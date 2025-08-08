Analiza după remontada spectaculoasă din FCSB – Drita 3-2: “Au arătat parțial ca sezonul trecut”

Bucureștenii au fost conduși cu 2 goluri, însă au reușit să răstoarne soarta partidei și să se impună, sporindu-și astfel șansele de calificare în play-off la retur. Specialiștii FANATIK au analizat remontada de joi seară de pe Arena Națională.

Cum a reușit FCSB să revină cu Drita și să câștige cu 3-2

FCSB a „tremurat” din nou într-un meci din cupele europene. Kosovarii de la Drita au început meciul de la București cu mult curaj, reușind să deschidă scorul după doar 7 minute. Oaspeții au reperat rețeta și în startul reprizei secunde, când au marcat pentru 2-0.

FCSB a răspuns prin Bîrligea și prin Graovac, pentru ca sezonul trecut. Specialiștii FANATIK și-au dat cu părerea despre cum a arătat campioana României în acest meci.

„Eu mă bucur pentru FCSB, fiindcă… Am spus că, până la urma urmei, echipele românești adună puncte pentru fotbalul românesc, nu neapărat pentru echipele care joacă. La 2-0 era groasă. Am schimbat canalul, am zis că mă uit la Craiova.



Eu cred că esențialul e că s-a întors puțin norocul iar de partea lor. Și primul gol care l-au luat din contra a rămas mingea acolo. Eu rămân totuși la părerea că mie mi se pare că nu pot să alerge”, a spus inițial Dănuț Lupu.

„Au arătat ca anul trecut”

„Aici era problemă, că dacă juca ceva… Din minutul 60 a început să joace. Dacă juca ceva, avem speranță, că am văzut și interviul lui domnul Gigi, că ne așteptam să dăm gol. Eu nu prea mă așteptam la cum jucau la un moment dat.

Adică ei dominau, dar fără ocazie. Au fost în joc, dar… Ultimele 30 de minute, da, cu schimbările care s-au făcut, au arătat ca anul trecut. Parțial…



„După ce au marcat pentru 2-1, m-am gândit că vor întoarce”

Benzile au fost moarte. Nu mă așteptam să întoarcă, mă așteptam să marcheze și din minutul 70 chiar m-am gândit că poate să întoarcă pentru că a început să aibă ocazii, să joace. Mă bucur că au reușit și au făcut meciul retur mai ușor. Un gol de diferență este un gol totuși. Poți să treci meciul la egalitate, 0-0 și să te califici, care este cel mai important pentru fotbalul românesc.



După ce au marcat pentru 2-1, m-am gândit că vor întoarce. La cum jucau în minutul 50, nu mă gândeam. La 2-2 am pariat că mai dă FCSB un gol”, a remarcat și Adrian Ilie.

„Ca joc nu prea a fost normalitate”

„Până la urmă e o situație de normalitate, aș spune, la rezultatele astea. La Braga cu CFR e o normalitate, la FCSB e o normalitate. Ca joc nu prea a fost normalitate. La FCSB, la zero-doi, eu nu mai credeam că se întâmplă nimic bun în jocul echipei pentru că nu reușeau să ajungă la poartă. Doar că inspirația a făcut să se facă o schimbare și acea schimbare ar trebui să devină temă pentru cei care hotărăsc schimbările și care judecă după niște formule.

În momentul în care declari că echipa asta nu mai joacă decât 4-2-3-1, înseamnă că tu nu înțelegi totul despre fotbal. Da, 4-2-3-1 echipa asta joacă atunci când adversarul este mai puternic valoric, când adversarul știi că are o posesie mai bună decât a ta și trebuie să-ți acoperi spațiile mult mai bine. În momentul în care tu trebuie să ataci o echipă. Acest 4-2-3-1 cu doi jucători de genul Șuți și Chiricheș nu te ajută foarte mult, pentru că dacă ajunge Chiricheș din fundașii centrali să fie conducător de joc, atunci șansele de reușită de a ajunge la ocazii, la faze de finalizare, se diminuează. Cred că ar trebui în momentul în care FCSB joacă cu un adversar mai slab cotat și pe teren propriu să joace cu un singur închizător!”, a spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.