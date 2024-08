Anamaria Ferentz spune ce îi lipsește în America și cum reușește să nu-și arate deloc vârsta: „Logodnicul meu, uneori, uită”

Anamaria Ferentz e plecată de 14 ani din România, stabilită în Statele Unite ale Americii, unde locuiește împreună cu logodnicul ei. Vedeta recunoaște, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt momentele în care i se face dor de țara natală, dar și cum reușește să nu-și arate vârsta din buletin.

Anamaria Ferentz duce dorul tradițiilor românești. Ce îi spune logodnicului ei mereu, dar uneori uită

Fosta membră a trupei Demmo a părăsit România, definitiv, în anul 2010. Nu tot ce a găsit, însă, în America a fost pe placul ei. Cu toate că există lucruri la care strâmbă din nas, pe care le condamnă cu fermitate, cântăreața în vârstă de, atenție, 48 de ani, face tot posibilul să ducă o viață echilibrată din toate punctele de vedere.

Anamaria Ferentz devine nostalgică de fiecare dată când își amintește de tradițiile românești, cum a fost și cazul recentei sărbători, Adormirea Maicii Domnului. În America, sfinții nu sunt importanți, așa că nu se fac urările de la noi și nici petrecerile, lucru pe care Anamaria a ținut să îl menționeze.

Cu toate astea, în zilele de nume, de Sfânta Maria Mare (15 august) sau Sfânta Maria Mică (8 septembrie), logodnicul îi oferă flori și o felicită, deși, uneori uită să facă asta. Atunci artista îi amintește că e ziua ei și trebuie marcată într-un fel.

Artista se răsfață la fiecare ocazie: „Îmi fac cadouri”

„Din păcate, eu aici nu sunt cu familia, nici nu am prieteni români în zona în care stau, și atunci când sunt sărbători din astea de nume, că în America nu se sărbătoresc sfinți și chestii religioase, decât în comunități religioase, dar nu au ei treabă cu sfinții, ca să zic așa și comunitatea mea de români nu este foarte aproape de mine, nu sărbătoresc în stil românesc, din păcate!

Ce fac de obicei când sunt zile de nume: mă răsfăț. Ori mă duc la masaj, ori îmi fac părul, manichiura, pedichiura, cosmetică. Mă duc la cumpărături pentru mine, îmi fac cadouri. Bineînțeles că logodnicul meu îmi zice de ziua numelui felicitări, uneori uită, dar în acele zile îi amintesc. Dacă își aduce minte mai și cumpără flori sau un cadou. Aceste chestii nu le vin ușor celor care nu sunt români, pentru că nu au crescut cu aceste obiceiuri.

E o chestie culturală, pe chestiile astea culturale am o nostalgie uneori, pe diferențele astea de cultură. Una e să petreci românește, îți spun sincer, alta e în orice altă cultură. De Sfânta Maria m-am dus să mă răsfăț, m-am coafat, vospit, din astea de fetițe. La cumpărături am zis că o să ajung, dar nu am mai ajuns, probabil comand ceva online”, a declarat Anamaria Ferentz, în exclusivitate pentru FANATIK.

„În jurul meu, multe persoane se îmbolnăvesc din cauza mâncării”

În continuare, ne-a spus și ce face de arată atât de bine, având aceleași kilograme ca în liceu. Artista a spus că a redus destul de mult consumul de zahăr și tinde să mănânce cât poate de sănătos, mai ales după ce a văzut în jurul ei oameni îmbolnăvindu-se din cauza mâncării proaste.

De asemenea, și la ce produse de îngrijire folosește. Nu toate lucrurile cărora li se face reclamă sunt neapărat bune pentru corp, subliniază blondina.

„Prăjituri nu mănânc, pentru că am renunțat la zahăr cât pot eu de mult. Am zile în care fac excepții, mai mănânc și puțină înghețată sau ciocolată. În jurul meu, multe persoane se îmbolnăvesc din cauza mâncării. E foarte important ce mâncăm și cât mâncăm, apoi să facem sport, să avem o gândire sănătoasă. Cred că mai trebuie să avem grijă la orice produs folosim pentru corp, de la firul de păr până la ultima unghiuță.

E foarte important de știut că orice toxină, orice chimicală, substanță care afectează corpul, la un moment dat, toate adunate contează mult și de acolo vin și bolile, pe lângă stările psihice, stresul de zi cu zi. Încerc să reduc pe cât de mult pot din substanțele toxice. Apoi, în America mâncarea nu este foarte sănătoasă și încerc cât de mult să aleg produse naturale, biologice, neprocesate”, ne-a spus Anamaria Ferentz.

Anamaria Ferentz nu vrea să audă de droguri sau alcool: „Nu mă interesează ce e la modă și ce cred unii că e cool”

Apoi, ne-a mai spus că face sport aproape zi de zi și nu îi place să stea degeaba. Un alt secret al frumuseții ei este și faptul că a stat departe de vicii. Anamaria ne-a zis că nu a fost niciodată curioasă să vadă cum sunt drogurile. Condamnă consumul de stupefiante cu vehemență, chiar dacă observă în jurul ei că e ceva la modă în ziua de azi.

„Eu niciodată nu am mâncat foarte mult, dar în același timp am mâncat destul de sănătos. Fiind vegetariană, a contat foarte mult, din punct de vedere al sănătății. Am aceleași kilograme din liceu, nu am avut niciodată schimbări în greutate. Nu am fumat, nu am consumat alcool.

Uneori, după masă, mai beau un pahar de vin sau un pahar de șampanie sau dacă sunt la un restaurant, la o cină mai specială. Nu am folosit droguri în viața mea, nici măcar să încerc. Nu am fost nici curioasă, pentru că n-am auzit pe nimeni să aibă vreun efect pozitiv de la așa ceva. Eu niciodată nu mă iau după turmă. Nu mă interesează ce e la modă și ce cred unii că e cool.

A te îmbăta sau a te droga nu mi se pare cool. E părerea mea și o să mi-o exprim. Mulți o să spună că sunt de modă veche. E doar problema lor, nu a mea. Eu am grijă de sănătate și de aceea arăt cum arăt. Sunt extrem de ocupată, cu o familie foarte numeroasă, călătoresc mult, fac și sport. Eu sunt sufletistă, dau tot ce pot, ofer timpul meu tuturor, ceea ce nu e neapărat un lucru bun, dar așa sunt, timpul meu este foarte limitat”, a completat Anamaria Ferentz.