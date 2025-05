Analiza momentului la Testul Puterii, după derapajul fără precedent al lui George Simion din Franța. Costin Ciobanu: „Ne-a pus într-o situație absolut jenantă

Prezent la o emisiune a postului francez CNews, George Simion a făcut o serie de afirmații îngrijorătoare, care ne pot costa mult, ca țară, în relația diplomatică și strategică cu Franța. În acest context, analistul politic Costin Ciobanu și deputatul de Cluj din partea PNL Sabin Sărmaș, au venit la Testul Puterii pentru a comenta derapajul candidatului AUR la președinția statului.

Analiza momentului la Testul Puterii, după derapajul fără precedent al lui George Simion din Franța

Mai puțin de 48 de ore ne despart de alegerea noului președinte al României, iar activitățile celor doi candidați calificați în cursa pentru Cotroceni diferă întru totul. În timp ce Nicușor Dan se află în țară, mergând la dezbateri electorale, George Simion face turul Europei. Acesta a participat joi, 15 mai 2025, la un post de televiziune francez, unde .

În urma declarațiilor sale controversate, la Testul Puterii cu Denise Rifai a fost făcută o analiză amplă a comportamentului candidatului suveranist, care naște temere în rândul românilor și străinilor. „Nu îl putem suspecta că nu ar fi inteligent, dar totuși discursul acesta aruncă România într-un război diplomatic”, a început discuția realizatoarea emisiunii disponibile pe .

Costin Ciobanu a fost primul care a luat cuvântul, spunând de ce prestația lui George Simion poate naște conflicte.

„Cred că nu trebuie să ne gândim la strategiile domnului Simion, cât trebuie să ne gândim la urmările, la consecințele acestor declarații. Într-adevăr, putem să ne uităm la această emisiune și să spunem că a avut o prestație absolut ridicolă, care în mod cert nu a adus niciun beneficiu României. Însă domnul Simion face mai mult decât atât. Noi avem un parteneriat strategic cu Franța. Franța are militarii în România. Francezii, prin contribuțiile pe care le au ei, contribuie și la fondurile europene pe care le primim noi în România.

Domnul Simion, practic, în două zile a mers în Polonia, a pus în pericol relația cu Polonia, cu care de asemenea avem un parteneriat strategic. Acum merge în Franța și pune sub semnul întrebării o relație care cred că durează de două secole. România modernă este legată de Franța modernă. Deci e o chestiune foarte greu de înțeles pentru că ne putem uita la nivelul de limbă franceză, la felul în care se manifestă domnul Simion, două cuvinte în franceză, trei cuvinte în română, niciun fel de logică”, a spus analistul politic.

Denise Rifai a continuat, spunând că România a fost pusă într-o situație ridicolă, indiferent de limba în care a făcut acele declarații îngrijorătoare: „Dacă ar merge să ia apărarea statului român, m-ar bucura dacă ar face-o din toată inima în orice limba ar putea el. Problema este că o astfel de prestație la nivel internațional ne pune într-o situație absolut jenantă. Dar dincolo de caracterul jenant al faptului că un lider al României, care este imaginea, oglinda poporului și ne reprezintă, nu vorbește limba străină, nu contează. Ce spune este foarte important”.

„Gândiți-vă că acest om, să spunem că va fi ales duminică, trebuie să se întâlnească în Consiliul European cu președintele francez. Spune că nu o să meargă la Elysee. Adică ce facem? Punem relația cu Franța, cinci ani de zile, o trecem în plan secund. Care sunt planurile domnului Simion, având în vedere că depindem atât de tare de Europa? Are o înțelegere atât de precară a Uniunii Europene. Principalul atribut al președintelui este politica externă, trebuie să știe să funcționeze. Interdicție în Moldova, interdicție în Ucraina, relație cu Franța aruncată în aer. Probabil foarte proastă și cu Polonia, unde partidul domnului Tusk va câștiga și alegerile prezidențiale. În trei, patru zile, domnul Simion distruge politica externă a României. Nu doar că nu o înțelege, dar este un pericol pentru România”, a mai spus Costin Ciobanu.

Cum afectează comportamentul liderului AUR prosperitatea României?

Discuția a continuat cu faptul că George Simion nu înțelege cum se face politica externă și nici nu înțelege diplomația pe baza căreia se leagă parteneriate importante. În urma afirmațiilor făcute în Franța, atât față de popor, cât și față de președintele Macron, liderul AUR reprezintă un real pericol pentru ceea ce înseamnă relații europene și nu numai.

„Eu nu cred că Donald Trump are nevoie de lideri slugarnici în Europa, care nu înțeleg cum funcționează lucrurile. Nu ai nevoie de oameni care nu au niciun fel de înțelegere a relațiilor internaționale, a discuțiilor de la nivel european. Domnul Simion nu doar că este ridicol, dar creează într-adevăr probleme majore pentru ceea ce se va întâmpla începând cu săptămâna viitoare pentru România, dacă domnia sa, doamne ferește, ajunge președinte.

Problema e că nu e doar domnia sa ridicol. Ne pune pe noi toți într-o poziție ridicolă. Pentru că aici nu vorbim despre domnul Simion care, dacă ar fi pe persoană fizică, ne-am putea amuza. Problema e că aceste lucruri se răsfrâng asupra României. Domnia sa a vorbit săptămâna trecută despre Visa Waiver. Domnia sa s-a bucurat că noi am fost excluși din Visa Waiver. Acum merge la Paris și îl atacă președintele Macron. Nici nu contează ce părere poți să ai despre politica domnului Macron. Te aduci în Franța și pur și simplu le spui acelor oameni niște lucruri care nu se spun. Nu din diplomație, din politețe în primul rând”, a continuat specialistul la Testul Puterii.

