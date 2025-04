Analiză Klarmedia – TV Index Prezidențiale 2025. Care a fost vizibilitatea candidaților în perioada 14 – 22 aprilie 2025

A doua parte a studiului TV Index Prezidențiale 2025 monitorizează atent și analizează vizibilitatea candidaților la alegerile prezidențiale în spațiul televizat. Studiul acoperă perioada 14 – 22 aprilie 2025 și vine în completarea studiului care a vizat perioada 4 – 13 aprilie 2025.

Care a fost vizibilitatea candidaților în perioada 14 – 22 aprilie 2025

Această analiză Klarmedia a fost realizată pe baza conținutului difuzat de posturile TV naționale, fiind incluse în top canalele care au difuzat un volum semnificativ de materiale despre candidați. Studiul reflectă volumul total al materialelor, fără a distinge între tonul pozitiv, negativ sau neutru al aparițiilor.

de cea mai mare vizibilitate pe posturile TV, în timp ce Victor Ponta a trecut de pe locul 2 pe locul 5. Elena Lasconi, Crin Antonescu și George Simion sunt și ei în top 5. Se poate remarca cum candidații considerați fără șanse prea mari sunt în partea opusă a acestui clasament al vizibilității pe ”sticlă”:

Topul vizibilității candidaților la posturile de televiziune în perioada 14-22 aprilie 2025:

1. Nicușor Dan – 1.187 materiale

2. Elena Lasconi – 988 materiale

3. Crin Antonescu – 917 materiale

4. George Simion – 740 materiale

5. Victor Ponta – 693 materiale

6. Lavinia Șandru – 85 materiale

7. Cristian Terhes – 42 materiale

8. Daniel Funeriu – 38 materiale

9. Silviu Predoiu – 30 materiale

10. John Ion Banu – 29 materiale

11. Sebastian Constantin Popescu – 25 materiale

Cum era de așteptat, cele mai active posturi care au difuzat materiale despre candidați au fost Realitatea Plus și Antena 3 CNN, cele două având un număr apropiat de mențiuni, urmate de B1, România TV și EuroNews. Acestea completează topul canalelor cu cea mai intensă acoperire mediatică a candidaților la alegerile prezidențiale în prima săptămână.

Canalele TV cele mai active:

1. Realitatea Plus – 939 materiale

2. Antena 3 CNN – 895 materiale

3. B1 – 748 materiale

4. Romania TV – 678 materiale

5. EuroNews – 361 materiale

6. Digi 24 – 329 materiale

7. Aleph News – 322 materiale

8. Prima News – 138 materiale

9. TVR Info – 117 materiale

10. Antena 1 – 81 materiale

11. TVR 1 – 71 materiale

12. Pro TV – 45 materiale

13. Prima TV – 35 materiale

14. TVR 2 – 15 materiale

Mesaje cheie si teme dominante în campania electorală 2025

– TV Index Prezidențiale 2025, a înregistrat cele mai multe mențiuni la posturile Realitatea Plus, Antena 3 CNN, B1 si România TV. Se observă în perioada 14-22 aprilie o vizibilitate mai mare la postul B1 față de perioada anterioară analizată (4-13 aprilie).

Totul, pe fondul scandalului intern din USR, legat de susținerea Elenei Lasconi. Lipsa transparenței privind finanțarea campaniei, relația ambiguă cu oameni de afaceri precum Matei Paun – acuzat de legaturi proruse, folosirea resurselor Primariei Bucuresti în scop de campanie au fost alte teme de controversă pentru Nicușor Dan.

Nicușor Dan a vorbit foarte des despre reformarea statului, reducerea birocrației, digitalizarea ANAF și lupta impotriva corupției. Dan și-ar dori să aibă alături un premier precum Ilie Bolojan pentru a scoate statul din ”criză”. Mai mult, Nicușor Dan consideră că e necesară o cooperare între partidele pro-europene pentru a administra țara.

Elena Lasconi, politicianul de pe locul secund în această analiză, a bifat 988 de mențiuni prin prezențe la Antena 3 CNN, Realitatea Plus, Realitatea Plus și Aleph News. Conflictul intern din USR este în continuare dezbătut de Lasconi. Crin Antonescu a apărut mai des la România TV, Antena 3 CNN, B1 TV și Realitatea PLUS.

Crin Antonescu se prezintă drept un om cu experiență și coloană vertebrală

Discursul lui Crin Antonescu insistă pe consolidarea imaginii unui om cu experiență și integritate, susținerea valorilor tradiționale precum și combaterea acuzațiilor că ar fi fost colaborator al Securității comuniste. A ieșit la rampă și declarația sa dură, prin care cerea pedepse dure pentru traficanții de droguri, chiar cu moartea.

