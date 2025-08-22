News

Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. „Până când vom ignora propriul popor?”

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, propune ca românii să decidă prin referendum asupra ajutorului oferit Ucrainei. Mesajul transmis de aceasta
Ana-Maria Tomescu
22.08.2025 | 06:45
Anamaria Gavrila cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei Pana cand vom ignora propriul popor
Anamaria Gavrilă cere referendum pe tema ajutorului dat Ucrainei. Foto Hepta

Șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, critică deciziile luate de statul român în contextul războiului din Ucraina. Într-o postare pe Facebook, lidera POT susține că autoritățile au oferit sprijin Kievului, dar au ignorat nevoile propriilor cetățeni.

Anamaria Gavrilă vrea ca românii să decidă prin referendum asupra ajutorului oferit Ucrainei

Anamaria Gavrilă atrage atenția că agricultorii locali și comunitățile defavorizate nu au beneficiat de sprijinul necesar, în timp ce ajutorul pentru Ucraina a fost continuat să fie acordat. Ea susține că românii au fost ignorați de stat. „Până când vom ignora propriul popor? Românii au fost lăsați pe dinafară în favoarea unui sprijin total pentru Ucraina.

Rolul României în contextul războiului regional ar trebui recalibrat pentru a proteja, mai întâi, interesele și nevoile propriului popor. Ne-am adâncit în această situație mult prea mult. Românii au fost ignorați: ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns în spatele retoricii oficiale, în timp ce agricultorii locali și comunitățile defavorizate au rămas fără sprijin”, se arată în postarea publicată de Anamaria Gavrilă pe Facebook.

Șefa POT: „Vrem să știm ce sumă a acordat România Ucrainei”

Lidera POT solicită transparență totală: publicarea detaliată a ajutoarelor financiare, umanitare și militare oferite Ucrainei, inclusiv structura fondurilor, beneficiarii și impactul asupra bugetului național. Mai mult, Anamaria Gavrilă propune organizarea unui referendum prin care românii să decidă dacă sprijinul acordat Ucrainei mai este compatibil cu prioritățile României.

„Solicităm urgent un referendum național pentru a decide dacă România trebuie să continue acest nivel de implicare. Vrem transparență totală: să știm exact ce sumă a acordat România Ucrainei și să încheiem un acord de recuperare a acestui ajutor, conform modelului SUA. Solidaritatea nu poate fi unilaterală și netransparentă”, a adăugat lidera POT.

Propunerea liderei POT: Acord de recuperare a banilor, similar celui practicat de SUA

Șefa POT a mai subliniat necesitatea negocierii unui acord de recuperare a fondurilor, similar cu modelul practicat de Statele Unite, astfel încât resursele alocate să poată fi regândite sau returnate cetățenilor români.

„Propunem organizarea unui referendum prin care românii să fie întrebați direct dacă sprijinul acordat Ucrainei este în continuare în concordanță cu prioritățile naționale.
România trebuie să negocieze un acord de recuperare a fondurilor, similar celui practicat de Statele Unite, astfel încât sprijinul acordat să poată fi regândit și, eventual, returnat cetățenilor români”, afirmă aceasta.

 

