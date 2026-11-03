Analiza lui Meme Stoica, după 0-1 la U Cluj! Care e strategia de transferuri la FCSB din iarnă

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Mihai Stoica a analizat înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Cluj, scor 0-1, și a dezvăluit planurile roș-albaștrilor pentru perioada de transferuri din iarnă. Oficialul fostei campioane a anunțat, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, că Gigi Becali este pregătit să investească pentru întărirea lotului. În același timp, MM a vorbit despre obiectivul echipei până la finalul anului, situația mai multor jucători și lupta pentru titlu, în care o vede pe Universitatea Craiova drept principala forță.

Mihai Stoica anunță transferuri la FCSB în iarnă: „Bani sunt, mai trebuie inspirație”

FCSB a pierdut confruntarea cu Universitatea Cluj, scor 0-1, iar Mihai Stoica a recunoscut că . Oficialul roș-albaștrilor a făcut o comparație cu prestația din meciul împotriva Rapidului și a subliniat că analiza internă este mai importantă decât explicațiile căutate în exterior.

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Stoica a dezvăluit că FCSB are nevoie de întăriri pe mai multe posturi, în special pentru a dubla anumite poziții. Potrivit acestuia, partea financiară nu reprezintă un obstacol, întrucât Gigi Becali este dispus să investească. Provocarea va fi identificarea fotbaliștilor potriviți. Până la deschiderea perioadei de transferuri, obiectivul este ca echipa să intre în primele șase locuri ale clasamentului înainte de finalul anului 2026.

„Cu Rapid am făcut un joc excelent, acum nu am fost la nivelul ăla. Mă interesează analiza noastră. Suntem bine, avem nevoie să dublăm niște poziții, dar în iarnă, cu inspirație și cu bani, vom reuși. Bani sunt, că Gigi e dispus să investească, deci mai trebuie inspirație. Cu jucătorii pe care-i avem acum trebuie să terminăm 2026 în primele șase.

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Deocamdată nu suntem acolo, dar se poate. Echipa are un antrenor de valoare și asta e cel mai important la momentul de față. Un arbitraj de ăsta, care te toacă mărunt, îți creează probleme. Nu aveau cum să treacă neobservate acțiunile domnului Călin, de aceea s-a enervat și Reghe”, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Mihai Stoica, detalii despre Radunovic, Muhar și Korenica! Ce jucători lipsesc cu Corvinul

Oficialul FCSB a abordat și situația mai multor fotbaliști din lot. În privința lui Risto Radunovic, Stoica a precizat că nu a existat deocamdată o discuție privind prelungirea contractului, deși fundașul este unul dintre jucătorii apreciați în vestiar. În schimb, Mihai Stoica s-a declarat mulțumit de progresul lui Muhar și a cerut răbdare în cazul lui Korenica, pe care îl consideră afectat de faptul că a fost utilizat pe mai multe poziții.

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„Garita lipsește o lună. Nu știam ce a zis Gigi despre Radunovic, dar trebuie să vrea și el să semneze. Nu am avut nicio discuție cu Risto despre prelungire, pentru că e prima dată când aud asta. E un jucător respectat în vestiar. Pentru noi e cum e Rodri pentru naționala Spaniei și cum era pentru City.

Muhar e din ce în ce mai bine, vizibil. Așteptăm să marcheze din nou, e un jucător important. Korenica are nevoie de mai mult timp să se adapteze. Muhar a jucat doar pe poziția lui, Korenica a jucat pe patru poziții. El a debutat mijlocaș central, a fost în stânga, număr 10, apoi dreapta. E un jucător bun în care-mi pun baza.

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Cu Corvinul nu joacă Crețu, Pădurariu, Cisotti, Garita, dar putem alcătui un prim 11 care să arate bine. Doar că întâlnim o echipă bună, cu antrenor pe măsură. La momentul actual, dintre antrenorii români, e pe podium, dacă nu omit pe cineva: Pancu, Maxim, Bogdan Andone”, a explicat Mihai Stoica.

Mihai Stoica o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu: „Mult superioară”

În finalul analizei, Mihai Stoica a recunoscut că . Oficialul bucureștenilor consideră că Universitatea Craiova arată mai bine decât principalele sale rivale, Dinamo și Rapid. Stoica a lăudat jocul formației pregătite de Filipe Coelho și s-a declarat convins că oltenii vor reuși să se califice în primăvara europeană. În opinia sa, participarea în Conference League nu trebuie să reprezinte neapărat un dezavantaj în campionat, dacă echipa reușește să gestioneze corect ambele competiții.

„Nu suntem implicați la momentul ăsta în lupta pentru primul loc. La cum arată lupta acolo, mi se pare Craiova mult superioară și lui Dinamo, dar și Rapidului. Așa mi se pare. Vom vedea dacă îi afectează Conference. Dacă vor reuși să descopere secretul… Noi am avut o perioadă de excepție când obțineam rezultate de excepție în Europa League, care e mult peste Conference, victoria cu PAOK, cu campioana Danemarcei, egalul cu Olympiakos, remiza cu ocazii mari de la Hoffenheim.

Cu toate astea, în campionat, jucând cam cu aceeași formulă, câștigam meci după meci. Dacă Universitatea Craiova va reuși asta, atunci îi poate face chiar bine Conference League. Eu sunt convins că se vor califica în primăvara europeană și îi văd foarte bine. Joacă foarte bine. La fotbal se poate întâmpla orice, dar acum arată bine”, a încheiat Mihai Stoica, la „MM la FANATIK”.