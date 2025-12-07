Analiză ironică după FCSB – Dinamo: ”Atacanții au asigurat acest 0-0” / ”Nu cred că-i mai prinde așa de slabi”

ADVERTISEMENT

Analiștii prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA s-au arătat dezamăgiți de calitatea derby-ului FCSB – Dinamo 0-0 și consideră că lipsa atacanților veritabili a dus la un meci fără goluri.

Comparație între FCSB și Dinamo după meciurile de Cupă: ”Degeaba i-au menajat”

Andrei Vochin a explicat în amănunt de ce niciuna dintre echipe nu avea cum să marcheze și n-a ratat ocazia de a-i ”înțepa” pe cei de la FCSB pentru că și-au menajat majoritatea jucătorilor la partida din Cupa României, dar au fost dominați fizic de Dinamo.

”A fost tipul de derby în care atacanții au asigurat 0-0. Cu ei pe teren, ăia care erau pe teren și care funcționau ca atacanți, era clar că nimeni nu marchează, nu aveau cum să ajungă la poartă. Am avut un coeficient XG total de 1 și ăla scos cu chiu cu vai. După prima repriză era 0,04 la 0,07, îți dai seama ce s-a întâmplat?

De fapt e ce am văzut cu ochiul liber, că nu s-a ajuns la poartă. Am impresia că mai degrabă s-au speriat unii de alții. N-au avut atacanții titulari, au avut atacanți pe bancă, dar îți dai seama în ce formă se află dacă n-au fost aruncați pe teren decât unul prin minutul 75 și unul prin minutul 90+ de era să nu mai prindă schimbarea.

Dinamo ne-a arătat că rămâne în continuare o echipă organizată ca joc. FCSB, deși a aliniat un prim 11 de 27 de milioane de euro, n-a putut să se impună în fața unei echipe de 8 milioane, adică de trei ori și jumătate mai mult cei de la FCSB.

Pe de altă parte, FCSB alege să nu joace cu niciun titular în Cupă la mijloc de săptămână, Dinamo joacă cu aproape toată echipa, iar Dinamo termină meciul mai bine decât FCSB. Practic, FCSB degeaba i-a menajat”, a declarat Vochin, la .

”Vedetele de la FCSB nu sunt antrenate. Nu au organizare de joc”

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu este de părere că la FCSB s-a întâmplat ceva în procesul de pregătire și din această cauză echipa arată atât de rău, practic este de nerecunoscut în comparație cu sezonul precedent.

”Asta îmi confirmă că în acest sezon toate vedetele celor de la FCSB nu sunt antrenate pentru competiție. S-a întâmplat ceva acolo, nu mai pot alerga așa cum au făcut-o anul trecut. Ei oricum organizare de joc nu prea au avut nici anul trecut, ceva să spună ăsta e stilul echipei, au jucat pe calitățile jucătorilor, și nu mai sunt nici fizic cum erau.

Anul trecut pe vremea asta cei care pierdeau în fața FCSB-ului, mulți aruncau o umbră de îndoială peste corectitudinea procesului de pregătire spunând cu alte cuvinte că ăștia iau ceva de aleargă atât de bine. Nu, nu luau nimic, ci pur și simplu se antrenau.

Cred că s-a întâmplat ceva în vara asta. Poate că au schimbat ceva în procesul de pregătire, poate jucătorii au zis: ‘Gata, nu mai suportăm metodele draconice ale lui Neubert’. Nu mai sunt cei de anul trecut, nu mai au nicio legătură cu cei de anul trecut”, a mai spus Andrei Vochin, după .

Lui Adi Ilie îi pare rău că Dinamo a ”ratat-o” pe FCSB

Fostul mare internațional Adrian Ilie nu a avut milă de FCSB după remiza din partida cu Dinamo și nu s-a ferit la FANATIK SUPERLIGA să arate cu degetul spre jocul modest al campioanei României din acest sezon.

”Un rezultat echitabil. Îmi pare rău de Dinamo pentru că a fost singura lor șansă din ultimii ani să-i prindă așa pe FCSB și să poată să le ia 6 puncte într-un an. FCSB nu a arătat nimic fără atacant. Singurul spectacol a fost în tribune aseară. Vin suporterii 30.000 la meci și n-au văzut nimic.

