Analiza șefilor de la CFR Cluj, după tragerea la sorți din Conference League! Ce șanse au ardelenii: „Avem un mare atu!”

Cristi Balaj a fost invitatul lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre campania europeană a CFR-ului. Ardelenii debutează în curând împotriva celor de la Neman, în turul doi al Conference League.

CFR Cluj este precaută în drumul european

Clujenii spun că sunt precauți, întrucât toate meciurile pot fi grele, mai ales meciurile cu iz european. Totodată, Cristi Balaj crede că trebuie rezolvate problemele defensive urgent, care erau un atu pentru Dan Petrescu.

„În primul rând, trebuie să ne gândim la meciul nostru. Am mai văzut situații în trecut, când, fiind început de campionat, au apărut surprize. N-aș vrea să mă gândesc la următorul joc, atât timp cât am învățat din trecutul nu foarte îndepărtat.

E foarte important să ne concentrăm la jocul nostru. Braga probabil că e o echipă mai bună. Are un istoric. Din punctul meu de vedere, am încredere. Eu chiar am încredere în echipa noastră. Ați văzut cum jucăm.

Și la meciul cu Rapid, faptul că am reușit să înscriem de două ori e un lucru pozitiv. Din păcate, trebuie să rezolvăm problemele din defensivă, aici e treaba lui Dan Petrescu. Defensiva a fost un atu puternic pentru Dan Petrescu în perioada când a antrenat la CFR Cluj.

Orice putem să spunem, dar niciodată că nu se pricepe în a crea un sistem defensiv puternic. Suferim în acest moment. Nu știm foarte multe, competiția la ei a început, au mai multe meciuri jucate, nu foarte multe.

Știm foarte puține despre ei, tind să cred că suntem favoriți. Mai ales că meciurile de acasă le joacă în deplasare. Au această sancțiune în acest moment, dispută meciurile în Ungaria, la Gyor. E un atu pentru noi acest lucru, dar trebuie să îl materializăm.

N-aș vrea să spun, dar cred că în sinea mea suntem favoriți. Când vin și mărturisesc cu tărie nu fac decât să aduc deservicii. Am avea impresia că meciul e câștigat de dinainte să înceapă, și nu e așa“, a spus Cristi Balaj, în exclusivitate.

Când joacă echipele românești în Europa

, chiar pe stadionul Ghencea, în turul doi al Ligii Campionilor. Corvinul Hunedoara întâlnește pe Rijeka, joi, pe data de 25 iulie, în turul doi al Conference League.

CFR Cluj și Universitatea Craiova intră și ele pe traseul european, care vor juca împotriva unor formații dificile. Ardelenii dau piept cu bielorușii de la Neman, iar .

