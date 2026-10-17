Anamaria Prodan a dat lovitura cu un puști-minune de 16 ani! Nicolae Armani a semnat primul contract de profesionist

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Nicolae Armani Ilie evoluează la academia clubului spaniol Hercules Alicante. Acum, este primul jucător al academiei care a primit șansa să semneze un contract de profesionist, la doar 16 ani.

Anamaria Prodan se laudă cu puștiul Nicolae Armani, cel mai bun jucător de la tineretul lui Hercules Alicante

Născut pe 23 aprilie 2010, Nicolae Armani Ilie joacă pe postul de atacant și este considerat unul dintre cei mai promițători juniori ai clubului. Cu toate că aparține lotului Juvenil B, Armani a fost promovat și la Juvenil A, unde evoluează împotriva unor adversari mai mari decât el.

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De-a lungul istoriei, Hercules Alicante a produs mai mulți fotbaliști care au ajuns la Barcelona, Atletico sau la echipe din Premier League. Pe această listă sunt trecuți Abde Ezzalzouli, Kiko Femenía, Miguel de las Cuevas sau Toño Rodríguez. Prodan e convinsă că Nicolae Armani are toate șansele să le calce pe urme și să ajungă într-o zi la o forță din Primera Division.

„Un român de 16 ani scrie istorie în Spania. NICOLAE ARMANI. Cel mai talentat fotbalist care a trecut prin academia clubului Hércules Alicante în ultimii 20 de ani. Un talent rar, susținut de o muncă neobosită. Un copil care adoarme cu gândul la fotbal și se trezește pregătit să dea totul pentru visul său.

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Dar în spatele numelui pe care îl sărbătorim astăzi se află o poveste pe care publicul nu o vede. O familie care și-a construit întreaga viață în jurul visului său. Sacrificii făcute în tăcere. Griji, alegeri dificile și ani întregi de încredere, într-o perioadă în care nimeni nu le putea garanta că toate eforturile vor fi răsplătite.

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Astăzi, care primește un contract profesionist la doar 16 ani. O singură semnătură care poartă în ea o copilărie dedicată fotbalului, ani de muncă și speranțele unei întregi familii. Puțini se nasc cu un asemenea talent. Și mai puțini au disciplina necesară pentru a-l transforma în ceva măreț.

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Sunt mândră de caracterul tău, de ambiția ta și de felul în care îți câștigi fiecare pas înainte. Rămâi ambițios. Continuă să muncești. Și nu uita niciodată mâinile care te-au sprijinit atunci când drumul a fost greu. Următorul capitol al poveștii tale va fi scris pe terenul de fotbal. Iar eu cred în tine din toată inima. Îți promit că voi fi alături de tine, neclintită, pe tot parcursul carierei tale și în tot ceea ce va urma. HAI, PUȘTIULE! Există un loc pentru numele tău în fotbalul mondial. Fă în așa fel încât să devină de neuitat!”, a transmis Anamaria Prodan.

Nicolae Armani Ilie impresionează la 16 ani și a semnat deja un contract de profesionist la echipa mare

În sezonul 2025/2026, Nicolae Armani Ilie a înscris 24 de goluri în 26 de partide în campionatul Preferente Cadete, grupa a IV-a, fiind golgheterul competiției la egalitate cu Pablo Canizares, de la Elche B. Performanțele lui Armani au fost remarcate de jurnaliștii de la Espacio Hercules, care l-au lăudat pe atacant pentru „modul în care a creat probleme defensivei Valenciei”.