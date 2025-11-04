Analiza duelului Rădoi – Gâlcă în Craiova – Rapid 2-2: „Tactic, a jucat strălucit”. Cine este omul care nu dădea penalty la ultima fază!

ADVERTISEMENT

Derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2 continuă și după ultimul fluier al lui Marcel Bîrsan. Dumitru Dragomir a pus lupa pe meciul de pe „Ion Oblemenco” și l-a lăudat pe Constantin Gâlcă în detrimentul lui Mirel Rădoi.

Dumitru Dragomir a făcut radiografia derby-ului U Craiova – Rapid 2-2

U Craiova – Rapid, derby-ul etapei a 15-a, s-a terminat nedecis, scor 2-2. Ca urmare a acestui rezultat, Rapid a ajuns pe locul 2, cu 32 de puncte, în timp ce Craiova a rămas pe 3, cu 29 de puncte.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că rezultatul este echitabil. Dar din punct de vedere tactic, Rapid a jucat strălucit. (n.r. L-a bătut Gâlcă pe Rădoi tactic?) Da. La Craiova, fiecare voia să facă pentru el ceva, nu pentru echipă, iar la Rapid s-a văzut că e o echipă, chiar dacă, ca valoare fotbalistică, Craiova e peste Rapid. A știut să se apere, are apărare bună. Mutarea lui a fost genială (n.r. – schimbarea lui Manea cu Braun). ”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir nu ar fi dat penalty pentru Universitatea Craiova

Cel mai fierbinte moment al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost faza din prelungiri, când după ce Monday Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aioani. Chiar și așa,

ADVERTISEMENT

„Mie mi-a părut rău de portarul de la Rapid, că apără de senzație, că l-a lovit p-ăla în cap. El s-a dus la minge și ăla a venit cu capul în mâna lui.

ADVERTISEMENT

Un arbitru putea să nu-l dea. Dar ăsta a arbitrat bine. Eu am avut d-astea sute. Răducanu îți lua capul de pe umeri. A fost 11 metri, dar putea să nu dea. Eu dacă eram arbitru nu dădeam. Ăla a venit cu capul în mâna lui, nu ăsta s-a dus cu pumnul în capul lui. Dar Craiova în câmp a fost mai bună.

Craiova trebuia să bată la 3-4 goluri diferență. Craiova e peste Rapid. (n.r. – vine FCSB din urmă?) Da, tare. (n.r. – se bate la titlu Gigi?) Da. I-am zis când vine în play-off îi bate pe toți”, a conchis fostul șef LPF.

ADVERTISEMENT