Anamaria Gavrilă, noi declarații halucinante. Îi cere lui Nicușor Dan să demonstreze că nu suferă de afecțiuni psihice

Liderul partidului POT, Anamaria Gavrilă, face declarații halucinante. Aceasta i-a cerut lui Nicușor Dan să meargă la medic și să declare că nu suferă de nicio afecțiune psihică, în contextul în care George Simion l-a făcut autist în urmă cu o zi.

„Să se supună unui control medical”

Anamaria Gavrilă are un nou derapaj, după ce îi cere lui Nicușor Dan să meargă la medic pentru o evaluare. Aceasta susține că primarul Capitalei are un anumit comportament, astfel că ar trebui să declare public faptul că nu suferă de nicio afecțiune și nu este sub niciun tratatament de specialitate.

„Având în vedere comportamentele publice tot mai vizibile ale domnului ND – precum mișcările bruște și repetitive ale capului, ridicările necontrolate ale umerilor și privirea rătăcită, care evită constant contactul vizual – considerăm legitim ca opinia publică să primească o lămurire clară.

Îl invităm, cu toată considerația, să declare public că nu suferă de nicio afecțiune psihică, că nu urmează un tratament medicamentos de specialitate și că este dispus, dacă e cazul, să se supună unui control medical independent. Încrederea cetățenilor într-un candidat la președinție începe cu transparența și asumarea”, a scris șefa POT pe pagina sa de Facebook.

„Aveți un candidat autist, săracul!”

În urma cu o zi, George Simion a avut un schimb dur de replici cu o jurnalistă Pro TV. Pe lângă faptul că acesta a refuzat să răspundă unor întrebări, el

„Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”, i-a spus liderul AUR jurnalistei Camelia Donțu. Ulterior, acesta și a spus că a folosit cuvântul „autist” din greșeală. În acest context, Simion a menționat că intenționa, de fapt, să spună că primarul Capitalei este „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist și soroșist”.