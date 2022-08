Anamaria Ferentz, imagini cu copiii iubitului american. A plecat în vacanță cu întreaga familie

Fosta componentă a formației Demmo și-a întemeiat familia pe care și-a dorit-o mereu. Are un iubit în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește de foarte mulți ani, bărbatul fiind tatăl a 7 copii cu vârste diferite.

Anamaria Ferentz, în excursie cu iubitul și copiii acestuia. Cum s-a pozat cântăreața

Anamaria Ferentz le-a arătat fanilor din mediul virtual mai multe imagini cu copiii iubitului american. Vedeta a plecat în vacanță cu întreaga familie, după ce în urmă cu foarte puțină vreme a fost pe meleagurile natale.

ADVERTISEMENT

Artista nu a fost însoțită de pentru că cei mici erau în vacanță și nu aveau cu cine să rămână în America. La întoarcere cântăreața a profitat de timpul liber și a plecat în concediu cu copiii partenerului.

Blondina a decis să plece într-o excursie cu mașina, dar nu le-a dezvăluit urmăritorilor săi destinația finală. Din postările din online se poate observa că Anamaria Ferentz se află în autoturism, de unde nu lipsește și un câine.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil este vorba de un animal de companie de la ferma americanului unde este stabilită cântăreața împreună cu cei 7 copii ai acestuia.

Anamaria Ferentz, pe meleagurile natale, fără iubit

Anamaria Ferentz își stabilește din timp pe care le desfășoară pe parcursul anului și de fiecare dată ajunge în România la cei dragi. Blondina nu renunță la timpul petrecut alături de părinți și persoanele apropiate.

ADVERTISEMENT

„Iubitul meu nu a putut să vină în vacanță pentru că are copii. Sunt în vacanță și nu am avut cu cine să-i lăsăm și atunci a trebuit să se sacrifice el. Iar eu, cum în fiecare an îmi planific vacanțele din timp, înainte de a se întâmpla, a trebuit să merg în acea vacanță.

Niciodată nu-mi planific o vacanță cu o săptămână sau două înainte, ci cel puțin cu o lună sau două înainte. Nu renunț la vacanța cu familia, aproape din niciun motiv.

ADVERTISEMENT

Doamne ferește de probleme de sănătate sau altceva de genul ăsta, însă orice ar fi eu îmi văd familia și să sperăm că data viitoare, cât de curând posibil, va putea să vină și el”, a declarat Anamaria Ferentz într-o emisiune, notează .