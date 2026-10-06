Analiza lui Marius Șumudică după înfrângerea României: “Hagi e bulversat! Trece de la o stare la alta”

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Marius Șumudică a analizat noua înfrângere suferită de România în UEFA Nations League. Luni seară, tricolorii au pierdut pe Arena Națională contra Suediei, scor 0-1, și ocupă ultimul loc în grupă. „Șumi” a vorbit despre jocul naționalei României și a comentat stările care îl încearcă pe selecționerul Gică Hagi.

Va pleca Gică Hagi? Ce a spus Marius Șumudică despre stările prin care trece selecționerul României după 0-1 cu Suedia

pe banca naționalei României ridică numeroase semne de întrebare în ceea ce privește viitorul selecționerului. Înfrângerea suferită de tricolori la limită cu Suedia, scor 0-1, creează noi incertitudini, iar Marius Șumudică a încercat să răspundă la întrebarea care stă pe buzele tuturor românilor.

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„(n.r. Va pleca Hagi? A cerut timp de gândire două zile) La cât îl știu de orgolios și din ce am mai stat cu el de vorbă, cred că nu acceptă înfrângerea. Dacă pierdea aseară cu 2-0 sau 3-0, cred că pleca. Asta este părerea mea. Acum, nu știu, am văzut și ieri, trece de la o stare la alta. Acum spune să-l lăsăm să se odihnească și că vom vedea, ‘eu sunt sub contract’.

Trece de la o stare la alta și nu pot să-mi dau seama. Este total schimbat. De la atitudinea pe care a avut-o și în care zicea că va juca un fotbal ofensiv și că va rezolva partea defensivă, de la un fotbal în care ne vom apropia de jocul Spaniei ca și strategie, a ajuns să ceară timp pentru că vrea să se cunoască mai mult. La echipa națională lumea așteaptă rezultate. Dacă nu ai rezultate imediate e foarte greu”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

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Analiza lui Marius Șumudică după România – Suedia 0-1: „O dominare sterilă”

România pare condamnată la ultima poziție în Grupa B4 din UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia. Imediat după meciul pierdut pe Arena Națională contra nordicilor, tricolorii au aflat că, oficial, pentru preliminariile EURO 2028. Marius Șumudică, impresionat de public, a remarcat o creștere în jocul naționalei României, însă nivelul rămâne unul modest.

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„Vreau să felicit publicul, toate felicitările pentru modul cum s-au comportat după înfrângeri. Am dat dovadă de patriotism. Toți suporterii care au fost prezenți la joc, toată lumea a fost aproape de echipă, aproape 50.000 de spectatori i-au susținut. Jucătorii nu au simțit în niciun moment ostilitate și de aici cred că s-a văzut și o mică reacție.

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O dorință mai mare a jucătorilor de a se autodepăși, de a ataca poarta. Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria pentru români. Am văzut foarte multă lume de fotbal că a sprijinit naționala înainte de acest meci. A fost loc de aplauze pentru publicul din România.

Referitor la joc, a fost o dominare sterilă. Ne-am creat în anumite momente situații, nu ocazii. Nu am avut ocazii clare noi. Mă uitam după prima repriză, ei avuseseră 5 ocazii clare de a marca, noi niciuna. Am început să devenim mai periculoși în momentul în care Stanciu a dat acel șut cu dreptul și a respins portarul, după care a prins mingea din nou”, și-a început Marius Șumudică analiza.

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Defensiva, marea problemă a naționalei României

Marius Șumudică este ferm convins că marea problemă a naționalei României, în continuare, este reprezentată de faza defensivă. De asemenea, antrenorul campion în România este de părere că Gică Hagi nu trebuia să facă experimente în această competiție oficială. „Totul a fost steril. Mari probleme, în continuare, pe fază defensivă. Consider că sunt probleme pe faza defensivă. În momentul în care joci în 4, am spus-o tot timpul, atât Bancu, cât și Rațiu din punct de vedere defensiv au probleme și suferă.

Golul pe care l-am luat a venit ca urmare a unei nesincronizări între Hindrich și Rațiu, care s-a oprit. Mai există o fază, în momentul în care Andrei Rațiu l-a pierdut pe Gyokeres din marcaj. Din punct de vedere ofensiv, Rațiu a jucat bine, a împins jocul, se vede că are calitate. Încă o dată, calitățile lui sunt într-un sistem cu 3 fundași, să-i dai voie să facă banda. Noi din nou am jucat fără benzi. A fost un 4-3-1-2. Am schimbat sistemul de la meci la meci.

Am jucat în 3 fundași centrali, am jucat ieri 4-3-1-2, am mai jucat cu 4 fundași centrali, toți pe linia de fund. Mi s-a părut că toate cele 4 meciuri au fost un experiment. Nu trebuia să fie un experiment având în vedere competiția. Este o competiție oficială și de aici vine nesiguranța, de aici vin problemele, de aici apar relațiile de joc care nu există în momentul de față”, au fost cuvintele lui „Șumi”.