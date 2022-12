Analiza VAR continuă și după finala Cupei Mondiale. ”Am văzut încă din start că are dreptate”

Finala Cupei Mondiale, Argentina – Franța, a oferit un spectacol incitant. Și, pentru mulți, a fost . Dar a născut și o mulțime de discuții legate de arbitrajul polonezului Szymon Marciniak, cu precădere ale conaționalilor și fanilor învinșilor. Acesta . Iar oficialul VAR la acea partidă, Tomasz Kwiatkowski, spune însă că aceste comentarii sunt nefondate.

Oficialul VAR îi contrazice vehement pe contestatarii arbitrajului din finala Cupei Mondiale

La finala Cupei Mondiale, spectacolul, pe teren și în tribune, a fost cuvântul de ordine. Nu a lipsit însă nici tensiunea, care, în multe momente, a dus la încălcarea regulamentului.

ADVERTISEMENT

Dovadă, 45 de faulturi. Ori cele 7 cartonașe acordate în timpul meciului, căruia i s-a adăugat, un altul, pentru Emi Martinez, la loviturile de departajare. În plus, au fost acordate trei lovituri de pedeapsă.

Prestația arbitrului Szymon Marciniak a fost considerată, de către marea majoritate a specialiștilor, drept una foarte bună. Și nici jucătorii francezi nu s-au plâns.

ADVERTISEMENT

Au făcut-o însă susținătorii învinșilor. Însă, în opinia lui Tomasz Kwiatkowski, cel care a fost arbitru VAR la partida amintită, fără fundament. Iar acesta a și detaliat. Spunând că, probabil, cea mai dificilă decizie a fost cea de la simularea lui Marcus Thuram.

”Cu siguranță este simulare. Arbitrii VAR se bazează adesea pe primul sentiment. În această situație, era fie infracțiune, fie simulare. De îndată ce Szymon a mers pe prima variantă, am spus că trebuie să oprească jocul și că trebuie să verificăm.

ADVERTISEMENT

Din fericire, am văzut de la prima verificare că are dreptate. Al doilea unghi doar mi-a confirmat. Ei bine, asta înseamnă că decizia de pe teren a fost corectă. Am analizat totul destul de repede. Și nu a fost o situație ușoară pentru un oficial VAR.

Au fost șase goluri în care au fost mai multe situații la limită în faza premergătoare. Am avut trei penalty-uri care au fost foarte bine dictate de Szymon. Am avut două situații cu un potențial cartonaș roșu. Plus faza deja amintită.

ADVERTISEMENT

Când stai pe un scaun cald, bei o bere și mănânci chipsuri, totul pare simplu. Pe lângă situațiile pe care le-am menționat, am verificat o mulțime de alte decizii la faze mai puțin importante.

ADVERTISEMENT

Szymon și jucătorii de pe teren merită cele mai mari aplauze. A fost un meci dificil și solicitant. Și pentru mine, în ceea ce privește emoțiile, numărul de incidente și responsabilitatea implicată. Am avut o viață mai ușoară, datorită faptului că Szymon a fost genial”, a spus .