Analiza tare a lui Adi Ilie după 4-0 cu Andorra. Ce spune de Ianis și Stanciu

Stanciu a rupt echilibrul grație unei execuții superbe încă din minutul 23. Ianis Hagi i-a urmat exemplul și a dus scorul la 2-0 5 minute mai târziu. Cei doi mijlocași ofensivi sunt în prezent cei mai periculoși jucători din lotul lui Iordănescu.

Adrian Ilie pariază pe Stanciu și Hagi

“Vorbim și de asta. Vorbim și de locul lui Ianis din teren și de locul lui Stanciu. Sunt doi jucători importanți. Mi-a plăct atitudinea lor încă din minutul 1. Chiar dacă am dat gol în minutul 23, după 6 minute au marcat din nou.

Au împins jocul în fiecare minut. Cred că asta ne-a lipsit cu Belarus, chiar dacă adversarul a fost mai dificil. Atitudinea jucătorilor a fost foarte bună și în minutul 80 atunci când noi atacam și puteam să mai marcăm.

Vorbim de strategie sau de tactică, de jocul naționalei. Am impresia că în momentul de față, în grupa asta, în grupa asta, doi jucători trebuie să joace în permanență. Ianis Hagi și Nicolae Stanciu. Acolo e poziția lui Hagi”, a spus Adrian Ilie.

România este liderul grupei

România s-a impus cu 4-0 în fața Andorrei. Grație acestui succes, tricolorii au urcat pe primul loc în grupă. Adversara României are însă un as în mânecă. În cazul unui succes în restanța cu Israel, Elveția poate reveni pe prima poziție.

“Pentru că acești doi jucători, în orice moment, chiar dacă spre exemplu, cu Kosovo, Stanciu ratează penalty, dar după marchează. Ei îți pot debloca meciul cu o execuție. Stanciu printr-o lovitură liberă, Ianis cu un șut de la distanță.

Sunt singurii jucători care pot să îți deblocheze un echilibru. În două secunde câștigă meciul. Și tactica a fost foarte bună. Poate în meciul cu Elveția trebuie să te aperi mai mult, dar în orice meci ei doi trebuie să joace, dau un șut și deblochează meciul.

Coman, de exemplu, este foarte bun și are execuții. Dar Coman ca să aibă execuții are nevoie de meciuri în spate bune. Ianis și Stanciu nu au nevoie de meciuri bune, ei deblochează situația chiar nejucând nimic. Coman are execuții, dar el trebuie să aibă încredere în lucrul respectiv”, a completat Adrian Ilie pentru FANATIK SUPERLIGA.

Analiza lui Adrian Ilie