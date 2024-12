Gigi Becali a tras linie la final de 2024: „Au fost ani mult mai frumoși. Mă mai urcam pe Maybach!”. Patronul FCSB, la un pas să se retragă din fotbal

. Gigi Becali a vorbit despre ce a însemnat acest an pentru el și pentru echipa sa, rememorând momente deosebite pe care le-a trăit în trecut.

Gigi Becali a rememorat succesele din anii trecuți cu echipa sa

Gigi Becali, , a rămas unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul finanțator încă în activitate din perioada de glorie a fotbalului românesc. Latifundiarul din Pipera a trăit multe momente deosebite alături de echipa sa.

După meciul câștigat cu Poli Iași, omul de afaceri a intrat în direct și a început să povestească. Acesta a comparat anul 2024, unul foarte bun pentru FCSB, cu anii în care bucureștenii luptau în cupele europene cu granzii din vest.

„Am bătut Ajax, am bătut Valencia la 11 metri. Am bătut Chelsea. Au fost momente prea frumoase pe care le-am trăit!”

„Este un an bun! Dar am avut ani mai buni. Când am jucat cu Real Madrid, a fost o mare bucurie! Au fost ani mult mai frumoși. Eram mai tânăr, mă mai urcam pe Maybach. O țin în curte și mă mai uit la ea și nu-mi vine să cred cum aveam atunci mașina asta.

Au fost meciurile cu Standard Liege, când s-a terminat meciul… îmi aduc aminte, se scursese toată energia din mine pe podea. Au fost mulți ani frumoși. Am bătut Ajax, am bătut Valencia la 11 metri. Am bătut Chelsea. Au fost momente prea frumoase pe care le-am trăit!

(n.r. ce se va întâmpla când vă veți retrage din fotbal?) Nu știu ce va fi în viitor, nu că mă dau mare, dar am avut înțelepciune, am avut intuiție și am avut un instinct. Că nu mă pricepeam la fotbal. Dumnezeu mi-a dat inspirația să iau niște jucători.

„Fotbalul dezleagă familia!”

De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit că nu își dorește ca membrii familiei sale să se implice vreodată în fotbal, considerând că acest domeniu dezbină și este periculos pentru cei nepregătiți să facă față.

„Pe Chiricheș am luat 10 milioane de euro. Pe Chiricheș l-am luat la o fază. Pe Man l-am luat la o fază, după un meci în liga a doua prin mocirlă. Sunt niște lucruri… nici nu-mi convine… nu vreau să-mi las familia în fotbal. Fotbalul e periculos.

Fotbalul dezleagă familia! Eram în pușcărie și am luat vreo 45 de milioane de euro. Dacă nu luam banii ăia în pușcărie, renunțam, ce mai puteam să fac. Așa a vrut Dumnezeu!”, a mărturisit Gigi Becali la