George Simion este catalogat de Costin Ciobanu drept „cineva absolut inadecvat”, care a fugit din țară și nu a participat la dezbaterile politice organizate în contextul turul doi al alegerilor prezidențiale, menționând și întrebările pe care ar trebui să și le pună românii înainte de a vota.

„Cred că aceste lucruri ar trebui să fie revelatorii pentru ce ar însemna o președinție George Simion. Cred că românii ar trebui să-și pună această întrebare. Cum ar arăta președintele Simeon? Cum s-ar comporta el? Cum ar reprezenta el România? Românii ar trebui să-și pună o întrebare. După ce îl vezi pe domnul Simion în Franța, în ultimele două, trei zile, în Polonia, este acest om un potențial factor de prosperitate, de influență pentru România sau mai degrabă o să ne ascundem și o să încercăm să evităm toate prestațiile publice internaționale?”, a conchis invitatul lui Denise Rifai la FANATIK.ro

Cum va sancționa Franța și Europa derapajul lui Simion

Sabin Sarmaș, candidatul care a obținut aproape 40.000 de voturi pentru primăria Clujului și deputat PNL, susține că George Simion pune România într-o poziție foarte dificilă în urma acțiunilor sale din ultima perioadă.

„Este limpede că nu are niciun soi de înțelegere asupra fenomenului diplomației. Este limpede că nu a fost pus vreodată într-o postură în care să înțeleagă cum funcționează diplomația, mai ales în Europa. Eu înțeleg că astăzi Donald Trump reinventează diplomația mondială, dar n-a făcut-o de maniera de care o face George Simion, care nici măcar nu este, și sper să rămân așa, președinte ales. Are acces la niște scene pe care nu are ce căuta dacă ne uităm la pregătirea lui. Nu înțelege cât de mult e de reparat diplomatic după astfel de gesturi”, a spus acesta.

Întrebat , dacă va ieși George Simion președinte, după declarațiile făcute de candidatul român în țara sa, Sarmaș a explicat:

„Va face exact ce face un președinte care respectă poziția și care înțelege poziția de președinte. România nu începe și nu se termine cu Simion, Europa nu începe și nu se termine cu Simion, indiferent de aliații lui din zona de pe flancul sud-estic al Europei. Probabil domnul Macron se va strădui să îl învețe pe domnul Simion cum trebuie să facă politică externă. Europa a făcut asta și cu Italia, și cu Ungaria. Însă sunt absolut convins că Europa nu va risca să marginalizeze. Nu vor renunța la România imediat, pentru că totuși e vorba de poporul român.

Domnul Simion, dacă într-o ipoteză în care ar fi ales la fel ca și domnul Nicușor Dan, probabil că va fi ales cu o diferență foarte mică, oricare dintre ei, față de celălalt. Europa va încerca să ne readucă și vor face eforturi mari pe calea bună. Însă asta va veni cu costuri foarte mari. Nu-mi imaginez o Europă care să spună că ne izolează, că renunță la noi. Ăsta va fi discursul pe care îl va avea în continuare George Simion, care va prinde curaj după astfel de momente. Nu va înțelege un gest de înțelegere și de acceptare a Uniunii Europene.

El se va duce mâine la Londra și mâine la Berlin. El oricum ceea ce face, nu înțelege că făcând un circ absolut pentru electoratul lui, nu înțelege ce prejudicii produce. Prejudiciile nu cred că le înțelege pentru că nu le-ar face. El pentru a-și da un mesaj electoratului și arăta că ăsta e felul de a fi puternic, a unui lider din România, el în definitiv arătând cât de slab și nepregătit este, consideră că aduce un capital. Eu cred că are momente în care derapează fără să înțeleagă cât de departe merge. El e un populist, în mod evident, își propune să meargă până la o limită, însă spiritul din galerie probabil că nu l-a părăsit. Încă judecă, se comportă într-o mentalitate d-asta, într-un spirit de turmă, care se întâmplă în galerii, și mai dă și cu pumnul din când în când”.

Cine stă în spatele declarațiilor șocante făcute de candidatul suveranist?

Costin Ciobanu a fost întrebat, de asemenea, cine crede că îi scrie discursurile lui George Simion. Acesta a spus că stilul candidatului este diferit de cel al presupusului lui mentor, Călin Georgescu.

„Discursul domnului Simion e mult mai brutal, mult mai superficial, mult mai necizelat. Mesajele sunt mai directe. Domnul Georgescu nu se prezenta drept un politician. Domnia sa era un fel de guru politic. Ați văzut cadrul alb, lumina din spate. El ne ținea o predică cu lucruri chiar mai periculoase decât domnul Simion. De multe ori nu-ți dai seama cine este. Domnul Simion joacă diferite roluri în această campanie.

La un moment dat, și în campania trecută, a încercat să pară moderat, a încercat să aibă o strategie de normalizare. S-a întâmplat și în prima săptămână de turul al doilea. Cum îl vedem pe George Simion dezlănțuit, care se bate cu președintele Macron, care îl atacă pe Donald Tusk, care are probleme cu jurnaliștii”, a spus analistul, urmând să fie întrebat despre motivul pentru care Simion a schimbat strategia: „Pentru că probabil a văzut ce s-a întâmplat în prima săptămână. Noi vorbim astăzi de niște alegeri strânse. Gândiți-vă că diferența între George Simion și Nicușor Dan a fost de 20 de puncte procentuale. În istoria noastră recentă nu cred că a mai avut un astfel de episod. Dacă George Simion juca bine rolul, noi astăzi nu mai discutăm despre alegeri strânse”.