Verdict categoric după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone: ”El e singurul câștigător. Nu știu cum a renunțat Gigi Becali”

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Invitații emisiunii FANATIK SUPERLIGA au analizat transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Dacă Eugen Neagoe nu înțelege de ce Gigi Becali i-a dat drumul pe o sumă așa mică, Sabin Ilie consideră că jucătorul este cel mai avantajat din această mutare.

Cum este văzut transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Bîrligea a fost pentru 1,5 milioane de euro. Dacă noua echipă a internaționalului român se va menține în Serie A, atunci jucătorul va fi cumpărat definitiv și se va mai plăti 3,5 milioane de euro.

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”Am înțeles că ei au mai luat un atacant de la o echipă din Polonia, care a retrogradat în liga a doua, cu 13 milioane. Deci pe ăla au dat 13 milioane și pe Bîrligea… Care este un jucător bun, un jucător de echipă națională.

(n.r. – Cum sună pentru fotbalul românesc acest transfer?) Păi sună… Dacă ne elimină echipe de nivelul ăsta, normal că oamenii nu dau mai mulți bani, chiar dacă jucătorul este valoros. Pentru că, din punctul meu de vedere, Bîrligea este.

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N-am văzut aseară un jucător, spre exemplu la Ararat, de nivelul lui Bîrligea, cum nici la Auda n-am văzut un jucător de nivelul lui Bîrligea. Dar oamenii… Nu știu cum a renunțat Gigi Becali la el”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce doar Bîrligea are de câștigat din acest transfer

Jurnalistul Marius Mitran a încercat să explice cum a gândit Gigi Becali cedarea lui Daniel Bîrligea, iar fostul atacant Sabin Ilie consideră că la acest moment singurul care a ieșit pe plus din această afacere este chiar jucătorul.

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”Bine, să sperăm că prețul e de fapt de cinci milioane și că Frosinone va rămâne în Serie A deși e foarte greu. A renunțat pentru că, de fapt, e convins că prețul e de cinci, nu e de 1,5. Are acest gând că, de fapt, e de cinci. Sau că doar pentru 10 luni l-a dat și vine înapoi și a luat un milion jumate”, a spus Mitran.

”Cred că cel mai mare câștig îl are Bîrligea, că ăștia plătesc un milion jumate. Dacă Bîrligea va juca bine și va da goluri, Frosinone dă diferența și-l vinde cu 15-20 de milioane în altă parte. În schimb, dacă Bîrligea nu rupe gura târgului, se întoarce înapoi, FCSB câștigă un milion jumate. În momentul acesta, doar Bîrligea este câștigătorul, restul, cluburile… Dacă Bîrligea joacă foarte bine, atunci da, FCSB-ul încasează diferența.

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Nu trebuie neapărat să dea șapte, opt, zece goluri, că și în România în 80 de meciuri are 30 de goluri. Chiar dacă nu dă goluri, Bîrligea e un jucător bun, are execuții, e jucător de forță. Este cel mai bun atacant, număr 9 care a jucat în campionatul României. Dar, din punctul meu de vedere, pentru el e bine făcut pasul, pentru el personal.

Între cluburi e cu două tăișuri. Frosinone dacă nu joacă bine, pierde un milion jumate, că dacă nu joacă bine, nici nu se folosește de el. Clar că n-o să-l bage, nu? FCSB încasează un milion jumate, dar poate are alte pierderi prin campionat sau nu știu dacă îi găsește un înlocuitor”, a afirmat Sabin Ilie.

Presiune uriașă pe umerii lui Bîrligea

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă va conta faptul că Bîrligea a fost format în fotbalul din Italia, Marius Mitran este convins că acest lucru reprezintă un avantaj.

”Contează absolut așa cum vin eu la emisiunea asta. Dacă te cunoșteam pe tine și pe Horia acum o lună, era o idee. Dacă v-am cunoscut acum 25 de ani, e altă idee. El se întoarce într-un mediu al lui. El a crescut acolo, știe ce e acolo, știe limba, știe niște obiceiuri. Nu e ca un transfer în Germania sau în Anglia”, a precizat Mitran

”Totul este în mâinile sau în picioarele lui. Pentru că el, dacă se va impune, chiar dacă pe celălalt atacant au dat mai mulți bani, el dacă este valoros, joacă în fața ăluia”, este de părere Neagoe, însă Sabin Ilie a tras un semnal de alarmă: ”În ultimul timp, ”.

”De ce l-a vândut cu un milion cinci sute? Că dacă voia să ia pe el cinci, șase milioane, lua. Putea să-l dea prin Asia pe undeva și luau banii ăștia. Dar din punctul meu de vedere, cel mai câștigat este Bîrligea. Salariu bun. E mult mai ușor pentru el ca de la FCSB să meargă la o echipă cât de cât de mijlocul clasamentului.

Lumea trebuie să înțeleagă că coeficientul jucătorilor români nu este mare, de aia suma de transfer scade din ce în ce mai mult. Înainte opt milioane, nouă, încet-încet, în ultimii ani trei milioane, patru milioane și o să ajungem la sute de mii de dolari sau de euro, pentru că asta e piața”, a menționat Sabin Ilie.