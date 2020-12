Anamaria Ferentz sfidează trecerea timpului. Cum arată solista trupei Demmo la 45 de ani

Anamaria Ferentz, solista trupei Demmo, s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu 10 ani, când a hotărât să se stabilească definitiv în Statele Unite ale Americii.

În vârstă de 45 de ani, Anamaria Ferentz este neschimbată, iar trecerea timpului nu și-a lăsat deloc amprenta asupra chipului ei lipsit de riduri și trupului ei tonifiat.

Cu toate că s-a retras din viața publică, Anamaria Ferentz este foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează diverse imagini inedite din vacanțele ei de lux.

Anamaria Ferentz, viață lipsită de griji în America

La 45 de ani, Anamaria Ferentz arată excelent, dovadă fiind fotografiile ei din mediul online. Cu un ten impecabil și cu o siluetă demnă de invidiat, cântăreața poate fi foarte ușor de confundat cu o tânără de 20 de ani.

În urmă cu 10 ani, artista s-a mutat în America, unde are o viață de vis. Conform spuselor ei, Anamaria Ferentz a învățat multe din experiențele ei de-a lungul vieții și se bucură din plin de prezent.

,,Am mulți prieteni în America, oriunde mă duc îmi fac prieteni, cu pasiuni diferite, vârste diferite, sunt foarte diversificată și la acest capitol. Sunt și genul care meditează, fac yoga, merg la hike-uri sau mă duc și descopăr noi restaurante, terase, locuri, timp să ai. California este minunată! Mă simt ca într-o vacanță non stop care sper să nu se termine niciodată. Îmi place spiritul aventurier, așa îmi este și zodia.

Nu regret absolut nimic din viață mea, pur și simplu toți pașii pe care i-am făcut m-au adus exact în momentul în care sunt și toate experiențele pe care le-am avut și tot ceea ce am trăit, a fost un amalgam de experiențe, cele mai multe plăcute iar cele neplăcute m-au făcut să înțeleg cine sunt, ce vreau, ce nu vreau, ce îmi doresc, ce nu îmi doresc, așa ajungem să ne cunoaștem până la urmă”, declara Anamaria pentru Ciao.

View this post on Instagram A post shared by Anamaria Ferentz (@i.am.ferentz)

Frumoasa blondină locuiește chiar în Los Angeles și a reușit să își facă foarte mulți prieteni. În plus, Anamaria Ferentz are un stil de viață sănătos și merge foarte mult pe jos.

,,Mi-e bine aici unde sunt, îmi place foarte mult orașul în care locuiesc, cui nu îi place Los Angelesul? Îmi place foarte mult zona în care locuiesc, e una dintre cele mai frumoase. Mă simt ca la New York. Merg pe jos foarte mult, totul este aproape, toate sunt aici unde locuiesc eu, toate muzeele, The Groove, cel mai fain mall e lângă mine, totul! Restaurante, terase, supermarketuri foarte mari deschise non-stop, magazinele mele preferate, restaurantele cel mai bune.

Stau lângă Rodeo Drive, e la 10 minute de condus cu mașina, locul meu preferat este World of Astoria Hotel și acolo am restaurantul și rooftopul preferat. Sunt între downtown și ocean, la mijloc, este perfect. Am unde să îl plimb pe Supai, câinele meu, are mulți prieteni aici în cartier! Până la biroul unde am lucrat până în luna decembrie făceam 8 minute atunci când nu era trafic. Este foarte convenabil. Sunt una dintre puținele persoane din L.A. care nu stau în trafic și în mașină foarte mult! Din contră, merg foarte mult pe jos!”, a mai spus artista.