George Simion a urcat și el un loc în analiza Klarmedia și abordează în continuare teme dominate de naționalism puternic, cu accent pe suveranitate și identitate națională, critică dură la adresa actualei guvernări, precum și de o poziție critică față de Uniunea Europeană și Franța, pe care le acuză de interferențe în alegeri și în politica internă.

Liderul AUR contestă anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2024, susținând că aceasta a fost o lovitură de stat care a încălcat suveranitatea poporului român. Anunță ferm că urmează să-l aducă pe Calin Georgescu la conducerea țării, exprimând un angajament comun și colaborare strânsă cu acesta.

Victor Ponta se află pe locul 5 în clasament

Victor Ponta se află pe locul 5 în acest clasament, cele mai multe mențiuni despre el fiind la Realitatea PLUS, România TV, Antena 3 CNN și B1TV. Victor Ponta se consideră un suveranist anti-sistem care crede că țara noastră trebuie condusă de un lider care pune interesele României pe primul loc.

Cele mai multe mențiuni sunt în contextul autodenunțului și asumarea deschiderii barajului de la Porțile de Fier, în 2014, pentru a salva Belgradul. Victor Ponta subliniază necesitatea consolidării relațiilor strategice cu SUA și pune accent pe securitate. În plan intern, promovează creșterea pensiilor, susținerea agriculturii și a companiilor din industria IT, dar și dezvoltarea infrastructurii.

Lavinia Șandru este pe locul 6 în această analiză Klarmedia – TV Index Prezidențiale 2025, Antena 3 CNN fiind postul TV care a generat cele mai multe mențiuni. Lavinia Șandru are un discurs centrat pe o abordare socială, morală și civică și se concentrează pe combaterea abuzurilor, punând accent pe sărăcie și condițiile de viață din mediul rural. Lupta împotriva drogurilor este un alt aspect important din discursul Laviniei Șandru.

Cristian Terheș se consideră singurul candidat suveranist ”autentic”

Cristian Terheș este pe 7 în acest top, cu mențiuni la Antena 3 și Euronews, fiind vorba despre un suveranist ”autentic”, care solicită tranparența procesului electoral, fiind totodată cel care a depus prima contestație oficială privind fraudele electorale din alegerile anulate. În plan intern, are propuneri privind scăderea taxelor pe muncă și echilibrarea bugetului.

Daniel Funeriu se află pe poziția a opta în topul vizibilității TV în perioada 14 -22, cu cele mai multe mențiuni înregistrate la Digi 24 și Antena 3 CNN. Combaterea corupției și alocarea a 3,5% din PIB pentru apărare sunt foarte importante pentru Funeriu, cu accent pe echipamente militare fabricate local și reintroducerea pregătirii militare obligatorii pentru tineri.

Silviu Predoiu ocupă poziția a 9-a în acest top al vizibilității media, cu mențiuni la Antena 3 și Aleph News. Experiența și competența în serviciile secrete sunt avantajele lui Predoiu, candidat care susține schimbarea direcției României, având în prim plan adevărul, etica, bunul simț și transparența în administrația publică. Un aspect interesant din discursul lui Predoiu, candidatul propune începerea procesului de legalizare a drogurilor medicinale, precum și reglementarea consumului de droguri ușoare, pentru un mai bun control al consumatorilor și pentru reducerea traficului ilicit.

John Ion Banu este candidatul suveranist cu legături în SUA

John Ion Banu, candidat cu mențiuni pe Antena 3 și Euronews, susține că are legături puternice în SUA și diaspora, fiind implicat în activități civice și umanitare. Mesajul său cheie accentuează respectul pentru valorile tradiționale, democrație și libertate de exprimare.

Sebastian Constantin Popescu se află pe ultima poziție în topul vizibilității media, Antena 3 CNN și EuroNews fiind posturile care au generat cea mai mare vizibilitate pentru acesta. Se consideră ”singurul candidat din afara sistemului” și pune accentul pe onestitatea și transparența sa. Se consideră un suveranist și susține că România are nevoie de o armată puternică, însă nu dorește ca țara noastră să se îndepărteze de Uniunea Europeană.

Analiza a fost realizată de Klarmedia – tool inovativ de monitorizare și analiză media dezvoltat de MSG Factory SRL și apreciat de profesioniștii în domeniul comunicării. Klarmedia combină monitorizarea automată cu analiza realizată de experți, procesarea datelor bazându-se pe tehnologii avansate de Machine Learning și Inteligență Artificială, asigurând un nivel ridicat de precizie, relevanță și valoare analitică în interpretarea conținutului media.