – – – – – – – – 2 1 – 33 R. Radunović – – – 1 – – – – 4 – – 8 A. Șut – 1 – – – – – 1 1 – – 30 S. Ngezana – – – 1 – – – – 1 1 – 17 M. Popescu – – – – – – – – – 2 – 31 J. Cisotti – – – – 1 – – – – 3 – 42 B. Alhassan – – – – – – – – 1 – – 9 G. Bîrligea – – – – – – – – – – – 10 F. Tănase 3 – – – 1 – – – 3 4 – 37 O. Popescu – – – – – – – – 2 2 – 22 M. Toma – – – – – – – – – – – 28 A. Pantea – – – – – – – – – – – 2 V. Crețu – – – – – – – – – – – 4 D. Graovac – – – – – – – – – – – 21 V. Chiricheș – – – – – – – – – 2 – 34 M. Udrea – – – – – – – – – – – 11 D. Miculescu – – – 1 – – – – 1 – – 16 M. Lixandru – – – – – – – – – – – 12 D. Kiki – – – – – – – – – – – 90 A. Stoian – – – – – – – – – – – 7 D. Alibec – – – – – – – – – 1 – 20 D. Politic – – – – – – – – 1 – –

FCSB a generat un xG de 3,2 față de 2,42 al lui Dinamo. Roș-albaștrii au produs mai mult, au creat mai periculos, dar au tratat șansele cu mult prea multă lejeritate. Florin Tănase a marcat de trei ori în acea seară, la fel cum a făcut-o și Armstrong. E drept, în acea perioadă roș-albaștrii acuzau programul extrem de complicat, aglomerat cu meciuri în cupele europene.

Statistică Dinamo FCSB xG total 2.71 1.89 Șuturi / pe poartă 12 / 7 9 / 3 Posesie 54% 46% Posesii care au ajuns în careul advers 15 8 Recuperări în jumătatea adversă 21 13 PPDA (intensitatea pressingului) 8.4 11.1 Pase progresive precise 51 39 Centrări precise 6 1 Acțiuni terminate cu șut 10 6 Atacuri poziționale cu șut 6 5 Distanța medie a șuturilor 14.8 m 20.4 m Șuturi din careu 9 5 Acuratețe pase 87% 83% Driblinguri reușite 8 7 Cornere cu finalizări 40% 0%

Al doilea derby: FCSB 0-0 Dinamo (6 decembrie 2025)

Un meci complet diferit față de cel din august. Posesie aproape perfect egală: 48% pentru FCSB și 52% pentru Dinamo. Precizie la pasă aproape identică: 82,84% față de 83,39%. Niciuna dintre cele două echipe nu și-a asumat riscuri, iar formațiile s-au anulat reciproc.

Toți FCSB Dinamo Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 D. Epassy Mboka – – – – – – – – – – 2 27 M. Sivis – – – – – – – – 1 – – 3 R. Opruț – – – – – – – – 3 – – 90 I. Mărginean – – – – – – – – 4 1 – 4 K. Boateng – – – 1 – – – – 2 1 – 15 N. Stoinov – – – – – – – – – 1 – 8 V. Gnahoré – – – – – – – 2 – 1 – 10 C. Cîrjan – – – – – – – – – 2 – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – 1 2 1 – 77 D. Armstrong – – – – – – – 1 1 2 – 24 A. Caragea – – – 1 – – – 1 1 1 – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 73 A. Roșca-Ailiesei – – – – – – – – – – – 23 C. Kyriakou – – – – – – – – – – – 26 M. Toader – – – – – – – – – – – 99 A. Pop – – – – 1 – – – 1 – – 22 C. Soare – – – – – – – – – – – 19 A. Mazilu – – – – – – – – 2 – – 17 G. Ventsislavov Milanov – – – – – – – – – 1 – 13 A. Tabuncic – – – – – – – – – – – 48 L. Bărbulescu – – – – – – – – – – – 18 S. Perica – – – – – – – – 1 – – 28 M. Din Licaciu – – – – – – – – – – – 32 Ș. Târnovanu – – – – – – – – – 1 2 2 V. Crețu – – – – 2 – – – 1 3 – 33 R. Radunović – – – 1 – – – – 2 – – 8 A. Șut – – – – – – – – – 2 – 30 S. Ngezana – – – – – – – – – – – 4 D. Graovac – – – 1 – – – – 1 – – 31 J. Cisotti – – – – – – – – 1 1 – 16 M. Lixandru – – – – – – – – 1 1 – 10 F. Tănase – – – – – – – – 1 1 – 27 D. Dumitru Olaru – – – 1 2 – – – 2 5 – 22 M. Toma – – – – – – – 1 – 3 – 28 A. Pantea – – – – – – – – 1 – – 37 O. Popescu – – – – – – – – – 1 – 6 A. Dăncuș – – – – – – – – – – – 34 M. Udrea – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – – 90 A. Stoian – – – – – – – – – – – 18 M. Edjouma Laouari – – – – – – – – 1 – – 93 M. Thiam – – – – – – – – – – –

FCSB a încercat să construiască prin Olaru și Cisotti în prima repriză, fără să creeze pericol real în fața porții. Dinamo, cu Armstrong și Caragea pe flancuri, a presat inteligent, dar fără eficiență în ultima treime.

Statistică FCSB Dinamo xG total 0.53 0.49 Șuturi / pe poartă 5 / 2 7 / 2 Posesie 52% 48% Timp efectiv de posesie 28:21 25:56 Posesii ajunse în careul advers 10 9 Recuperări în jumătatea adversă 33 26 Intercepții 28 43 PPDA (intensitatea pressingului) 11.8 10.5 Driblinguri reușite 11 5 Pase progresive precise 51 54 Pase în ultima treime precise 33 38 Centrări precise 4 3 Dueluri defensive câștigate 71% 63% Dueluri aeriene câștigate 38% 48% Șuturi din careu 4 5 Distanța medie a șuturilor 17.3 m 16.7 m Atacuri poziționale terminate cu șut 3 5 Posesii lungi (45+ secunde) 3 8

De ce a fost mai bună FCSB în derby-urile cu Dinamo, deși câinii au luat 4 puncte

Dinamo a luat 4 puncte din aceste două jocuri. Dacă FCSB ar fi reușit să câștige ambele partide, atunci ar fi prins matematic un loc în play-off-ul Superligii României și poate roș-albaștrii nu ar mai fi avut emoții cu barajul pentru Conference League.

Statistic, FCSB a fost mai bună în ambele derby-uri din sezonul regular. xG-ul agregat, controlul din mijlocul terenului și producția individuală a lui Tănase indică o echipă superioară calitativ. FCSB vine însă cu al patrulea antrenor al sezonului. Elias Charalambous a plecat pe 9 martie, Mirel Rădoi a urmat și a plecat pe 21 aprilie, Lucian Filip a fost interimar, iar Marius Baciu a semnat cu o săptămână înainte de baraj.

Dinamo conduce însă la punctele câștigate în cele două jocuri din sezonul regular: 4 din 6 posibile. „Câinii” au câștigat în august și au rezistat în decembrie. „Câinii roșii” au și un mare atu: un antrenor care cunoaște foarte bine materialul cu care lucrează.