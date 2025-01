Analiza lui Andrei Vochin înainte de reluarea SuperLigii: „De ce nu trebuie Dinamo să facă nuntă, nici Craiova înmormântare”

„E meritat rezultatul, domnule Xulescu?”. De cele mai multe ori, chiar dacă nu mai contează, aceasta este întrebarea reporterului la finalul oricărui meci. E, în esență, un start al momentului de analiză al fiecărei partide. Oamenii implicați în joc au, de multe ori, tendința ca emoționalul să le afecteze raționalul. Ei emit păreri la cald care, nu o dată, îi fac pe microbiștii neutri fie să zâmbească, fie să se întrebe, la rându-le: „Băi, nene, ăsta a văzut alt meci?”.

Analiza lui Andrei Vochin înainte de reluarea SuperLigii. De la Nistor la Klopp

Acum mulți ani, Dan Nistor, pe atunci la Pandurii, lansa în eter o declarație devenită virală. La finalul meciului cu FCSB, pierdut de ai lui cu 0-6, mijlocașul s-a declarat contrariat de deznodământ, argumentând cu un umor involuntar că oponentul nu merita victoria, deoarece „în afară de cele 6 goluri ce ocazii au mai avut?”.

Pe de altă parte, când a fost recrutat pentru a ajunge pe banca lui Liverpool, a fost raportul întocmit de departamentul de analiză și statistică, în care, by the way, lucrau câțiva doctoranzi în matematică și științe ale sportului. Aceștia au argumentat că, în cel mai slab sezon făcut de el la Dortmund, 2014-2015, când echipa s-a clasat pe locul 7, performanțele analizate de ei, folosind algoritmi sofisticați, unii dintre ei generați și de inteligența artificială, au fost, de fapt, echivalentul locului 2. Iar cel mai important a fost cel numit XPoints.

Ce este XPoints

Pe platforma Wyscout, „expected points” (sau „XPoints”) reprezintă un indicator care estimează numărul de puncte pe care o echipă ar trebui să le câștige într-un meci pe baza calității ocaziilor și a altor factori de joc (precum posesia, șuturile pe poartă, etc.). Aceasta se bazează pe un model matematic care analizează performanțele echipei într-un meci, dar și pe probabilitatea de a câștiga sau a pierde pe baza acțiunilor și evenimentelor din acel joc.

În esență, expected points reflectă o estimare a rezultatelor pe care echipa le-ar fi meritat în urma jocului, având în vedere nu doar scorul final, dar și modul în care a performat în teren, în comparație cu un model idealizat. De exemplu, o formație care are multe ocazii clare de gol, dar nu reușește să înscrie, poate avea un XPoints mai mare decât echipa care câștigă, dar fără a crea multe oportunități de gol.

Altfel spus, „Punctele așteptate” pe Wyscout ar putea fi comparat cu un „indicator de noroc”. Gândește-te că o echipă joacă un meci și, pe lângă scorul final, există un „magician al șanselor” care analizează fiecare pas, fiecare șut, fiecare deposedare. Acest magician ia în calcul toate momentele în care echipa a avut șanse de a marca și cât de aproape a fost să înscrie, dar și cum a controlat jocul sau cum s-a apărat.

Astfel, expected points spune: „Uite, echipa asta a jucat destul de bine, a avut multe ocazii, a dominat jocul, a meritat mai multe puncte decât cele obținute, chiar dacă scorul nu reflectă asta!”. În alte cuvinte, dacă echipa a avut șanse mari, dar nu a avut noroc sau calitate în momentele decisive, XPoints va arăta câte puncte ar fi trebuit să câștige dacă totul ar fi mers perfect pentru ea.

Această metrică ajută antrenorii, analiștii și cluburile să înțeleagă mai bine performanțele reale ale unei echipe, dincolo de scorurile finale, oferind o imagine mai detaliată a eficienței și a potențialului echipei.

Comparație între clasamentul real și cel al parametrilor de joc

S-a grăbit Botoșaniul cu Ciobi?

Pentru o mai ușoară înțelegere a acestei ierarhii, echipele scrise cu roșu sunt cele care ar trebui să se simtă nedreptățite de recolta reală strânsă după sezonul de toamnă. Cea mai năpăstuită pare a fi

Dacă tot a folosit ca argument faptul că Liviu Ciobotariu nu folosește inteligența artificială generată de instrumentele de măsurare a parametrilor fizici, care arată că jcoul echipei a fost undeva la nivelul mijlocului clasamentului.

Buzăul și Oțelul meritau mai mult

După jocul prestat, Buzăul ar fi fost tot pe ultima poziție, doar că fără handicapul de punctaj din clasamentul real. Așa cum Oțelul a jucat un fotbal mult mai bun decât ceea ce a indicat tabela la sfârșitul meciurilor. Pentru Încă.

Tandea pe mandea

U Cluj, CFR, Petrolul, Hermanstadt, Farul și Poli Iași au produs pe teren cam cât au strâns și în tolba clasamentului. În cazul lor, diferența dintre punctele reale și XPoints e subzecimală, astfel că, niciuna dintre ele n-ar trebui să invoce destinul pentru rezultatul sportive. Au ceea ce merită.

Dinamo, să nu faci nuntă!

Sunt însă și câteva echipe care ar trebui să scurteze nunțile și să privească în ansamblu situația de fapt. Dinamo continuă să rămână pentru mine marea revelație a sezonului de toamnă. De la echipa care abia a evitat retrogradarea în iunie a ajuns o protagonistă a zonei de paly-off, iar acesta mi se pare un salt uriaș.

Doar că, analizând datele de mai sus și revăzând din memorie anumite partide, apare clar ideea de speculație la maximum a șanselor ivite. Pentru fani asta se traduce prin echipă pragmatică. Opozanții o pot considera norocoasă. și setarea obiectivelor realiste pentru 2025. Știți, chestia aia zisă de nea Imi: „Să nu-ți faci iluzii, ca să n-ai deziluzii!”.

Rapid prinde play-off-ul, FCSB și Universitatea Craiova se bat la titlu

Dacă măcar își păstrează nivelul de joc și-și rezolvă problemele de eficacitate, Rapidul pare să ia fața Petrolului sau a celor de la Sepsi, principalele contracandidate la un loc în zona europeană a clasamentului. Asta pentru că nivelul jocului prestat de giuleșteni, cel puțin în ultima parte a sezonului, a generat XPoints.

La fruntea ierarhiei, se constată că două echipe, FCSB și Universitatea Craiova, au de ce să-și muște unghiile pentru că n-au obținut mai mult din unele meciuri. Sorin Cârțu ar zice că nu știe să antreneze norocul. Doar că el se poate întoarce la un moment dat. 7,6%, respectiv 11,4% marjă deficitară, adică mai puține puncte obținute în raport cu jocul conferă speranțe la prima poziție pentru roș-albaștri, dar și pentru „lei”, de vreme ce echipele clujene au obținut cam ce au produs, iar celelalte fie au deficit de joc, fie nu au acumulat nici puncte suficiente ca să poată compensa.

De azi într-o săptămână se reia campionatul. În vacanțe și analize joacă AI. Pe teren va fi însă realitatea!