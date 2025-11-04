Sport

Analiza duelului Rădoi – Gâlcă în Craiova – Rapid 2-2: „Tactic, a jucat strălucit”. Cine este omul care nu dădea penalty la ultima fază!

Analiză complexă a duelului Mirel Rădoi - Costel Gâlcă în derby-ul Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Un nume cunoscut din fotbalul românesc nu ar fi dat penalty la ultima fază.
Cristian Măciucă
04.11.2025 | 09:30
Analiza duelului Radoi Galca in Craiova Rapid 22 Tactic a jucat stralucit Cine este omul care nu dadea penalty la ultima faza
EXCLUSIV FANATIK
Analiza duelului Rădoi - Gâlcă în Craiova - Rapid 2-2: „Tactic, a jucat strălucit”. Cine este omul care nu dădea penalty la ultima fază! FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2 continuă și după ultimul fluier al lui Marcel Bîrsan. Dumitru Dragomir a pus lupa pe meciul de pe „Ion Oblemenco” și l-a lăudat pe Constantin Gâlcă în detrimentul lui Mirel Rădoi.

Dumitru Dragomir a făcut radiografia derby-ului U Craiova – Rapid 2-2

U Craiova – Rapid, derby-ul etapei a 15-a, s-a terminat nedecis, scor 2-2. Ca urmare a acestui rezultat, Rapid a ajuns pe locul 2, cu 32 de puncte, în timp ce Craiova a rămas pe 3, cu 29 de puncte.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că rezultatul este echitabil. Dar din punct de vedere tactic, Rapid a jucat strălucit. (n.r. L-a bătut Gâlcă pe Rădoi tactic?) Da. La Craiova, fiecare voia să facă pentru el ceva, nu pentru echipă, iar la Rapid s-a văzut că e o echipă, chiar dacă, ca valoare fotbalistică, Craiova e peste Rapid. A știut să se apere, are apărare bună. Mutarea lui a fost genială (n.r. – schimbarea lui Manea cu Braun). ”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir nu ar fi dat penalty pentru Universitatea Craiova

Cel mai fierbinte moment al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost faza din prelungiri, când oltenii au primit penalty după ce Monday Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aioani. Chiar și așa, Universitatea Craiova a acuzat arbitrajul lui Marcel Bîrsan. 

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

„Mie mi-a părut rău de portarul de la Rapid, că apără de senzație, că l-a lovit p-ăla în cap. El s-a dus la minge și ăla a venit cu capul în mâna lui.

ADVERTISEMENT
Numit
Digisport.ro
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia

Un arbitru putea să nu-l dea. Dar ăsta a arbitrat bine. Eu am avut d-astea sute. Răducanu îți lua capul de pe umeri. A fost 11 metri, dar putea să nu dea. Eu dacă eram arbitru nu dădeam. Ăla a venit cu capul în mâna lui, nu ăsta s-a dus cu pumnul în capul lui. Dar Craiova în câmp a fost mai bună.

Craiova trebuia să bată la 3-4 goluri diferență. Craiova e peste Rapid. (n.r. – vine FCSB din urmă?) Da, tare. (n.r. – se bate la titlu Gigi?) Da. I-am zis când vine în play-off îi bate pe toți”, a conchis fostul șef LPF.

ADVERTISEMENT

L-A DISTRUS in direct. Mitica Dragomir, ATAC CU TALPA la MIrel Radoi dupa U Craiova - Rapid 2-2

Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul...
Fanatik
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce se ocupă la Riad: „Sunt impresionată”
Noua perlă a lui Adrian Mititelu a impresionat la 3 echipe din Italia...
Fanatik
Noua perlă a lui Adrian Mititelu a impresionat la 3 echipe din Italia și poate prinde transferul carierei: ,,L-au vrut și cei de la FCSB”. Exclusiv
Strigăt de ajutor! Un fost jucător al Stelei s-a izolat complet și e...
Fanatik
Strigăt de ajutor! Un fost jucător al Stelei s-a izolat complet și e foarte bolnav. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!