În afară de organizarea lui Dinamo, dar ne-am obișnuit cu Kopic că-i organizează foarte bine, în rest au jucat fără atacanți. Nu poți să joci cu Tănase, Cisotti și Toma în față și să nu ajungi la poartă, când măcar îl ai pe Thiam. Fundașii centrali de la Dinamo s-au plimbat pe teren în prima repriză. Nu se ajungea deloc la poarta lor.

La un moment dat Tănase juca în fața apărării când el trebuia să fie vârf. Toți coborau să ia mingea pentru că mingea nu ajungea în față. Nu înțeleg cum îi antrenează pe FCSB de nu ajung cu baloanele până la careu. Nu poți să ai un singur șut în prima repriză, ambele echipe”, a afirmat el.

FCSB, arătată cu degetul: ”După minutul 70 le trage cineva frâna”

Fostul atacant a observat faptul că ”roș-albaștrii” au arătat mari carențe fizice spre finalul tuturor întâlnirilor din actuala stagiune, însă s-a arătat dezamăgit și de faptul cum staff-ul tehnic a pregătit derby-ul cu Dinamo.

”Dinamo putea să câștige aseară, dar nici ei… Putea pentru că din minutul 70 FCSB nici nu mai putea să alerge. S-a văzut că Dinamo a făcut două schimbări și au început să domine puțin meciul. Forma fizică a FCSB-ului este… Am văzut la fiecare meci, după minutul 70-75 scad.

Am impresia că le trage cineva frâna și se opresc acolo. Încep să se apere și ne-am obișnuit cu ei în campionatul ăsta că mai mult nu pot. Lăsându-l pe Gigi Becali că face echipa, dar nici tactica FCSB-ului nu se vede. S-a văzut clar aseară o organizare mult mai bună a lui Dinamo”, a precizat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

”Dinamo a ratat două puncte. Nu cred că-i mai prinde așa slabi”

Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu consideră că Dinamo a ratat o ocazie mare de a învinge un FCSB ieșit complet din formă și consideră că jocul modest al campioanei României pleacă de la mijlocași.

”Dinamo a pierdut 2 puncte aseară. Nu cred că o să-i mai prindă într-o formă așa de slabă. La FCSB nu cred că e problema că n-au jucat cu atacanți, problemă e și la mijlocul terenului că nu duce niciunul mingea în față. Și dacă jucau cu vârf și mijlocașii tot nu duceau mingea în față…

N-am văzut jucători să joace cu frică cum au jucat cei de la FCSB aseară. Toți cu frică, toți pasează înapoi, nu are nimeni curaj să urce cu mingea la picior, nu mai spun să dribleze vreunul. Tănase, săracul, la un moment, se dribla singur pe acolo, adversarul nu-l driblează.

Îmi pare rău că Dinamo nu a câștigat, a pierdut 2 puncte clar. Bine, nu pot să spun nici că Dinamo… Știm că au o organizare foarte bună a jocului, pasează foarte bine, dar doar atât. Și Dinamo a fost aseară… Au frământat, dar au uitat să bage și la copt. Nu cred că-i mai prinde așa slabi pe FCSB cum i-a prins anul ăsta.

La FCSB cea mai mare problemă e că jucătorii nu mai au încredere în ei. Anul trecut au jucat cum au jucat, acum doi ani la fel și anul ăsta… Păi nu fac 5 pase, doar în spate, în spate. Tănase n-a driblat pe nimeni ieri”, a explicat Lupu.

Ironia ”Cobrei” după FCSB – Dinamo: ”La un moment dat am auzit că joacă și Cisotti”

Adrian Ilie a încheiat analiza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0 de la FANATIK SUPERLIGA cu o ironie la adresa italianului Juri Cisotti și a dat vina pentru situația grea și pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

”Cel mai proaspăt a fost Toma. A fost peste media echipe. Nu spun că a jucat bine, dar a fost cel mai proaspăt, se vedea în dueluri. La un moment dat în prima repriză am auzit că a atins Cisotti mingea și am zis: ‘Hop, joacă și Cisotti’.

Eu am crezut că nu joacă, pentru că el era singurul care mai ieșea peste echipă, mai făcea ceva. După aia mi-am dat seama de așezare în teren că nu au niciun atacant.

Era greu să ajungi la poartă cu Șut și Lixandru în mijlocul terenului care nu pasau înainte deloc. Nu știu ce or face ei la antrenament, cum analizează jocul lui Dinamo ca să ajungă cu mingea acolo. Se pare că nici antrenorii de la FCSB nu au capacitatea de a schimba ceva în organizarea jocului”, a declarat ”Cobra”.