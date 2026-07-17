Analiza financiară a lui CFR Cluj. Cât de mult afectează, de fapt, bugetul ardelenilor excluderea din cupele europene: “Elasticul care se rupe”

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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, clubul CFR Cluj trebuia să achite, ca obligație a procesului de monitorizare post-licențiere, o datorie de aproximativ 1.5 milioane EUR către ANAF. Data limită – 15 iulie, ora 23:59. Din nefericire, conform informațiilor FANATIK, . Decizia oficială a UEFA este așteptată să vină în interval de o lună.

CFR Cluj – salarii cu pondere de peste 100% în venituri în ultimii 3 ani

Aceasta este însă doar partea vizibilă a unui iceberg pe care clubul lui Neluțu Varga a încercat cu disperare să îl evite. pentru anul 2025 (că parte a procesului de licențiere) se încheia cu următoarea concluzie: “Cursa contra-cronometru a acționarului pentru a rezolva licența de Europa nu este, iată, un eveniment izolat sau întâmplător. Cu pierderi reportate de aproape 240 milioane lei (în contextul cifrelor de mai sus), CFR arată o problemă cronică. Pe care un singur an fructuos de Europa nu o poate rezolva. E un elastic care riscă să se rupă în orice moment.”

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Problemele cronice despre care vorbeam erau vizibile în situația cheltuielilor clubului, care depășeau constant și consecvent veniturile. Drept consecință, clubul înregistra anual o pierdere operațională în jurul a 30 de milioane lei. Doar cheltuiala cu salariile depășea veniturile cumulate ale clubului de 3 ani consecutiv.

Desigur, încă din mandatul lui Cristi Balaj, clubul a încercat să reducă cheltuiala cu salariile, aceasta fiind explicația rezilierilor cu Coco, Zouma, Slimani. Vânzările lui Munteanu și Emerllahu au redus și ele bugetul salarial, aducând totodată o infuzie de capital în club. Părea că lucrurile pot fi ținute sub control, însă primul semnal de alarmă al verii a fost rezilierea de comun acord cu Alibek, jucător important în sezonul trecut, adus în iarna și care a fost lăsat să plece liber. Iar astăzi, odată cu depășirea scadenței de la 15 iulie, avem confirmarea că elasticul s-a rupt.

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UEFA – contribuție de 58.5 milioane lei la veniturile CFR Cluj în ultimii 4 ani

În ultimii 4 ani, CFR Cluj a încasat de la UEFA 58.5 milioane lei; cei 11.7 milioane primiți de la forul European în 2025 au reprezentat 26.25% din totalul veniturilor clubului. Peste un sfert. Clubul va fi privat de acest gen de venit pentru un an (după următoarea calificare), dar asta nu este singura veste proastă pentru CFR. Dacă absența veniturilor de la UEFA va afecta clubul în viitor, prezentul nu este nici el liniștit întrucât, conform informațiilor Fanatik, drepturile TV pentru sezonul în curs au fost și ele deja folosite drept garanții pentru datorii scadente ale clubului. Iar în 2025 aceste sume au reprezentat aproximativ 30% din veniturile totale ale clubului.

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Iată de ce Daniel Pancu a preferat (dincolo de relația sa specială cu Rapidul) să lase un club calificat în Europa, pentru unul care de 4 sezoane ratează acest obiectiv. Instabilitatea financiară din Gruia era, probabil, o evidență pentru cei din club. Ratarea scadenței din 15 Iulie este un semnal extrem de prost pentru cash-flow-ul clubului și este rezonabil să ne așteptăm în viitorul apropiat la plecări nescontate din Gruia. CFR și-a construit un lot cu care să poată aborda atât competiția internă, cât și cupele europene. Țintind, desigur, Europa și la finalul sezonului. Cum acest obiectiv s-a evaporat, urmările nu vor întârzia probabil să apară.

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În această vară CFR a încasat aproximativ 1.3 milioane EUR pentru Ilie, Keita și Bolgado, dar i-a lăsat liberi pe Kamara și Alibek pentru a scăpa de cheltuiala salarială. Cu Cadu în rol de Director Sportiv, CFR a testat piața portugheză (de unde a adus și noul antrenor), dar a plătit sumă de transfer pentru un singur jucător – Huja (pentru a nu pierde sumele deja investite în perioada de împrumut a unui fotbalist care a confirmat). Cum ambițiile europene au fost cu siguranță un argument la transferurile deja efectuate (inlclusiv în cazul antrenorului), e de așteptat să asistăm la plecări. Cu siguranță “vulturii” din campionatul intern scrutează orizonturile din Gruia în căutare de chilipiruri.

Mâna de ajutor de la UEFA

Nesperat, ajutorul pare să vină tot dinspre UEFA. „Am primit derogare de la UEFA pentru o săptămână. Voi plăti totul, nu există vreo problemă. Se va rezolva totul, se fac toate plățile. Întotdeauna am plătit, nu au fost probleme. UEFA m-a înțeles, a văzut că suntem plătitori. Eu fac eforturi, muncesc. Și datoria de luna trecută a fost plătită fără probleme. Tocmai de asta am primit și derogare, pentru că UEFA a văzut că am plătit mereu”, susţine Neluțu Varga.

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De urmărit în continuare situația de la CFR, pentru că un club cu veniturile afectate în proporție de (cel puțin) 30% și cu perspectiva negativă a neparticipării în cupele europene, nu mai este unul atractiv. Și, din nou, semnalele erau acolo – Pancu și Alibek. Chiar dacă în cele din urmă, în ceasul al treisprezecelea, Neluțu Varga va rezolva din nou lucrurile, banii necesari vor veni din niște transferuri făcute sub presiune, sau vor afecta campania de reclădire a lotului. Vom vedea cum va gestiona clubul situația, dar dacă luăm în calcul experiența acumulată de președintele Mureșan la Dinamo, nici un scenariu nu poate fi exclus în acest moment.